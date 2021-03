Lostorf Wenn man Bäume mit Dächern vergleicht: Die Dicke der Schneedecke bestimmt, ob die Versicherung im Schadenfall bezahlt Wegen der starken Schneefälle im Januar krachten in Lostorf Äste auf ein Gebäude – die Versicherung will den Schaden nicht übernehmen. «Zahlen wir nicht», sagt die Gebäudeversicherung Solothurn. Im Nachbarkanton Aargau könnte die Situation anders aussehen. Christina Varveris 24.03.2021, 05.00 Uhr

So wie auf diesem Bild aus Olten sah es Mitte Januar auch im Niederamt aus: Bäume barsten unter der schweren Schneelast (Symbolbild). zvg

«Zahlen wir nicht», sagt die Gebäudeversicherung Solothurn. Im Nachbarkanton Aargau könnte die Situation anders aussehen. Am 15. Januar war es, Kantonsrat Georg Nussbaumer erinnert sich ganz genau. «Ich wurde um 3 Uhr morgens von der Feuerwehr aus dem Bett geholt, um über eine Sperrung des Unteren Hauensteinpasses zu entscheiden», sagt der Revierförster.

«Eine solche Situation habe ich in meiner dreissigjährigen Tätigkeit nur zweimal erlebt.»

Ununterbrochen rieselte der Schnee in jenen Tagen auf Strassen, Autos, Dächer und auf Bäume. Manche dieser Bäume vermochten der Last nicht Stand zu halten. «Ich habe gesehen wie Äste bei grossen, kerngesunden Buchen abgebrochen sind, einfach weil die Schneelast zu hoch wurde», erinnert sich Nussbaumer. Für ihn sind jene Schneefälle Mitte Januar ganz klar ein ausserordentliches Ereignis, was insofern bedeutsam ist, dass in solch einem Fall die Gebäudeversicherung den Schaden übernehmen muss.

Georg Nussbaumer, Kantonsrat Bruno Kissling

Konkret geht es um ein Gebäude am Rotrütiweg in Lostorf. Die Fassade wurde durch herabfallende Äste beschädigt. «Es ist ein kleiner Schaden», sagt Nussbaumer, «ein paar Tausend Franken vielleicht». Trotzdem stellt sich die Gebäudeversicherung quer. Laut ihr waren die Schneefälle kein ausserordentliches Ereignis. Sie stützt sich dabei auf die SIA-Norm 261 (SIA - Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein), die besagt, dass Dächer einer Neuschneemenge von rund 140 Zentimeter standhalten müssen. In einer E-Mail an Georg Nussbaumer schreibt sie: «Diese Schneemengen wurden im Januar 2021 bei weitem nicht erreicht und wir haben somit sämtliche Schäden infolge Schneedruck an Dächern abgelehnt.» Und Schäden von Bäumen an Häusern ebenfalls.

Nicht nur das Volumen entscheidet

«Das ist ein Witz», sagt Kantonsrat Nussbaumer. «Wenn wir bei minus 3 Grad einen Meter trockenen Schnee bekommen, ist dies überhaupt kein Problem für unsere Bäume, weil diese sich immer wieder entladen, also der Schnee abgleitet», erklärt er. «Wenn aber 20 Zentimeter Neuschnee fallen und es, wie im vergangen Januar, durch einschiebende Luftmassen, plötzlich in tieferen Lagen kälter ist als in höheren, bleibt der nasse Schnee an den Ästen kleben.»

Die Bäume entladen sich nicht mehr und es kommt zu Überlastungen, die ganze Bäume umstürzen lassen. «Der Vergleich mit der Schneelast auf Dächern macht also keinen Sinn», sagt er. Er habe eine unverbindliche Anfrage bei der Gebäudeversicherung im Aargau gemacht und diese hätte den Schaden bezahlt, erzählt er.

«Wir müssen uns an die Gesetze halten»

Die Gebäudeversicherung Solothurn hält an ihrem Entscheid fest. Direktor Markus Schüpbach erklärt auf Anfrage: «Wir müssen uns an die Gesetze halten, sonst wird es willkürlich.» Und: «Diese sind kantonal unterschiedlich.» Im Kanton Aargau zählen 50 Prozent von der SIA-Norm, also 70 statt 140 Zentimeter Schnee. Darum wird der Schaden dort anders beurteilt. «Die Gesetzesgrundlage ist der politische Wille der Kantone», sagt Schüpbach.

Er findet, dass das Gebäudeversicherungsgesetz – es stammt aus den 1970er-Jahren – im Rahmen der bevorstehenden Gesetzesrevision geändert werden soll, gerade hinsichtlich Elementarschäden die durch klimatische Extremereignisse ausgelöst werden. Besonders bezogen auf Sturm und Hagel:

«Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt statistisch viel mehr Schäden, die durch klimatische Ereignisse ausgelöst werden. Hinzu kommt eine veränderte Bauweise im Vergleich zu den 1970er-Jahren».

Kantonsrat Georg Nussbaumer will nun eine Interpellation starten im Kantonsrat. Gut möglich, dass er damit der nächsten Gesetzesrevision, die in ein paar Jahren ansteht, Aufschwung verleiht. Und vielleicht heisst es dann beim nächsten starken Schneefall mit Schäden: «Wir zahlen.»