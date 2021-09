Bally kehrt Schönenwerd den Rücken

Nach fast 80 Jahren Bally klopft wortlos die Finken – Warum schweigt die Firma zum Wegzug aus Schönenwerd? Wie es aussieht, verabschiedet sich das Bally Schuhmuseum kommentarlos aus Schönenwerd. Alle Versuche, die Konzernleitung zu erreichen, verlaufen im Sande. Denise Donatsch, Noël Binetti Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Kissling

Das Zuhause einer der weltweit umfangreichsten Schuhsammlungen befindet sich seit 1942 in der Niederämter Gemeinde Schönenwerd. Das Haus zum Felsgarten, ehemaliges Wohnhaus des Firmengründers Carl Franz Bally, beherbergt eine Kollektion, welche Modelle aus rund 120 Jahren Schuhgeschichte präsentiert.

Dies soll sich nun ändern. Das Bally Schuhmuseum soll von Schönenwerd nach Lugano verlegt werden. Dort soll eine moderne Ausstellungsstätte mit Fokus auf das Zusammenspiel von Mode und den digitalen Technologien entstehen, Tessiner Medien verbreiteten die Nachricht zuerst.

Schönenwerd verliert somit eines der identitätsstiftendsten Kulturgüter überhaupt – der Name Bally prägte die Geschichte des Dorfes wie kaum etwas anderes.

Zum geplanten Umzug Stellung beziehen will die Firma aber offenbar nicht. Mehrere Wochen lang versuchte diese Zeitung, eine Stellungnahme zu den Umzugsplänen einzuholen - erfolglos. Warum entschied sich das Unternehmen gegen den Standort Schönenwerd, die Stätte, an der die einstige Fabrik zum Mode-Grosskonzern heranwuchs? Mehr über die Beweggründe und den Zeithorizont des Wegzugs in Erfahrung zu bringen, scheint vorerst nicht möglich.

Amt für Kultur und Hauseigentümer nicht über Wegzug orientiert Auf Anfrage schreibt Eva Inversini, Chefin des Amts für Kultur des Kantons Solothurn (AKS): «Der Kanton Solothurn wurde von Bally, beziehungsweise von der Museumsleitung nicht über den Wegzug des Schuhmuseums aus Schönenwerd informiert.» Und weiter hält sie fest: «Da Bally und seine Geschichte sehr bedeutend für die Industriegeschichte des Kantons sind, bedauern wir den Wegzug jedoch sehr.» Ob der Kanton sich einst am Museum beteiligte, war vom AKS innert nützlicher Frist nicht in Erfahrung zu bringen. Im Rahmen der Kulturförderung gebe es in den letzten Jahren keine Regierungsratsbeschlüsse über Projektbeiträge aus dem Swisslos-Fonds, die dem Schuhmuseum zugesprochen worden sind. Das Haus zum Felsgarten an der Oltnerstrasse 6 in Schönenwerd gehört laut kantonaler Grundstücksinformation einem Immobilienkonsortium mit Sitz in Aarau. Auf Anfrage sagt ein Vertreter der Eigentümer: «Bisher ist bei uns keine Kündigung Seitens Bally eingegangen. Von einem möglichen Wegzug erfuhren wir aus der Zeitung.»

Im Garten des Museums befindet sich das Schlössli - der Gartenpavillon von Ballys Wohnhaus. Es ist das einzige originale Schlösschen im Tudor-Stil in der Schweiz. Bruno Kissling

Ein durchgehend abweisendes Auftreten

Auf die Anfrage, ob das Museum von dieser Zeitung besucht werden dürfe, um die Institution vor ihrem Wegzug für ihre Leistung und den zu würdigen und ein im Rahmen eines Rundgangs bildlich festzuhalten, erhielten wir eine Absage.

Eine Person ist vor Ort für Führungen zuständig. Diese wies nach erfolgter Anfrage darauf hin, dass ein Besuch nur möglich ist, wenn eine persönliche Führung zum üblichen Tarif gebucht werde. Dies gelte auch für die Zeitung. Das Fotografieren der Ausstellung sei aber sowieso untersagt.

Es folgte der Verweis auf die PR-Agentur des Unternehmens, mit welcher sich Medien bezüglich Zeitungsartikeln abzusprechen hätten. Doch die Agentur befindet sich in Deutschland und scheint weder über genaue Informationen zu verfügen noch einen regen Austausch mit der Geschäftsleitung von Bally zu pflegen.

Wiederholt vertröstet die Agentur auf später: «Vielen Dank für Ihre erneute Anfrage. Leider können wir aktuell keine weiteren Informationen liefern, aber wie besprochen, melden wir uns sofort bei Ihnen, sobald uns weitere Informationen vorliegen.» Oder:

«Gerne besprechen wir Ihre Anfrage mit dem Headquarter und melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurück.»

In welchem Zeitrahmen eine Antwort möglich ist, wird nicht definiert, danach bleibt es still.

Bruno Kissling

Mondäne Beteiligungen am Modekonzern

Das Industriegebiet von Caslano TI liegt inmitten von Pinienwäldern und unweit des Lago di Lugano. Wer im Internet in Aufnahmen von 2013 der Via Industrie 1 entlanggeht, findet das Logo der Firma an einer einstöckigen Lagerhalle mit gelbem Verputz. Darin hat der einstige Schönenwerder Betrieb noch heute seinen Hauptsitz.

Aus dem Handelsregister geht hervor:

«Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen aller Art und im Wesentlichen die dauerhafte Verwaltung des Anteilsbesitzes. ...»

Das Aktienkapital beträgt rund 52 Millionen Franken.

Im vergangenen Februar sind einige Personen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Neben einem Deutschen und einem Italiener ist Elisabeth Murdoch darunter. Die britische Staatsbürgerin ist die Tochter des in Australien geborenen amerikanischen Multimilliardärs und Medieninhabers Rupert Murdoch.

Als zeichnende Personen wurden ein Franzose, ein Spanier und eine Staatsbürgerin aus Singapur neu registriert.

Zumindest auf seiner Website weist der Konzern Bally International AG neben seiner neusten Kollektion für Herbst/Winter 2021 auch auf seine Vergangenheit im Niederamt hin:

«Was als familiengeführte Gummibandfabrik in Schönenwerd begann, wurde um die Jahrhundertwende schnell zu einer führenden, global agierenden Marke».

Und der Slogan zur kommenden Mode-Saison lautet: «Herausragende Styles treffen auf die Kulisse von Zürich West und die Techno-Szene der Stadt.»