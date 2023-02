2023: Kein Grammy für Familie Renold aus Schönenwerd

Musik Am Ende reichte es nicht für eine Auszeichnung bei den Grammys – jetzt setzt die Schönenwerder Familie Renold auf ihre neuesten Musikprojekte Gleich mit zwei Nominierungen war die Niederämter Familie an der diesjährigen Grammy-Verleihung vertreten. Nach einer langen Nacht ist nun klar: Diesmal hat es nicht gereicht. Die Freude steht dennoch im Vordergrund. Und: Das Niederamt ging nicht ganz leer aus. Noël Binetti Jetzt kommentieren 06.02.2023, 13.00 Uhr

Fritz und Helen Renold aus Schönenwerd. zvg

Am Ende gab es diesmal keinen Grammy für die Familie Renold aus Schönenwerd. Doch von Enttäuschung ist am Tag nach der Verleihung bei der Niederämter Familie nichts zu spüren. Vater Fritz Renold sagt auf Anfrage: «Es sollte nicht sein. Die Freude über die Nominierungen überwiegt ganz klar.»

Renolds waren gleich mit zwei Projekten nominiert: Vater Fritz und Mutter Helen Renold als Produzenten des Albums «Remembering Bob Freedman» der Ron Carter & the Jazzaar Festival Big Band in der Kategorie «Best Large Jazz Ensemble Album». Ihre beiden Töchter Lydia und Sharon als Teil des Berklee Indian Ensemble. Dessen Album «Shuruaat» war in der Kategorie «Best Global Music Album» nominiert.

Fritz Renold sagt: «Wir haben die Verleihung live mitverfolgt. Zwar dauerte der Anlass bis morgens um vier Uhr, doch unsere Kategorien waren um Mitternacht durch.» Einige Kollegen der Familie hätten gewonnen, «das ist schön für sie.» An Musikschaffende aus der Schweiz gab es bislang insgesamt erst neun Grammys. «Ich finde es schade, dass der europäische Jazz wiederum leer ausgegangen ist», sagt Fritz Renold, auch andere Bigbands waren nominiert.

Renold verweist auf zwei der neuesten Projekte von Jazzaar, die in den nächsten zwei Jahren veröffentlicht werden sollen. «Wir werden jetzt eine Analyse machen und uns überlegen, wie wir die Marketingstrategie generell anpassen können.» Das zentrale Anliegen von Jazzaar sei es nämlich, jungen Schweizer Musikern durch die Zusammenarbeit mit Weltstars internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen. «Dazu gehört die richtige Vermarktung, etwa auf Videoplattformen.» Diese sei für nicht-amerikanische Projekte zentral.

US-Musikgrössen hätten zudem spezielle Firmen und grosse Budgets, die wesentlich zu einer Auszeichnung beitragen würden. «Ressourcen wie die grossen Labels bringen wir nicht mit.»

Sharon (l.) und Lydia Renold, Musikerinnen aus Schönenwerd. zvg

Und Fritz Renold ergänzt: «Am Ende freuen wir uns über die Auszeichnung und sind stolz auf unsere beiden Töchter, die gleich für ihr erstes Album nominiert wurden. Für uns aus der provinziellen Schweiz bedeutet das schon viel.»

Auszeichnung für Toningenieur

Obwohl es mit einer Auszeichnung für Renolds nicht geklappt hat, geht das Niederamt nicht leer aus. Der in Kalifornien lebende Toningenieur und Jazzaar Alumnus Reto Peter mit Wurzeln in Erlinsbach erhielt für seine Arbeit eine der begehrten Statuen.

