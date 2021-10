Materialgeschiebe Nach Hochwasser-Stresstest im Sommer: Flussbett der Aare kommt in anderem Kleid daher Jetzt sind die Folgen von Starkregen und anhaltendem Hochwasser an der Aare bemerkbar – Umlagerungen und Dynamik sind aber zulässig und sogar erwünscht. Noël Binetti Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die Aare zwischen Hängebrücke (Ballyschwelle) und Sandacker-Brücke in Niedergösgen: Grosse Steine sind liegengeblieben, die Inseli vom Wasser teilweise abgetragen.

Ein Jahr ist es her, seit der Kanton den Abschluss der Hauptarbeiten eines Megaprojekts entlang der Aare vermeldete. Zehn Jahre dauerte es von Planung bis Fertigstellung, erreicht wurde «mehr Sicherheit, mehr Natur, mehr Erholung». Bei einem Rundgang im September 2020 in Obergösgen präsentierte das kantonale Amt für Umwelt (AfU) Medienschaffenden das Erreichte: neue Seitengerinne und dadurch entstandene Inseln oder Hochwasserschutz in Damm-Form entlang eines Wohnquartiers. Durch die Renaturierung sind lauschige Stellen für Menschen und Tiere entstanden.

Umfangreiche Dokumentation Auf seiner Website stellt das Amt für Umwelt mehrere Dossiers mit Studien und Berechnungen gratis zum Download bereit. Modelle zu Materialgeschiebe, Ufer- und Sohlenstruktur veranschaulichen das Geschehen am und im Wasser. Auch die Lebensräume verschiedener Tierarten werden vorgestellt. Die Dokumentation «Ein Fluss ist immer im Fluss» gibt zudem fundierte Einblicke in die umgesetzten Schutzmassnahmen gegen Hochwasser zwischen Olten und Aarau. (nob)

Seither ist im wahrsten Sinne des Wortes viel Wasser die Aare hinabgeflossen. Bereits im Juni kam es im Niederamt zu Hochwasserabflüssen. Nach viel Regen und Unwettern im Juli stiegen die Wasserpegel erneut. In kritischem Ausmass und über längere Zeit. Der kantonale Führungsstab wurde aktiv, Feuerwehren und Zivilschutz standen im Einsatz, die baulichen Massnahmen hatten sich ein erstes Mal zu bewähren.

Hat das Wasser Arbeiten zunichte gemacht?

Jetzt, wo sich die Lage entspannt hat, langsam die Blätter von den Bäumen fallen und wenig Wasser fliesst, bietet sich Flaneuren und Velofahrerinnen im Naherholungsgebiet aber ein ganz anderes Bild vom Flussbett als noch vor einem Jahr. Ganze Sandbänke wurden weggespült, die neuen Inseln sind umgeformt und an manchen Uferstellen machen sich Zeichen von Erosion bemerkbar. Waren also alle Bemühungen umsonst?

Ein Leser, der regelmässig im Bereich zwischen Bally-Park und AKW Gösgen zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, schreibt in einer Mitteilung an die Redaktion:

«Oberhalb des Bally-Parks zeigt sich nun, dass die Aare mit der vorgenommenen Korrektur nicht einverstanden ist.»

Die mit grossem Aufwand vorgenommenen Änderungen im Flussbett würden vom Wasser einfach ignoriert und weggespült.

Spuren der Erosion: Das Wasser hat sich in den Uferweg gegraben.

Auf Nachfrage hin erklärt Franz Biedermann aus Obergösgen: «Ich habe festgestellt, dass sich viele Spaziergänger vor Ort wundern, was wohl bei der Planung nicht richtig gelaufen ist.» An einigen Stellen seien Kiesbänke verschwunden und lediglich noch grosse Steinbrocken übrig. Flussauf- und abwärts seien die Veränderungen weniger frappant als im erwähnten Abschnitt. «Sogar Fischer bestätigten mir diese Beobachtungen», ergänzt Biedermann.

Patrick Lüthy

Hochwasser entwickelte «beachtliche» Kraft

Antworten auf diese Fragen hat Christoph Dietschi. Als Abteilungsleiter Wasserbau beim Solothurner Amt für Umwelt hatte er beim grossen Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt die Co-Leitung inne. Er kennt sämtliche Studien, Bauetappen und Berechnungen.

Auf die Veränderungen angesprochen erklärt Dietschi:

«Zwar erreichte das Hochwasser dieses Jahr keine extreme Spitze wie beispielsweise 2007, doch Kontinuität und Wassermenge haben eine beachtliche Kraft entwickelt.»

Am augenfälligsten seien die Materialverschiebungen im Bereich Oberschachen in Niedergösgen, bestätigt er. Diese seien aber im Sinne des Projekts: Dass der Fluss an den verbreiterten Stellen lebt und sich entwickelt ist von den planenden Stellen und Ämtern sogar erwünscht. «Wo mehr Breite ist, da ist auch mehr Dynamik. Dieser Geschiebehaushalt ist natürlich», so Dietschi. Und augenzwinkernd fügt er an: «Diese Inseli sind nicht heilig.»

Wozu aber sind vom Wasser abgetragene Inseln gut? «Die werden sich an anderer Stelle wieder neu bilden», beruhigt der Fachmann. «Diese dynamische und sich verändernde Flusslandschaft kommt einem natürlichen Flusslauf wieder etwas näher.»

September 2020: Die baulichen Massnahmen des Projekts sind grösstenteils angeschlossen. Ein Damm schützt das Wohnquartier. Bruno Kissling (Archiv) September 2020: Tiere und Pflanzen können sich auf den entstandenen Inseli ausbreiten. Bruno Kissling (Archiv) Juli 2020: Die Schutzbauten werden zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Bruno Kissling (Archiv) Oktober 2020: Grosse Steine sind liegengeblieben, Aufschüttungen wurden vom Wasser umgeformt. Patrick Lüthy Oktober 2021: Die Aare sucht sich ihren eigenen Weg. «Wo mehr Breite ist, da ist auch mehr Dynamik. Dieser Geschiebehaushalt ist natürlich», sagt Christoph Dietschi vom AfU. Patrick Lüthy Oktober 2021: Auch am Ufer machen sich die Folgen des Hochwassers bemerkbar. Hier hat sich das Wasser in den Uferweg gefressen. Patrick Lüthy

«Nicht ganz ruhig geschlafen»

Dennoch habe man eine so kräftige Umlagerung innert kurzer Zeit nicht erwartet, gibt Dietschi auf Nachfrage hin zu. Er sagt: «Oberhalb Bally-Park wurden zuletzt bauliche Massnahmen umgesetzt. Wurzelwerk und Sedimente hatten dort wenig Zeit, sich zu festigen.»

Und was ist mit den Tieren?

Christoph Dietschi, Leiter Wasserbau beim Amt für Umwelt des Kantons Solothurn.

«Für sie sind solche Umwälzungen willkommen. In vielen Flüssen herrscht für Fische und andere Lebewesen eine Geschiebe-Armut. Hier ist das jetzt nicht mehr der Fall.»

Punktuell könnten kleinere Anpassungsarbeiten nötig werden, «gegenwärtig ist aber alles im grünen Bereich», sagt Dietschi. «Die nötige Abflusskapazität ist gewährleistet.»

Das Amt für Umwelt beobachte die Entwicklung in und an der Aare genau. «Unsere Arbeit ist nicht einfach abgeschlossen», so Dietschi. Vor den grösseren Bauarbeiten wurden genaue Erhebungen gemacht, fünf und zehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten, also 2022/23 sowie 2027/28, werden Erfolgskontrollen durchgeführt.

Hat also der Hochwasserschutz im Niederamt seinen ersten Stresstest bestanden? Dietschi zeigt sich zufrieden:

«Klar, beim anhaltenden Hochwasser im Sommer habe ich nicht ganz ruhig geschlafen.»

Die umgesetzten Massnahmen, die Dämme aber auch mobile Elemente des Schutzkonzeptes hätten sich aber bewährt und seien von den Feuerwehren frühzeitig umgesetzt worden. «Ich selbst und unser Team unterstützten als Hochwasserpikett den Führungsstab und verfolgten das Geschehen mit Spannung.»

Dietschi merkt an: «Dieses Mal kamen die grossen Wassermassen vor allem vom Einzugsgebiet der Aare her.» Eine noch grössere Belastungsprobe ergebe sich, wenn zusätzlich die Emme viel Wasser bringt.