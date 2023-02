Winznau: Der Büelacker wird vorerst nicht überbaut

Der Entscheid zum Büelacker ist gefällt: Der Kanton will nichts davon wissen, dass die grüne Fläche am Siedlungsrand überbaut wird – Winznau müsse nach innen verdichten. Die geplante Überbauung kommt also vorerst nicht zu Stande.

Jeremy Soland 24.02.2023, 12.00 Uhr