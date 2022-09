Musical in Trimbach Das Musical «Ahoi – Die ultimative Kreuzfahrt» kann nach langer Verzögerung endlich in See stechen Seit über zwei Jahren ist die Truppe Musical for You aus Trimbach bereit für ihr neues Stück. Nach vielen überwundenen Hindernissen findet nun endlich die langersehnte Premiere statt. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Musicalgruppe «Musical for you» hat im Mühlemattsaal Probe mit Kostümen für ihr neues Programm «Ahoi- die ultimative Kreuzfahrt». Bruno Kissling

«Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.» Angelehnt an das bekannte Volkslied feiert die Gruppe Musical for You diese Woche die Premiere ihres neuen Stücks «Ahoi – Die ultimative Kreuzfahrt». Für zweieinhalb Stunden soll das Publikum auf hohe See entführt werden. Es geht um allerhand: blinde Passagiere, rätselhafte Vorkommnisse und einen Kapitän, der sich gegen die Schwärmereien der weiblichen Gäste erwehren muss.

«Wir zeigen eine Kreuzfahrt in den schillerndsten Farben und für die ganze Familie»,

sagt Patrik Flück, Vereinspräsident, Regisseur und Drehbuchautor von Musical for You. «Mit diesem Stück gehen wir wieder in eine etwas komödiantischere Richtung.» Weg also von der «eher tristeren» mittelalterlichen Froburg, die im Zentrum der letzten Aufführung stand.

Das Publikum soll in den Genuss einer breiten Songauswahl kommen. Das Repertoire reicht von bekannten deutschen Schlagern von Udo Jürgens oder Trude Herr über Abba und Bee Gees bis hin zur Sesamstrasse. Zuerst habe man aber die Geschichte ausgearbeitet, erst danach sei man auf die Suche nach den passenden Songs gegangen, erklärt Flück, der zusammen mit Sandra Waldmeier und André Heiniger die Idee zum Stück hatte.

Verschiebungen machten «schwer zu schaffen»

«Ahoi» steht schon lange in den Startlöchern. Im Frühjahr 2020 war man erstmals bereit für den Auftritt. Aufgrund der Pandemiemassnahmen musste die Premiere aber verschoben werden. Da man auch lange nicht in der Gruppe proben durfte, wurde erst wieder für September 2021 geplant.

Da sah man sich jedoch erneut mit einem Rückschlag konfrontiert. Das Impfzentrum zog nämlich im August 2021 von der Oltner Stadthalle in den Trimbacher Mühlemattsaal um. Dorthin also, wo Musical for You schon bereitstand für die Proben. Zum zweiten Mal konnte die Aufführung nicht durchgeführt werden.

Patrik Flück, Regisseur und Drehbuchautor von «Ahoi» sowie Vereinspräsident von Musical for You. Bruno Kissling

Nach dem Rausschmiss sei man am Boden zerstört gewesen, sagt Flück. «Vor allem die zweite Verschiebung hat uns schwer zu schaffen gemacht. Wir haben aber nie den Mut verloren.»

Auch Manuela Zurfluh-Ducret, die in der Rolle der Passagierin Dora Aebischer zu sehen sein wird, ist positiv gestimmt: «Nach jeder Absage war die Enttäuschung gross. Jetzt, wo es endlich losgeht, sind wir aber umso geladener.»

Die Verschiebungen waren organisatorisch nicht einfach zu bewältigen. Betroffen war nicht nur die Musicalgruppe selbst, sondern auch die verschiedenen Partner, mit denen man schon seit Jahren zusammenarbeitet.

Für die Livemusik sorgt der bekannte Oltner Musiker Roman Wyss mit einer neunköpfigen Band. Auch für andere Aspekte der Produktion, etwa das Bühnenbild, die Technik oder das Catering, sind Partner eingespannt. «Auch mit denen mussten wir erst wieder schauen, wann sie verfügbar sind», so Flück.

Texte während der Hausarbeit gelernt

Nicht nur für die Gesamtorganisation waren die Absagen herausfordernd, sondern auch für die einzelnen Darsteller. Zurfluh-Ducret erklärt: «Seit über zweineinhalb Jahren bin ich nun mit meiner Rolle vertraut. Trotz dieser langen Zeit sind meine Texte aber nie verloren gegangen.» Ihr Geheimrezept: Sie nimmt ihre eigenen Zeilen auf dem Handy auf. So kann sie sie jederzeit unterwegs oder während der Hausarbeit hören. «Eine gute Lösung, so hatte ich auch die Songtexte immer präsent.»

Zur Frage, ob sie nun kurz vor dem definitiven Start schon nervös ist: «Nein, immer erst kurz bevor der Vorhang aufgeht. Aber bei einigen anderen kribbelt es schon seit Wochen.»

Fans bleiben trotz Verschiebungen treu

Die insgesamt 34 Darstellerinnen und Darsteller, darunter zwei Gastschauspieler und sieben Kinder, sind bereit. Auch das Publikum hält dem Musical nach wie vor die (Segel-)Stange: «Wir haben schon über 90 Prozent der Tickets verkauft», freut sich Patrik Flück. Platz ist aber weiterhin genügend vorhanden. Sollten die regulären Tickets schon ausverkauft sein, könne man jederzeit noch den Balkon mit über 100 Plätzen öffnen. Abgewiesen wird also niemand.

Und worauf freut sich Flück selbst besonders? «Eines kann ich verraten, das Bühnenbild wird schon sehr spektakulär.» Endlich können die Leinen losgemacht und die Segel gesetzt werden. «Ahoi – Die ultimative Kreuzfahrt» ist bereit auszulaufen.

Die Premiere von «Ahoi» findet diesen Freitag, 16. September, im Mühlemattsaal in Trimbach statt; es folgen fünf weitere Vorstellungen.

