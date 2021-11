Eier-Abo: Regelmässige Versorgung vom Hof in Hauenstein

Mattenhof in Hauenstein Regelmässige Lieferung: Diese Eier gelangen ohne Einkauf in den Briefkasten Auf dem Mattenhof in Hauenstein legen 300 Weidehühner frische Eier. Wer ein «Eier-Abo» abschliesst, bekommt die Eier von Familie Nussbaumer direkt nach Hause geliefert. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.01 Uhr

Schön gelegen: der mobile Legestall wird immer wieder versetzt. Fabio Baranzini

Auf der Wiese direkt neben dem Mattenhof in Hauenstein steht seit Anfang September ein mobiler Hühnerstall. Der dunkelgrüne Wagen, der sich dank seinen Rädern einfach verschieben lässt, bietet 300 Weidehühner ein Zuhause. Die Tiere haben rund um den Wagen herum freien Auslauf und können jederzeit in die mobile Stallanlage zurückkehren, wo sie Futter finden und in den Nestern ihre Eier legen können.