«Löwen»-Brand: Brandopfer ist eine 37-jährige Frau

Nach Grossbrand Feuer im «Löwen» Erlinsbach: Beim Todesopfer handelt es sich um eine 37-jährige Mutter Erst zwei Tage nach dem verheerenden Brand im historischen Gebäude mitten im Dorfkern wurde ein Todesopfer gefunden. Nun macht der Fernsehsender «Tele M1» bekannt, dass es sich dabei um eine junge Mutter handelt. 17.01.2023, 18.45 Uhr

Brand im «Löwen» Erlinsbach Anfang Januar: Eine 37-jährige Frau ist in den Flammen gestorben. Patrick Lüthy

Diesen Samstagabend im neuen Jahr wird man in Erlinsbach nicht so schnell vergessen: Ein Grossbrand zerstörte am 7. Januar das ehemalige Restaurant Löwen im Dorfkern bis auf die Grundmauern. Nach dem ersten Schreck gingen die Behörden am folgenden Tag vorerst davon aus, dass beim Feuer keine Personen zu Schaden kamen. Schliesslich mussten die Einsatzkräfte am Montagnachmittag aber doch eine Leiche bergen, die in den Trümmern gefunden wurde. Kommuniziert wurde die traurige Tatsache, nach ersten Abklärungen, erst am Dienstag.