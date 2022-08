Nach Brand von 2011: Brocki Wöschnau feiert 10-Jähriges

Nach Brand von 2011 «Das ist Tetris für Erwachsene»: Jeden Tag durchwühlen bis zu dreihundert Leute das Sortiment in der Brocki Wöschnau Die Heilsarmee-Brocki in Eppenberg-Wöschnau feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Wir haben vor Ort gestöbert und mit der Brockichefin Merigona Rama über ihren Arbeitsort gesprochen. 2011 wurde das beliebte Brockenhaus bei einem Brand komplett zerstört. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 16.08.2022, 14.00 Uhr

Merigona Rama ist Filialleiterin der Brocki Wöschnau. Fabio Baranzini

In der Heilsarmee Brocki in der Wöschnau ist die Auswahl riesig. Die 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen sind optimal ausgenutzt, um möglichst viele Produkte präsentieren zu können. Von Kleinwaren, über Kleider, Schuhe, Accessoires, Bilder, Bücher, Multimediaartikel bis hin zu grossen Möbeln ist alles zu finden.

Wie viele Produkte es genau sind, weiss Filialleiterin Merigona Rama nicht. Sie sagt:

«Wir haben allein mehr als 2000 Keramikstücke und jeden Tag erhalten wir fünf bis sechs Paletten Kleider.»

Die Kleider sind – wie alle anderen Produkte, die in der Brocki stehen – gespendet worden. «Wir nehmen alles an, was sauber, funktionsfähig und komplett ist», sagt Merigona Rama und ergänzt lachend: «Ausser Lebensmittel, auch wenn es immer mal wieder Leute gibt, die es versuchen.»

Ein kunterbuntes Sammelsurium, ordentlich aufgeräumt. Fabio Baranzini

Die Geschichte der Brocki Wöschnau 1975 wurde die Brocki der Heilsarmee in Aarau eröffnet. Dies mit dem Ziel, ein Ferienhaus für Jugendliche zu finanzieren. Da der Platz in Aarau aber bald knapp wurde, zügelte der Betrieb an den Standort in Wöschnau. Vor elf Jahren wurden die Räumlichkeiten bei einem heftigen Brand komplett verwüstet; sie mussten neu aufgebaut werden. 15 Monate dauerte es, bis die Brocki in der Wöschnau wiedereröffnet werden konnte. In diesem Jahr feiert die «neue» Brocki ihr 10-jähriges Jubiläum.

«Kein Platz» gibts nicht

Die Hauptarbeit der insgesamt neun Mitarbeitenden der Brocki besteht darin, alle Spenderwaren entgegenzunehmen und möglichst schnell in den Verkauf zu bringen. «Normalerweise steht alles, was wir reinbekommen, noch am selben Tag im Laden», erklärt Merigona Rama. Das kann an gewissen Tagen ganz schön stressig werden. «Es kommt immer mal wieder vor, dass plötzlich ein 3.5-Tonnen Lastwagen gefüllt mit Spenderwaren vor dem Eingang hält. Dann müssen alle mitanpacken, damit wir die Waren möglichst schnell in den Verkauf bringen können.»

Mussten auch schon mal Spenden abgelehnt werden? Merigona Rama winkt ab:

«Wir nehmen alles an und finden auch immer einen Platz für alle Produkte. Das ist quasi Tetris für Erwachsene.»

In der Tat braucht es einiges an Geschick, um die vielen Produkte in der Brocki auszustellen. Und vor allem braucht es auch die nötige Kreativität und das Flair fürs Dekorieren. Denn in der Brocki Wöschnau werden die zu verkaufenden Produkte nicht einfach lieblos gestapelt, sondern schön präsentiert. «Wir legen heute viel mehr Wert darauf, unsere Produkte ansprechend auszustellen als noch vor 15 Jahren, als ich begonnen habe, in der Heilsarmee Brocki zu arbeiten», sagt Rama.

Impressionen aus der Brocki Fabio Baranzini

Vielfältige Kundschaft stöbert durch die Regale

Das schätzen auch die Kunden. Zwischen 200 und 300 Personen finden jeden Tag den Weg in die Brocki. Besonders beliebt bei der Kundschaft sind Kleider und Küchenutensilien – vor allem Pfannen und Töpfe. Doch wer kommt denn alles in die Brocki? Gibt es so etwas wie die typische Brocki-Kundschaft?

«Nein, das gibt es definitiv nicht», sagt Merigona Rama. «Wir habe Stammkunden, die fast täglich kommen und nach ganz bestimmten Produkten suchen. Dann kommen auch die finanziell Schwächeren, die aufs Geld achten müssen und deshalb bei uns einkaufen. Immer häufiger kommt auch die jüngere Generation zu uns, weil ihr das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Aber wir haben auch Banker, die im Porsche vorfahren und bei uns einkaufen.»

200 bis 300 Personen kommen hier täglich vorbei, um nach Schnäppchen zu suchen. Fabio Baranzini

Genau diese Vielfalt der Kunden und auch der Produkte macht die Arbeit für Merigona Rama und ihr Team so spannend. Praktisch jeder Tag bringt etwas Neues und Unvorhergesehenes. Nicht zuletzt deshalb, weil hinter jedem gespendeten Produkt eine Geschichte steckt. Rama sagt:

«Genau diese Geschichten sind es, die mir am meisten in Erinnerung bleiben.»

Und: «Man darf nicht vergessen, dass wir zum Teil auch eine Art Psychologinnen und Psychologen sind, denn alle gespendeten Artikel haben für die Spenderinnen und Spender eine ganz persönliche Bedeutung, von der sie uns jeweils erzählen.»

