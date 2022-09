Nach 27 Jahren Aufhören, solange es gut läuft – Wirtepaar vom «Kreuz» in Obergösgen betreibt den Landgasthof nur noch wenige Wochen Seit 1995 wird das «Kreuz», «ein rundum gut laufender Ganzjahresbetrieb», von Katharina und Herbert Balz geführt. Nun haben sie sich entschieden, aufzuhören und zu verkaufen – was mit dem Landgasthof passiert, ist ungewiss. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Katharina und Herbert Balz vor dem Buffet, das zu grossen Teilen noch original ist: Nach 27 Jahren im Landgasthof Kreuz in Obergösgen geben sie das Wirten auf. Bruno Kissling

Auf der Landkarte ist das «Kreuz» Obergösgen für viele längst zu einem kulinarischen Fixpunkt geworden. Ein Ort mit langer Geschichte und vielen damit verbundenen Erinnerungen. Während der letzten 27 Jahre bewirteten hier Katharina und Herbert Balz ihre Gäste.

Die beiden betreiben den ehemaligen Landgasthof heute als gediegenes Lokal mit 14 Gault-Millau-Punkten. «Viele trendige Locations sind mit jedem Chichi in den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit präsent, andere Restaurants bieten seit Jahren souveränes Kochhandwerk», heisst es im einflussreichen Restaurantführer. Und: «Dazu gehört auch das Obergösger ‹Kreuz›».

Nun findet diese Ära aber ein Ende: Katharina und Herbert Balz hören auf. Doch bevor die Türen zur Gaststube und zu den Speisesälen endgültig geschlossen werden, möchte sich das Wirtepaar von seinen «langjährigen und treuen» Gästen gebührend verabschieden, ihnen «Danke» sagen.

Gutbürgerlich, saisonal und eine Freinacht

OT vom 23. Juni 1995

«Es war am 1. Juni 1995, als wir den Betrieb öffneten», kann sich Katharina Balz-Michel noch genau erinnern. Davor wurde der Landgasthof von Ruedi und Elsa Gfeller und noch früher während 28 Jahren von Eugen Huber geführt.

Aus dem OT-Archiv: Im Juni 1995 eröffneten Katharina und Herbert Balz das «Kreuz» wieder. Archiv

Ein Blick ins Archiv dieser Zeitung zeigt: Dem Ehepaar Balz war von Beginn weg die saisonale Küche ein Anliegen: «Die gutbürgerliche Küche entspricht dem Dorfrestaurant, in welchem die langjährige Tradition weitergeführt werden soll», heisst es in einem Artikel, der kurz nach der Wiedereröffnung unter neuer Leitung erschienen ist.

Anstelle einer «Antrinkete» wurde damals unter dem Motto «S ‹Chrüz› im Dorf» und in Zusammenarbeit mit den Obergösger Dorfvereinen eine Eröffnungsfeier auf die Beine gestellt; Freinacht inklusive.

Seither haben unzählige dampfende Teller die Küche verlassen, hat sich vieles verändert im Haus an der Oltnerstrasse mitten im Dorfzentrum. Und dennoch: Der Charme, der dem Landgasthof innewohnt, ist geblieben: Garderobe, Sitzbank und das altehrwürdige Buffet aus massivem Holz kommen unverändert daher; sie vermitteln noch Gemütlichkeit wie einst.

Patron Herbert Balz erklärt heute, am runden Tisch vor dem Buffet sitzend: «Es ist ein solider Betrieb, den wir hier haben. Einer, der gut läuft. Wir haben viel Arbeit in Restaurant und Gebäude gesteckt. Wir sind dankbar dafür, wie wir hier in all dieser Zeit arbeiten durften.»

Ein Catering für mehrere hundert Personen

Vor ihrer Übernahme waren beide bereits in der Gastronomie tätig. Herbert Balz, gelernter Koch und damals engagiert als Küchenchef im Restaurant Fähre in Obergösgen, und Katharina Balz-Michel, ausgebildete Serviceangestellte und im Dorf aufgewachsen, suchten nach einem geeigneten Objekt. Katharina Balz-Michel erinnert sich: «Ich war schon von klein auf oft hier und kannte die Kinder der Betreiberfamilie.»

Turnerabende, Fasnacht und viele andere Anlässe seien innerhalb des Dorfes immer Teil des Landgasthofes gewesen. Und auch für Herbert Balz war Obergösgen nicht ganz fremd: Er zog aus Wangen bei Olten hierhin.

Wenn die beiden jetzt auf die lange Zeit zurückblicken, die sie hier gewirkt haben, kommt ihnen einiges in den Sinn. Das grösste Ereignis spielte aber in Trimbach, wo sie 2011 mit viel Hilfe von Vereinen mehrere hundert Personen bei einem Catering verköstigten. «Wir mussten zusätzlich mehrere Öfen mieten», weiss Herbert Balz zu erzählen. Anlass war damals ein Fest des Lions Club Wartenfels.

Dieser – und auch der lokale Rotary Club – fanden im «Kreuz» bis heute ihren Stammgasthof für regelmässige Treffen. Zum Wichtigsten zählen aber beide die Freundschaften, die sich zu einigen langjährigen Gästen entwickelt hätten. «Wenn man das so lange macht, begleitet man ganze Familien und erlebt, wie die nächste Generation heranwächst», erklärt Katharina Balz-Michel, «das ist schön».

Im kleinen Holzhäuschen hinter dem Landgasthof hat Herbert Balz lange selber Brot gebacken. (Archivbild) Patrick Luethy

Zum «Kreuz» zählen der grosse Saal, die Gaststube, die Kreuzstube, eine von Kastanien beschattete Terrasse, ein Apérozelt und im Obergeschoss fünf einfache Zimmer. Das kleine Holzhaus hinter dem Gebäude diente Herbert Balz-Micher lange Zeit als Backstube für eigenes Brot. Er sagt:

«Während all der Jahre haben wir das Haus – mit einigen Ausnahmen originaler Bausubstanz – rundum erneuert und renoviert.»

Einen so grossen Betrieb kann man natürlich nicht zu zweit stemmen: In der Küche und im Service waren stets mehrere Fachkräfte angestellt.

Auf der Terrasse: Katharina und Herbert Balz im Jahr 2020 vor dem Landgasthof Kreuz in Obergösgen. Patrick Luethy

Am 30. Oktober ist Schluss

Ein «rundum gut laufender Ganzjahresbetrieb» sei das «Kreuz» heute. Dass das Wirtepaar bald aufhört, hat damit zu tun, dass es am besten ist, das zu tun, wenn es gut läuft. Seit einiger Zeit denken sie darüber nach, doch dann hat die Situation rund um Corona die Branche durcheinandergeworfen.

Ab dem Zeitpunkt, als sie sich zum Verkauf entschieden hätten, sei es dann schwierig geworden, weiterhin qualifiziertes Personal zu finden. «Eine Anstellung mit solch einer Ungewissheit geht niemand ein», zeigt sich Herbert Balz realistisch, «und wir wollen darüber transparent informieren.»

Darum haben er und seine Frau nun einen Schlussstrich gezogen – und ein Datum fixiert: Bis am 30. Oktober 2022 wird der Betrieb im Landgasthof Kreuz in gewohnter Manier aufrechterhalten. Danach ist Schluss.

Der Landgasthof Kreuz im Zentrum von Obergösgen (Archivbild). Bruno Kissling

Planen die beiden dann eine Weltreise? «Nein», lacht Katharina Balz-Michel, «dann geht es ans Aufräumen. Wir werden es aber sicher etwas ruhiger angehen.» Sie ist heute 58 Jahre alt, ihr Mann zehn Jahre älter. Und obwohl in diesem Alter viele schon pensioniert sind, wollen die beiden die restlichen Wochen nicht zurücklehnen:

«Wir hoffen, dass wir noch einmal möglichst viele unserer Stammgäste begrüssen dürfen in dieser Zeit, um uns so von ihnen verabschieden zu können.»

«Natürlich können auch noch alle vorhandenen Gutscheine eingelöst werden», sagt Herbert Balz.

Und was geschieht mit dem altehrwürdigen «Kreuz»? «Das wissen wir nicht. Aber es wäre schön, wenn der Landgasthof weiter so bestehen bleibt», wünscht sich Katharina Balz-Michel.

