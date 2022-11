Lostorf: Jetzt soll die alte Asylunterkunft abgerissen werden

Lostorf Schon seit Jahren marode – nun ist auch noch noch Asbest aufgetaucht: Was geschieht mit dem alten Asylpavillon? Eigentlich sucht Lostorf zusätzlichen Raum für Schutzsuchende. Vor dem alten Metallcontainer, der bis im Oktober 2021 als Asylunterkunft diente, steht aktuell eine Mulde – bis Ende Jahr soll er abgerissen werden. Warum er für seine alte Funktion nicht mehr infrage kommt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Die Asylunterkunft in Lostorf: links der Neubau, rechts davon steht der vormalige und nicht mehr bewohnte «Container». (Archivbild) Bruno Kissling

Maroder Bau trifft modernen Holzbau: Aber nicht mehr lange, denn die alte Asylbaracke soll bis spätestens Ende Jahr abgerissen sein. Eine Absetzmulde steht bereits vor der alten Baracke.

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident Lostorf. Patrick Lüthy

«Die Räumung des Metallcontainers hat sich etwas verzögert», sagt Thomas A. Müller, Gemeindepräsident Lostorfs auf Anfrage. Und Bauverwalter Heinz Marti ergänzt: Im Innern der alten Baracke sei Asbest gefunden worden. Entsprechend werden die Kosten für den Abriss um 3000 Franken höher ausfallen. Konkret belaufen sich diese nun auf rund 25’000 Franken, sagt Marti.

«Die neue Asylunterkunft mit zwei Wohnungen im Holzbau ist seit Oktober 2021 fertiggestellt», sagt Gemeindepräsident Müller. Seither steht das neue Gebäude neben dem alten Metallcontainer, der davor als Asylunterkunft diente.

Der Container ist über 20 Jahre alt und mittlerweile sowohl optisch und baulich in die Jahre gekommen. Ausserdem wurde der Platz in der ehemaligen Asylunterkunft immer enger. Im April 2021 wurde der Spatenstich für den neuen Asylpavillon vollzogen.

Macht bereits auf dieser Aufnahme von 2019 einen eher baufälligen Eindruck: der alte Asylcontainer in Lostorf. Bruno Kissling

Wohnraum für Geflüchtete ist gefragt

Derweil hat die Gemeinde Lostorf einen Aufruf für zusätzlichen Wohnraum in Lostorf für Schutzbedürftige aus der Ukraine gestartet. Denn der Kanton rechne in den kommenden Wochen mit einer Zuweisung durch den Bund von bis zu 2500 zusätzlichen Schutzbedürftigen, heisst es in einem Bericht. Gemeindepräsident Müller erklärt:

«Die Sozialregion Oberes Niederamt hat uns mitgeteilt, dass sie noch Wohnungen brauchen.»

Damit Lostorf zusätzlich Schutzbedürftige aufnehmen kann, wird nun nach möblierten und bezugsbereiten Wohnungen oder ganzen Häusern und bezugsbereiten Einliegerwohnungen und Studios gesucht. Der Beginn der Mietverhältnisse werde wohl ab Januar 2023 sein, heisst es im Bericht weiter.

Auf einer Onlineplattform wurde unlängst die Frage aufgeworfen, ob die alte Asylbaracke als Übergangslösung dienen könnte. Gemeindepräsident Müller widerspricht auf Anfrage. Man habe diesen Gedanken verfolgt, aber der Zustand des Containers sei zu schlecht und der Abrissauftrag sei bereits erteilt worden.

Zehn ukrainische Geflüchtete in Lostorf

Jeanette Dinkel, Asylkoordinatorin Sozialregion Oberes Niederamt. Franz Beidler

Der Sozialregion Oberes Niederamt gehören die Gemeinden Starrkirch-Wil, Dulliken, Obergösgen und Lostorf an. Jeanette Dinkel, Asylkoordinatorin der Sozialregion Oberes Niederamt, bestätig, dass fortlaufend nach Wohnraum für Personen aus der Ukraine gesucht werde. Sie sagt:

«Insgesamt leben aktuell zehn Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S in Lostorf.»

Werden im neuen Asylpavillon auch Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen? Dinkel sagt:

«Der neue Pavillon ist als Ersatz für die alte Unterkunft gebaut worden.»

Beide Wohnungen seien mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus der alten Unterkunft belegt. Aktuell seien dies acht Personen.

