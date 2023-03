Büelacker Winznau: Gemeinderat gelangt ans Verwaltungsgericht

Nach Entscheid des Kantons Büelacker Winznau: Der Gemeinderat will Aufschub erwirken und gelangt nun ans Verwaltungsgericht Nächstes Kapitel: Nachdem der Regierungsrat eine Beschwerde aus der Bevölkerung guthiess, die sich gegen eine Überbauung auf der gut 7000 Quadratmeter grossen Parzelle richtete, gelangt der Gemeinderat nun an die nächste Instanz. Auch die Eigentümer fechten den Entscheid an. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Jetzt befasst sich auch noch das Verwaltungsgericht mit dem Winznauer Büelacker: Soll dieser überbaut werden dürfen oder nicht? (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision hat Winznau definiert, wohin sich die Gemeinde bis 2040 entwickeln soll. Dann kam es zum Hin und Her um den Büelacker, wo eine private Eigentümergemeinschaft eine Überbauung für Familien vorgesehen hatte. Der Gemeinderat begleitete und unterstützte das Vorhaben. Schliesslich sollten die geplanten Wohnungen helfen, das angestrebte Bevölkerungswachstum von 2500 Personen zu erreichen. Andere nicht eingezonte Flächen sollten im Gegenzug nicht angetastet werden.

Doch im Dorf formierte sich Widerstand: Erst wurde 2021 auf das räumliche Leitbild durch die Gemeindeversammlung nicht eingetreten, was bedeutet, dass dieses nicht diskutiert wurde und dass der Gemeinderat das Leitbild nicht neu aufgleisen konnte, sondern lediglich überarbeiten muss.

Schliesslich folgte auch noch eine Beschwerde aus der Bevölkerung gegen den durch den Gemeinderat zuvor bewilligten Gestaltungsplan zum Büelacker. Kürzlich erhielt die einsprechende Partei recht: Der Regierungsrat will nichts davon wissen, dass die grüne Fläche am Siedlungsrand überbaut wird.

Doch mit diesem Verdikt des Regierungsrates gibt sich Winznaus Gemeinderat nicht zufrieden: Gemeindepräsident Daniel Gubler äussert sich auf Anfrage und nach Ablauf der ordentlichen Einsprachefrist zum Stand der Dinge.

Daniel Gubler, wie hat der Gemeinderat den Entscheid des Regierungsrates aufgenommen?

Daniel Gubler, Gemeindepräsident von Winzanu. Bild: Bruno Kissling

Daniel Gubler: Nach einer ersten Studie der Unterlagen hat der Gemeinderat beim Verwaltungsgericht eine vorsorgliche Beschwerde eingereicht. Ziel dabei ist es, Zeit zu gewinnen, um eine mögliche fundierte Beschwerde zu formulieren. Gewisse Begründungen des Regierungsrats können wir nicht nachvollziehen, andere sind schlicht falsch. Wir brauchen aber etwas Zeit, um das im Detail zu analysieren.

Hat das Verwaltungsgericht bereits reagiert?

Nein. Wir hatten eine Beschwerdefrist von zehn Tagen zur Verfügung, die haben wir genutzt. Doch eine Antwort des Gerichts, ob es unserer vorsorglichen Beschwerde aufschiebende Wirkung zukommen lässt, steht formell noch aus. Doch im Normalfall ist das so. Ich bin da zuversichtlich.

Was sind die Hauptpunkte, die der Gemeinderat vertieft prüfen will?

Die Erwägungen sind für uns nur schwer nachvollziehbar. Viele unserer Argumente und durchgeführten Arbeiten sind unseres Erachtens dabei nicht berücksichtigt worden. Wir haben darum einen Rechtsanwalt beigezogen, um den Entscheid des Regierungsrats genauer zu analysieren. Wie gesagt: Wir brauchen mehr Zeit, um uns damit zu befassen und zu entscheiden, ob wir die eingereichte vorsorgliche Beschwerde aufrechterhalten.

Welche Bedeutung hat der Büelacker im Hinblick auf die Ortsplanungsrevision?

Unsere Planung im räumlichen Leitbild sieht ein Wachstum bis 2040 auf eine Bevölkerungszahl von 2500 vor. Das soll erreicht werden, ohne dass dafür weiteres Bauland eingezont werden muss. Doch das Projekt auf dem Büelacker als auch ein mögliches Vorhaben auf dem ehemaligen Turuvani-Areal sind in dieser Rechnung einkalkuliert. Ohne diese beiden Bauprojekte wird die Gemeinde das angepeilte Wachstum nicht erreichen. Es ist unmöglich, das definierte Ziel ausschliesslich mit einer Bebauung der noch freien kleinen Restparzellen zu erreichen.

Was wird weiter geschehen?

An seiner Sitzung nächste Woche befasst sich der Gemeinderat erneut mit dem Verfahren und auch mit dem weiteren Vorgehen. Anschliessend werden wir die Bevölkerung informieren, die in dieser Angelegenheit wissen will, was Sache ist. Zudem muss der Rat in Erfahrung bringen, was die Eigentümergemeinschaft des Büelackers im Weiteren vorhat. Wir gehen davon aus, dass sie das Urteil weiterziehen wird.

Eigentümer streben «eine Lösung» an Auf Anfrage bestätigt Irene Grob von der Eigentümergemeinschaft, dass auch ihre Partei Rekurs gegen den Entscheid des Regierungsrates eingereicht hat. Sie sagt: «Wir möchten eine Lösung in dieser Frage. Solange das Grundstück als Zone für öffentliche Bauten und Anlagen geführt wird, für das die Gemeinde keine Verwendung findet, sind wir blockiert.» Angestrebt werde die Umzonung in Bauland oder, wenn das nicht geht, in Landwirtschaftsland. Was in diesem Fall bezüglich Entschädigung der Eigentümerschaft durch die Einwohnergemeinde aufgrund der Wertminderung gelten würde, ist nicht geklärt. Gemeindeschreiber David Geering hält dazu fest: «Im weiteren Vorgehen müsste hier die rechtliche Situation im Detail geprüft werden.» Doch nun nehmen die Geschicke des Büelackers zuerst einmal den Umweg vor Verwaltungsgericht. (nob)

