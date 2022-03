Munitionsfabrik Der Krieg bestimmt die Nachfrage: Wohin führt der Ruf nach Aufrüstung bei der Saltech in Däniken? Die Rüstungsfirma Saltech will sich nicht dazu äussern, ob im Krieg in der Ukraine Produkte der Niederämter Firma eingesetzt werden. Entsprechende Lieferungen sind vom Bund untersagt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Scharfschützenmunition, Handgranaten und «Wirkmittel»: Die Saltech produziert und liefert «Kriegsmaterial» als auch andere «Besondere Militärische Güter». Bruno Kissling (Archiv)

Durch den neuen Krieg in Europa werden manche Dinge verrückt, nicht zuletzt Sichtweisen. Plötzlich werden international Rufe nach militärischer (Wieder)-Aufrüstung laut. Und auch in der Schweiz sind entsprechende Forderungen zu vernehmen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen machen solche Pläne zudem vor Parteigrenzen nicht halt. Dennoch: Die striktesten Forderungen in diese Richtung stammen nach wie vor aus dem bürgerlichen Lager.

Abgesehen davon, wie solche Belange politisch geregelt werden: Von wo kommen eigentlich all die Waffen und Kriegsgeräte, deren Einsatz in einem klassischen Angriffskrieg gerade eine Renaissance erlebt? Und welche Regeln gilt es für entsprechende Unternehmen einzuhalten?

Kriegsmaterial als Exportschlager?

Eine Firma, die von den Rufen nach Aufrüstung wirtschaftlich profitieren dürfte, ist die Saltech AG mit Sitz in Däniken. Unter «Schwerpunktbereiche» im Produktekatalog von Saltech sind etwa Scharfschützenmunition, Mörser oder Handgranaten aufgeführt.

Sollten bestehende Staatsausgaben für Verteidigung und die Rüstungsbudgets verschiedener Länder aufgestockt werden, könnte sich das Niederämter Unternehmen für neue Aufträge in Stellung bringen. Gute Zukunftsperspektiven also?

Und auch eine weitere Frage liegt nahe: Werden im aktuellen Krieg in der Ukraine Waffen oder Geschosse aus Niederämter Produktion eingesetzt? Bisher gibt es für solche Annahmen keinen Grund. Doch auf entsprechende Fragen will das Unternehmen nicht konkret eingehen. Es sei nicht «möglich», jeden Punkt des vorgelegten «Fragekatalogs» zu beantworten. Hingegen mache man «gerne Gebrauch davon», sich wie folgt zu äussern:

«Die Saltech, ihre Organe und Mitarbeitende sind bestürzt über die Ereignisse in der Ukraine. Wir stellen fest, dass Sicherheitsbedürfnisse, namentlich in Europa, so gross geworden sind wie leider schon lange nicht mehr.»

Weiter hält Gerry Meier, Medienverantwortlicher der Firma und einstiger Gemeindepräsident von Däniken, in einer summarischen Antwort fest: «Es ist unsere Mission, Sicherheit zu liefern und zu erhöhen. Dabei halten wir uns zu jeder Zeit an die geltenden Gesetze.» Richtlinien und Rahmenbedingungen würden eingehalten. Namentlich bei Exporten kämen die Regeln des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zum Tragen.

Mit Zaun und Nato-Draht gesichert: Rund 500 Meter vom Kernkraftwerk Gösgen entfernt liegt die Produktionsstätte von Saltech. Bruno Kissling (Archiv)

An Ukraine darf nicht geliefert werden

Kürzlich äusserte sich Bundesrätin Viola Amherd kritisch zur Initiative gegen die Beschaffung von Kampfflugzeugen. «Wenn die Initianten ihre Initiative zurückziehen würden. Das wäre meiner Meinung nach sehr wichtig», so die Bundesrätin. Der Krieg Russlands in der Ukraine zeige, wie wichtig es sei, dass ein Land sich verteidigen und die Bevölkerung schützen könne.

Schutz und Verteidigung sind Hauptanwendungsgebiet der von Saltech hergestellten Güter. Im Jahr 2020 hat die Saltech Kriegsmaterial für mehr als 12 Millionen Franken exportiert. Hinzu kommen im selben Zeitraum ins Ausland gelieferte «Besondere Militärische Güter» im Wert von über 140'000 Franken. Wie dem Rüstungsreport der Wochenzeitung «WOZ» auch zu entnehmen ist, verfügte das Unternehmen im gleichen Jahr über eine Generalausfuhrbewilligung des Seco.

Das Güterkontrollgesetz erlaubt damit den Export von normalerweise bewilligungspflichtigen Gütern in 29 Länder – ohne Kontrolle im Einzelfall. Zwar ist auf entsprechender Länderliste auch die Ukraine aufgeführt; doch seit 2014 kommt sie als Destination für Lieferungen aus der Schweiz und im Rahmen einer Generalausfuhrbewilligung nicht mehr in Frage (siehe Kontext).

Neben dem Umsatz mit ins Ausland verkauftem Kriegsmaterial und exportierten besonderen militärischen Gütern macht Saltech auch in der Schweiz ordentlich Umsatz: Als Zulieferin für das Schweizer Verteidigungsdepartement setzte sie allein 2020 mehr als 40 Millionen Franken um.

Im gleichen Jahr aber musste die Firma vor dem Konkurs bewahrt werden. Nach einer verlängerten Nachlassstundung rettete der private Investor und als Militaria-Liquidator bekannt gewordene Unternehmer Fritz Dick die Saltech aus der finanziellen Schieflage.

wirtschaftlich «gut unterwegs»

Gefragt, wie sich das Geschäft seither entwickelte, ob neue Produktsparten bedient werden und ob die aktuelle Lage angesichts des Krieges in der Ukraine für Saltech eine zusätzliche finanzielle Entlastung mit sich bringe, antwortet Meier knapp: «In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Saltech gut unterwegs.» Im Übrigen werde die Firma aus eigenem Antrieb informieren, sollte es Neuigkeiten von öffentlichem Interesse geben.

«Es ist für uns nachvollziehbar, dass Kriegsmaterialexporte einen Bericht wert sind», heisst es in der Antwort ergänzend. Man stelle aber in Frage, ob das «wiederholte Aufgreifen der wirtschaftlichen Situation» des Unternehmens notwendig sei.

Weiter lässt sich das Unternehmen nicht weiter in die ökonomischen Karten blicken. Es ist nicht zu erfahren, ob sich die aktuellen Entwicklungen für die Munitions- und Rüstungsfirma mit sich füllenden Auftragsbüchern bemerkbar machen.

Ein Indiz für eine gut laufende Produktion könnte die Website des Unternehmens liefern. Dort wird aktuell Personal für sieben verschiedene Berufe gesucht. Zum Beispiel eine Chemikerin, zur «Entwicklung von Wirkmittel». Oder ein Konstrukteur, «zur Steigerung der Produktivität».

Strenge aber undurchsichtige Kontrollen: einzelne Exporte lassen sich kaum nachvollziehen

Zu einzelnen Firmen gibt das Seco keine Auskunft. Die Kontrollstelle des Bundes für Exporte von Waffen und Rüstungsgütern unterscheidet dabei mehrere Produktsparten: Unter «Kriegsmaterial» werden Waffen, Waffensysteme, Munition und militärische Sprengmittel verstanden. Ebenso gehören Ausrüstungsgegenstände dazu, die spezifisch für den Kampfeinsatz konzipiert worden sind.

Unter dem Begriff «Besondere militärische Güter» werden Gegenstände mit einem militärischen Verwendungszweck verstanden, die nicht in einem Kampfeinsatz verwendet werden sollen, etwa Nachtsichtgeräte. Die Kontrollbestimmungen des Seco sind hier weniger streng.

Weiter gibt es «Dual-Use»-Güter. Dabei handelt es sich beispielsweise um präzise Maschinen, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke zum Einsatz kommen können. Auch deren Export ist bewilligungspflichtig.

Kaum Transparenz wegen spezieller Bewilligung

Im Zusammenhang mit der Ukraine schreibt das Seco auf Anfrage:

«Seit Februar 2014 werden keine Kriegsmaterialausfuhren mehr in die Ukraine bewilligt.»

Und: «Davor wurde von 2000 bis 2014 Kriegsmaterial im Wert von rund 212’000 Franken an staatliche Endempfänger zur Sicherstellung der internen Sicherheit exportiert. Es handelte sich dabei um 29 Maschinenpistolen, zehn Pistolen, zwei Scharfschützengewehre sowie Kleinkalibermunition.»

Und zu Russland schreibt das Seco:

«Kriegsmaterialexporte nach Russland sind grundsätzlich seit Jahren nicht mehr bewilligungsfähig.»

Der Grund dafür ist, dass Russland aufgrund seiner Beteiligung am Konflikt in der Ukraine und der widerrechtlichen Annektierung der Halbinsel Krim seit 2014 in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist.

Das Instrument der Generalausfuhrbewilligungen für besondere militärische Güter und Dual-Use-Güter macht Transparenz über die Rüstungsexporte von Schweizer Unternehmen praktisch unmöglich, wie dem «Rüstungsreport» zu entnehmen ist. Das Güterkontrollgesetz erlaubt Firmen mit einer ordentlichen Generalausfuhrbewilligung den Export von normalerweise bewilligungspflichtigen Gütern in meist westliche Länder, ohne Kontrolle im Einzelfall.

