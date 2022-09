Modernisierung Neuer Glanz für über 100-jähriges Schulhaus: Die Lostorfer Schulkinder sind in die frisch renovierten Zimmer gezügelt Die Container sind passé: Seit wenigen Tagen haben die Lostorfer Schulkinder wieder im Schulhaus 1912 Unterricht. Schulleiter Pierino Menna führt uns bei einem Besuch durch das renovierte Schulhaus. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus 1912 erscheint in frischer Farbe: Die Schulräume sind modernisiert worden. Bruno Kissling

Ob es im Schulhaus 1912 in Lostorf noch hallt? Ein Besuch zeigt: Nein, nicht wirklich. Die Umgebungsarbeiten sind noch voll im Gange, während die Schülerinnen und Schüler der Primarschule bereits ihre renovierten Schulzimmer beziehen konnten. In den Gängen des über 100-jährigen Baus machen sich aber Überbleibsel der Arbeiten bemerkbar. Gerade in der Aula zeigt sich: Da ist noch einiges zu tun. Leere Kartonschachteln aufeinandergestapelt, daneben Tische, die noch verstaut werden müssen.

Pierino Menna, Schulleiter. Bruno Kissling

Schulleiter Pierino Menna führt uns durch das fertig renovierte Schulhaus 1912. Seit vergangenem Montag werden dort wieder 115 Schülerinnen und Schüler der Primarschule unterrichtet. Der Schulleiter sagt:

«Durch den Umbau haben wir viel Platz gewonnen.»

Jetzt können die Lehrkräfte auch in Zimmer ausweichen. Die sechs Primarschullehrkräfte seien besonders der Gemeinde und den Steuerzahlenden dankbar für die Renovierung. Der Unterricht wurde während der Umbauarbeiten teilweise in Container verlagert. Dies sei nicht immer einfach gewesen, so Menna. Jetzt würden sich die Lehrkräfte auch in den Pausen wieder über den Weg laufen und die Sitzungen können wieder physisch stattfinden.

Die Aula ist noch mit Tischen und Stühlen überstellt. Bruno Kissling

Modern trifft Alt

Das Schulhaus erscheint mit seiner neuen Innenbeleuchtung nun moderner. Als wir in die Etage mit den ersten beiden Schulzimmern kommen, macht sich der Geruch von frisch gestrichenen Wänden bemerkbar. Auch der Boden wurde neu verlegt. Geländer, Treppen und Gewölbe erinnern noch an das Schulhaus vor seiner Renovation.

Neben optischen Veränderungen wurde vor allem die Technik aufgestockt: etwa mit interaktiven Wandtafeln, die einen Bildschirm integriert haben. Man habe aber bewusst nicht übertrieben, sagt Menna. Die Unterrichtsmaterialien seien teilweise ergänzt worden. Der Schulleiter sagt:

«Wir haben nur das Nötigste eingekauft.»

Jedes Klassenzimmer hat einen Gruppenraum. Aber nur ein Zimmer wurde komplett neu möbliert – das der 4. Klasse. Wir betreten das Zimmer. Die Kinder haben gerade Unterricht und lösen konzentriert ihre Aufgaben am Einzelpult. Die Schülerinnen und Schüler hätten grosse Augen gemacht, als sie zum ersten Mal das umgebaute Schulhaus von innen sahen. «Das war eindrücklich», sagt Menna. Und dann ertönt die Klingel, die die Pause einläutet.

So sieht das neu eingerichtete Schulzimmer aus. Bruno Kissling

Im Zuge des Umbaus wurde auch ein Lift eingebaut, da die Schule behindertengerecht sein müsse, erklärt Menna. In den kommenden Herbstferien werden die Lehrkräfte noch die restlichen Kartonschachteln auspacken, die in verschiedenen Räumen herumliegen. Dann werden auch die Bücher aus den Kisten in die Regale der Bibliothek eingeräumt.

Die Regale sind bereits aufgestellt – die Bücher lagern aber noch in den Kisten. Bruno Kissling

Die ganze letzte Woche stand unter dem Motto Umzug. Unterstützung habe man von einem Zügelteam und dem Werkhof erhalten, erklärt Menna. Die Schulkinder wären nicht dabei gewesen – die Kisten seien zu gross und zu schwer. Von zu Hause aus haben aber die Kinder Aufgaben gelöst. Und für diejenigen, die nicht zu Hause sein konnten, wurde ein betreutes Angebot an der Schule geschaffen.

Fassade hat neuen Anstrich bekommen

Aber nicht nur innen hat das Schulhaus 1912 einen neuen Glanz bekommen. Auch die Fassade wurde saniert, wenn nicht ganz vollständig, wie Beat Probst, Präsident der Arbeitsgruppe Schulraumplanung, auf Anfrage erklärt. Überall dort, wo der Verputz nicht gehalten hat oder wo sich Risse gebildet haben, habe die Fassade einen neuen Anstrich bekommen.

Für den Umbau des Schulhauses 1912 wurde ein Kredit von 5,77 Millionen Franken gutgeheissen. Auch wenn die Schlussrechnung noch nicht vorliegt, werde sie wohl etwas höher ausfallen, sagt Arbeitsgruppen-Präsident Probst.

Die Gänge im Schulhaus 1912 wurden auch renoviert. Bruno Kissling

Mit den Umbauten wurde in den Sommerferien 2021 gestartet. Geplant sei die Fertigstellung der Sanierung im Sommer dieses Jahres gewesen, sodass die Schulkinder zum neuen Schuljahr hätten einziehen können, sagt Probst. Die Arbeiten hätten sich aber verzögert. Nun mussten die Container weg, ein Zügeltermin her. Man habe sich bewusst für den Termin vor den Herbstferien entschieden, sodass nach den Ferien alles abgeschlossen sei, sagt Menna.

Wieder zurück in der Aula zeigt der Schulleiter die neue Küche, die für Anlässe vom Kochklub Wäieräuftler und von der Schule benutzt werden kann. Jetzt wird im Innern des Schulhauses noch der Feinschliff gemacht. Aussen müssen noch die Umgebungsarbeiten, ebenso der Velounterstand und die Zufahrtswege fertiggestellt werden, erklärt Probst.

Auch die Küche erscheint in neuem Glanz. Bruno Kissling

