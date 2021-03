Lostorf Solothurner Saxophonist spielt in TV-Show «Sing meinen Song»: «Mit all den Musikern und Künstlern zu arbeiten, war unglaublich inspirierend» Saxophonist Fabian Capaldi (36) aus Lostorf war Teil der Liveband der TV-Show «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert». Im Interview blickt Capaldi auf die intensive Produktionszeit und das schwierige Jahr 2020 zurück und verrät, welchen musikalischen Traum er sich noch erfüllen möchte. Interview: Fabio Baranzini 20.03.2021, 05.00 Uhr

Der Lostorfer Musiker Fabian Capaldi übt manchmal auch mitten in der Nacht, in seinem eigenen Studio. Fabio Baranzini

Im Moment läuft die zweite Staffel von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» auf TV24. Mit dabei sind die Musikgrössen Seven, Adrian Stern, Beatrice Egli, Dodo, Kunz, Jaël und Ta’Shan, die jeweils Songs der anderen Künstler neu interpretieren. Die Sängerinnen und Sänger werden bei ihren Auftritten von einer Liveband begleitet. Teil dieser Liveband ist Fabian Capaldi, Saxophonist aus Lostorf. Wir haben ihn nach der Aufzeichnung der TV-Show in seinem Studio in Lostorf getroffen.

Fabian Capaldi, die Aufzeichnungen für die neue Staffel von «Sing meinen Song» fanden im Herbst auf Gran Canaria statt. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Fabian Capaldi: Es waren sehr intensive Tage. Alles war komplett durchgetaktet von morgens bis abends. Tagsüber fanden die Proben und Soundchecks mit den Künstlern statt und abends wurden jeweils die Show aufgezeichnet. So konnte ein Produktionstag dann schon mal bis morgens um drei oder vier Uhr dauern.

Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Sie müssen ja die Spannung des Auftritts jeden Abend während fast acht Stunden aufrecht halten. Wie schaffen Sie das?

Es hilft natürlich, dass es zwischen den Songs durch die Gespräche jeweils Spielpausen gibt. Daher klappt das schon. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach, nach jeder Pause die Energie und die Spannung wieder aufzubauen. Vor jedem Song musste ich mich mental wieder vorbereiten und alle Details nochmals durchgehen.

Lassen sich Ihre Auftritte in dieser TV-Show eigentlich mit einem Livekonzert vergleichen?

Absolut, bei «Sing meinen Song» hatte ich bei jedem Song das Feeling eines Konzerts. Wir spielen mit der Band einen Live-Gig und wenn wir spielen, geht es nur ums Musikmachen.

Ist es genau dieser Aspekt des «Musikmachens», der Sie gereizt hat, Teil dieses Projekts zu sein?

Ja, genau. Ich habe die Show früher in Deutschland verfolgt und mir immer gewünscht, dass es die Sendung auch in der Schweiz gibt und ich dann Teil der Band sein darf. Ich fand die Show deshalb so cool, weil die Musik nicht einfach nur ein Werkzeug ist, sondern das Zentrum der Show. Alle, die teilnehmen, sind wegen der Musik da, und es sind alles erfahrene Profis, wenn es um die Musik geht. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass mich Massimo Buonanno und Cyrill Camenzind (Lucky Tiger Records) angefragt haben, ob ich Teil der Band sein will.

Welche Erfahrungen können Sie aus dieser Show mitnehmen?

Mit all den Musikern und Künstlern zu arbeiten, war unglaublich inspirierend. Und es hat auch geholfen, Vorurteile gegenüber gewissen Musikgenres abzubauen. Bei der Produktion ging es nur um die Musik. Das war mega spannend und da konnte ich auch sehr viel lernen.

Sie waren bereits bei der ersten Staffel Teil der Liveband. Gab es im Vergleich zur Premiere Unterschiede aufgrund der Coronasituation?

Ja, die gab es definitiv. Natürlich mussten alle vor der Anreise einen Coronatest machen und auf der Hotelanlage galt überall Maskenpflicht. Zudem wurde genau darauf geachtet, dass die verschiedenen Gruppen nicht vermischt wurden. Das heisst, ich habe fast nur Zeit mit der Band verbracht, nicht aber mit den anderen Leuten der Crew. Das war ein grosser Unterschied zum ersten Mal. Denn so kamen die Beziehungen zu den anderen Menschen etwas zu kurz.

Ich nehme an, die Produktion dieser Sendung kam für Sie dennoch zu einem guten Zeitpunkt. Die Coronakrise dürfte Sie als Musiker im vergangenen Jahr ziemlich hart getroffen haben.

Definitiv. Diese TV-Produktion war einer der wenigen Auftritte, die ich im vergangenen Jahr hatte. Dank den zwei Probewochen im Vorfeld der Show und der Produktion hatte ich 2020 immerhin einen Monat, in dem ich keinen Antrag auf Erwerbsausfallsentschädigung stellen musste.

Sie haben eine Frau und zwei kleine Kinder. Gab es Momente im letzten Jahr, in denen Sie sich Sorgen gemacht haben, wie es weitergehen soll?

Ja, die gab es definitiv. Vor allem ganz am Anfang im ersten Lockdown. Da hatte ich richtig Bauchschmerzen. Die paar wenigen CD-Produktionen und Online-Recordings, die ich im letzten Jahr machen konnte, hätten bei weitem nicht gereicht, um über die Runden zu kommen. Daher war ich schon sehr froh, als dann die ersten Entschädigungszahlungen eingetroffen sind.

Sie haben vor der Coronakrise viele Konzerte und Shows gespielt und standen dabei mit Musikgrössen wie Amy MacDonald, Anastacia, Bligg, Gloria Estefan oder Polo Hofer auf der Bühne. Wie passt das Leben auf den grossen Bühnen dieses Landes mit dem beschaulichen Lostorf zusammen?

Ich bin in Olten gross geworden. Hier ist meine Heimat. Zudem bin ich von Lostorf aus sehr schnell in allen grossen Städten der Schweiz, wo ich die meisten Auftritte habe. Lostorf ist aber auch ein super Rückzugsort für mich. Es gibt nichts besseres, als nach einem abgefahrenen Auftritt nach Hause zu kommen und dann im Garten den Rasen zu mähen oder zu jäten. Das ist für mich Meditation.

Und Sie haben hier in Lostorf auch ihr eigenes Studio.

Genau, seit fünf Jahren kann ich hier 24/7 meine eigene Musik aufnehmen, kann Online-Recording anbieten und habe einen Raum zum Üben.

Üben Sie eigentlich nach einem fixen Plan oder einfach dann, wenn Sie dazu in Stimmung sind?

Es gibt beides. Ich richte mich häufig nach der Tagessituation. Da ich ein nachtaktiver Mensch bin, übe ich teilweise auch mitten in der Nacht. Zum Glück ist mein Studio gut isoliert, so dass meine Familie davon nicht gestört wird. (lacht)

Wie sind Sie eigentlich Berufsmusiker geworden?

Ich glaube ja, dass ich auch ein ganz guter Fussballer gewesen wäre, aber ich habe mir zu oft die Bänder gerissen und musste daher etwas anderes suchen. (lacht) Nein, Spass bei Seite. Die Musik hat mir schon immer sehr viel gegeben. Ich hatte in der Jugendmusik Olten angefangen und hatte dann das Glück, dass ich immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen haben, die mich für den nächsten Schritt motivieren konnten. Zuerst absolvierte ich die Rekrutenschule in der Swiss Army Band und später habe ich mir dann die Masterabschlüsse in «Music / Performance Jazz» und «Musikpädagogik» an der Hochschule Luzern geholt. Das kam alles, nachdem ich eine Lehre als Elektriker gemacht hatte. Aber eigentlich sind Handwerker und Musiker gar nicht so verschieden.

Inwiefern?

Einen guten Musiker kann man – genau wie einen guten Handwerker – überall einsetzen, weil er das nötige Rüstzeug mitbringt. Bei «Sing meinen Song» hatte ich beispielsweise bei gewissen Songs ein Solo, bei anderen spielte ich Hintergrund und nochmals bei anderen brauchte es gar kein Saxophon. Und für einen Song in der Show habe ich sogar ein neues Instrument gelernt: eine armenische Flöte namens Duduk. Dieses Instrument hatte ich zuvor noch nie in den Händen, aber es hat Spass gemacht.

Zurück zu Ihrem Werdegang als Berufsmusiker: Was waren Ihre persönlichen Highlights bislang?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann das nicht an einzelnen Auftritten oder Konzerten festmachen. Egal, ob ich einen coolen Gig im Hallenstadion gespielt habe oder ein intimes Konzert in der Vario Bar in Olten – was am Ende zählt, sind die Begegnungen mit den Menschen und das, was aus diesen Begegnungen entstehen kann.

Sie haben schon sehr viel erreicht als Musiker. Gibt es noch etwas, das Sie unbedingt realisieren möchten?

Ja, ich möchte unter anderem mehr Zeit in meine eigene Musik investieren. Man kann meine Musik auf zahlreichen CD’s hören, aber es gibt noch keine eigene Musik von mir. Ein «Capaldi»-Album wäre schon cool. Das möchte ich vor meiner Pension noch erreichen. (lacht)