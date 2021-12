Mehrere Baustellen: Trimbachs Gemeindepräsi zu drängenden Themen

Nach Nein zu Anträgen Gemeindepräsident zur Lage der Gemeinde: «Ohne Trendwende geht Trimbach das Licht aus» In Trimbach rumort es an mehreren Ecken, das machte die Gemeindeversammlung diese Woche deutlich. Im Interview umreisst Gemeindepräsident Martin Bühler die Situation des urbansten Dorfes im Niederamt. Interview: Noël Binetti Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach, vor dem sanierungsbedürftigen Gemeindehaus. Er wünscht sich bei anstehenden Aufgaben gemeinsamen Willen – trotz unterschiedlicher Ansichten. Bruno Kissling

Bei zwei Anträgen an der Gemeindeversammlung vom Montag erntete der Trimbacher Gemeinderat Unverständnis aus der Bevölkerung. Das vorgefertigte Päckli zum Verkauf des Gemeindehauses, samt Investor und festgelegtem Verkaufspreis aber ohne Alternative, wurde deutlich bachab geschickt. Und bei der Sanierung der Marenstrasse wollten Anwohnende nicht «die Katze im Sack» (Perimeterbeiträge) kaufen, wie sie mehrmals betonten. Auch andernorts läuft in Trimbach nicht alles rund. Gemeindepräsident Martin Bühler spricht von einem «Weckruf» für die Bevölkerung und nimmt Stellung zur Vorbereitung der abgelehnten Geschäfte.

Welche Bilanz ziehen Sie nach der Gemeindeversammlung vom Montag, bei der zwei grosse Geschäfte abgelehnt wurden?

Martin Bühler: Dass das Budget durchgeht und die Bevölkerung dieses mitträgt, ist immer das Wichtigste. Das ist sicher positiv. Bei den umstrittenen Geschäften waren deutliche Emotionen mit im Spiel. Gewisse Argumente der Nein-Stimmenden kann ich nachvollziehen. Die Debatte war sachlich, man hat einander zugehört.

Der Rat wollte das Gemeindehaus verkaufen, bevor klar ist, wo ein neuer Standort für die Verwaltung entsteht. Rechneten Sie mit einer Annahme?

Ich verstehe, dass die Bevölkerung in diesem Geschäft überrumpelt war, und ich nehme diese Kritik entgegen. Die Leute konnten die Idee nicht nachvollziehen, solange keine Anschlusslösung feststeht. Fakt ist: Das Gemeindehaus ist baufällig. Im Sommer tropfte es durchs Dach. Jeder Franken, den wir jetzt in Flickarbeiten stecken, ist verloren. Eine Studie zeigt: Die Gesamtsanierung würde die Gemeinde etwa 2,5 Millionen Franken kosten. Daher prüften wir den Verkauf.

Mit GoldSpring AG aus dem Kanton Schwyz wurde ein Investor samt Verkaufspreis präsentiert, ohne die Debatte zu führen, was mit dem gemeindeeigenen Grundstück sonst noch anzustellen wäre. War dieses Geschäft schlecht vorbereitet?

Was zweimal jährlich an der Gemeindeversammlung zur Sprache kommt, sind Momentaufnahmen. Wenn sich die Bevölkerung unter dem Jahr nicht mit unseren Themen auseinandersetzt, kann sie dabei überrascht werden. Doch wir beschäftigen uns bereits seit dem Sommer intensiv damit. Nach wiederholten Schäden am Gebäude sahen wir uns zum Handeln gezwungen. Also haben wir den Wert des Grundstücks abgeklärt und mit Interessierten Gespräche geführt. Mit der GoldSpring AG zeigte sich eine mögliche Käuferschaft. Sie ist der Gemeinde sogar entgegengekommen: Das Unternehmen war bereit, Trimbach das Geld heute zu geben, aber erst in vier Jahren auf das Grundstück zuzugreifen; in der Privatwirtschaft undenkbar. Das hätte uns die nötige Zeit verschafft, eine geeignete Anschlusslösung zu finden.

Jetzt hat der Gemeinderat den Auftrag gefasst, die Möglichkeiten im Breitiareal, im Mühlemattsaal und am jetzigen Standort zu prüfen. Welche favorisieren Sie?

Wir werden sie alle durchgehen. Klar wäre es zum Beispiel schön gewesen, einen neuen Ort für die Verwaltung im neu entstehenden Breitiareal zu präsentieren. Aber Stand heute ist dafür der Zeitplan nicht realistisch. Stand heute sehe ich auch nicht einen Neubau am jetzigen Ort. Dazu nötig wäre ein Provisorium während des Baus. Das können wir uns schlicht nicht leisten. Neben den an der Versammlung genannten Varianten Mühlemattsaal und Neubau am bisherigen Standort steht für uns klar die genaue Prüfung weiterer Gebäude oder Grundstücke im Fokus, welche im Besitz der Gemeinde sind: Stichwort Brüelmatt und Alter Werkhof.

Wie geht es in der Sache weiter?

Wir wissen nicht, welche Überraschungen unser Gebäude noch bereithält. Ich hoffe, dass wir bald einen möglichen Weg finden. Das Gespräch mit der GoldSpring AG wird jetzt nicht einfach abgebrochen. Es ist nicht so, dass sie jetzt einfach kein Interesse mehr am Grundstück hat. Aber es ist klar: Das Angebot für 1,4 Millionen Franken, wie es der Antrag vorsah, ist kein Thema mehr.

Ist es geschickt, wenn die Gemeinde dieses Land an Private veräussert?

Trimbach braucht dieses Geld. Wir haben darum an der Gemeindeversammlung betont: Wenn es uns nicht gelingt, den Trend zu wenden, geht uns um 2026 das Licht aus. Dann übernimmt der Kanton Solothurn. Wir haben nicht die Wahl oder die nötige Zeit, um alles aufzuschieben und zu hoffen, es komme noch irgendeine andere Lösung auf uns zu. In der Vergangenheit wartete man vielleicht zu lange. Aber hadern können wir jetzt nicht mehr. Manchmal braucht es einen Weckruf, damit etwas geht. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung versteht, in welcher Situation wir uns befinden.

Zum zweiten abgelehnten Antrag: Die Ablehnung zur Sanierung der Marenstrasse fiel deutlich aus. Daher nochmals die Frage; war dieses Geschäft schlecht vorbereitet?

Nein, dazu haben wir im Vorfeld einen Bericht aufgelegt; das Thema beschäftigt uns im Gemeinderat bereits eine Weile. Es brauchte jetzt allerdings diese Chropfleerete. Ich nehme aus der betroffenen Anwohnerschaft wahr, dass einige von ihnen unter dem Dichtestress leiden, welcher vor Ort wegen Verkehr und mehrerer Bauprojekte herrscht. Wir sind aber im Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.

30 Prozent des beantragten Kredits von 2,2 Millionen Franken wären angrenzenden Grundstückbesitzenden auferlegt worden. Wie viele Parteien müssten bei einer Sanierung der Marenstrasse an den Kosten partizipieren?

Das müsste ich nachschauen. Wir berechnen das nie im Voraus. Erst wenn der Entscheid gefällt ist, machen wir uns an die genaueren Berechnungen oder geben diese in Auftrag.

Nennen Sie dieses Vorgehen eine gute Vorbereitung?

Wir machen das bei allen Geschäften so. Das Vorgehen ist so, dass zuerst über eine Sanierung beschlossen werden muss. In der Regel entscheidet der Gemeinderat, dann wird es ausgeschrieben und die Anwohner haben Rechtsmittel. Erst in diesem Prozess erfahren die Anwohner, welchen Anteil – wenn überhaupt – sie zu bezahlen haben. Dieser Prozess und die Kosten sind durch Gesetz und Reglement festgelegt, welche auch von der Gemeindeversammlung erlassen wurden. Dass dieser Antrag vor der Gemeindeversammlung landete, hat mit der Höhe der Kosten zu tun. Sie müssen bedenken, dass an dieser Strasse 50 Jahre nichts mehr gemacht wurde, ihr schlechter Zustand ist unbestritten. Für die Anwohnerschaft sind während des vergangenen halben Jahrhunderts keine Perimeterbeiträge angefallen. Wir wollten den Entscheid herbeiführen, um mit der Planung starten zu können.

Warum ist das dem Gemeinderat nicht gelungen?

Sicher werden wir dazu intern noch diskutieren. Unserer Ansicht nach haben wir die Anwohnenden der Marenstrasse genügend in die Gespräche einbezogen. Von ihnen wurden wir angeschrieben, darauf reagierten wir. Ich begreife, wenn Leute unter dem dort herrschenden Baustellenverkehr leiden. Doch es sind Private, die bauen und die das Recht dazu haben. Damit die Anwohnenden möglichst vom Bauverkehr geschützt sind, haben wir ein Verkehrskonzept in Auftrag gegeben. Dieses ist in Kraft und alle künftigen Bauvorhaben haben sich an dieses Konzept zu halten. Mit Betroffenen und Interessierten werden wir im Januar und Februar nochmals das Konzept besprechen und nachfragen, ob es weitere Verkehrsmassnahmen braucht, die der Gemeinderat erlassen kann, um die Situation zu verbessern.

Erst nach einer Abstimmung?

Ja. Weil wir zum Beispiel über die Sanierung nur diskutieren können, wenn klar ist, ob diese erfolgen kann oder nicht. Zudem läuft eine Verkehrszählung. Erst im Januar haben wir diese Zahlen und können über mögliche Massnahmen diskutieren. Wir können eine solche Sanierung nicht mit lauter Eventualitäten planen. Wir brauchen eine Grundlage dafür. Die Informationsanlässe finden aber trotzdem statt. Bis dann sollten wir über bestätigte Zahlen verfügen, um genau sagen zu können, wie viele Autos dem Durchgangsverkehr und welche dem Quartier selbst zuzurechnen sind. Das Nein nehmen wir zur Kenntnis. Trotzdem will der Gemeinderat die Sache rund um die Marenstrasse nicht auf die lange Bank schieben.

Wird die Sanierung an der nächsten Gemeindeversammlung erneut traktandiert?

Das kann ich mir vorstellen, ja. Wir haben die Strasse nicht einfach so ausgewählt. Sie weist Schäden auf, die verbauten Leitungen sind alt. Vorerst ist das Geschäft aufgeschoben. Anfang Jahr folgt ein Austausch mir den Anwohnenden. Zusammen soll dann nach einem für alle gangbaren Weg gesucht werden. Bis da liegen wie gesagt auch weitere Informationen vor. Wir nehmen die Angst der Leute vor immer mehr Baustellen und damit Mehrverkehr ernst. Doch auf die Bauprojekte Privater haben wir keinen Einfluss. Und dass es dort eng ist, ist uns bewusst. Darum war das Projekt in 14 Etappen vorgesehen. Gegenstand der Gespräche soll auch sein, ob sich die Anstösser eine Verkehrsbeschränkung wünschen. Bei einer Sammelstrasse ist das nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich.

Wurden an den Gemeinderat Interessen seitens möglicher Investoren vom Wernlihang oder dem Vorder Düriberg herangetragen oder hat der Rat in diese Richtung Versprechen abgegeben, die Umgebung besser zu erschliessen?

Nein, beides ist nicht der Fall. Wir versprechen niemandem so etwas.

Ratlos in Sachen Sozialregion, aufgebrachte Bevölkerungsteile wegen einer Strassensanierung, Löcher im Finanzpolster und Wasser im Gemeindehaus – ist dessen marodes Dach Sinnbild für die Gemeinde Trimbach?

Ich möchte auch, dass die Puzzlestücke immer zusammenpassen, dass immer alles aufgeht. Die Realität sieht aber anders aus. Ich würde gerne bereits fertige Lösung präsentieren. Aber so funktioniert es nicht. Trimbach hat mehrere Fronten, die es anzugehen gilt. Trotz verschiedener Ansichten soll das mit gemeinsamem Willen geschehen. Es ist nicht nur wichtig, was abgestimmt wird, sondern auch, was man daraus macht.

Hinweis: Am 25. Januar und 21. Februar finden für alle Interessierten die Infoveranstaltungen zum Projekt Marenstrasse statt.

