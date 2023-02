Lostorf: Temposchwelle in Mahrenstrasse sorgt für Diskussionen

Lostorf Plötzlich war eine Temposchwelle an der Mahrenstrasse – und nun möchten sie die Anwohner sogar behalten Die Gemeinde Lostorf montierte wegen einer Verkehrsumleitung eine Temposchwelle in der Mahrenstrasse. Ein Anwohner reagierte zuerst düpiert, möchte die Schwelle nun aber behalten. Die Gemeinde nimmt sie aber vorerst wieder weg. Franz Beidler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Temposchwelle in der Mahrenstrasse: Sie wurde von der Gemeinde nur temporär aufgestellt. Bruno Kissling

Plötzlich war sie da: eine provisorische Temposchwelle in Gelb-Schwarz in Lostorfs Mahrenstrasse. «Zuerst dachte ich, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt», erzählt Anwohner Swen Haueter. «Und einfach so eine Sprungschanze montiert.» Von seinem Balkon aus sieht Haueter zur Temposchwelle. Er fragte kurzerhand bei der Gemeinde Lostorf nach.

«Die Temposchwelle in der Mahrenstrasse hat die Gemeinde wegen der Vollsperrung der Hauptstrasse Nord angebracht», bestätigt Heinz Marti, Bauverwalter der Gemeinde Lostorf. Seit Mitte Januar wird um den Dorfplatz gebaut: Die bestehende Eindolung des Lostorfer Bachs muss «aus statischen und hydraulischen Gründen ersetzt werden», wie die Gemeinde in einem Informationsschreiben Mitte Dezember ankündigte.

Und weiter: «Dafür sind die vorhandenen Werkleitungen umzulegen, was nur unter einer Vollsperrung der Hauptstrasse südlich des Dorfplatzes möglich ist.» Deshalb wird der Verkehr nun unter anderem über die Mahrenstrasse umgeleitet.

«Damit leiten wir auch viele Ortsunkundige durch die Mahrenstrasse», erklärt Bauverwalter Marti. Besonders bei ihnen wolle die Gemeinde Aufmerksamkeit schaffen: Kurz nach der Temposchwelle führt der Schulweg vieler Kinder vorbei – «ohne Fussgängerstreifen», ergänzt Marti.

Nach Auskunft von Gemeinde: Anwohner ändert Meinung

«Das kann ich bestätigen», sagt Haueter. Er sehe oft Schulkinder die Mahrenstrasse überqueren. Deshalb hat er seine Meinung geändert: «Den Verkehr zu bremsen, ist eine gute Idee», findet er. «Ich würde es begrüssen, wenn die Temposchwelle bliebe.»

Schliesslich befinde sich dort auch gleich eine Bushaltestelle. «Müssten nicht eigentlich zwei Temposchwellen hin?», fragt er. Die jetzige bremse nur den Verkehr von Lostorf her. In Gegenrichtung rollt der Verkehr ohne bremsende Schwelle auf die Bushaltestelle zu.

Raserstrecke Mahrenstrasse

Die Mahrenstrasse sei eine Raserstrecke, sagt Haueter. «Manche kommen mit hundert Stundenkilometern», schätzt er. Das sei auch wegen der Wildtiere gefährlich: «Ich habe hier schon am helllichten Tag Rehe gesehen», erzählt Haueter.

Nun wünscht sich Haueter ein Verkehrssignal, das die Temposchwelle frühzeitig ankündet. Denn: «Bremsen die Autos nicht ab, schlagen sie ziemlich laut auf der Schwelle auf.»

Eine Anwohnerin an der Mahrenstrasse bestätigt dies: «Die Temposchwelle verursacht noch mehr Lärm.» Über die vergangenen Jahre habe der Verkehr – und damit der Lärm – in der Mahrenstrasse schon markant zugenommen. Wegen der Umleitung habe es jetzt noch einmal mehr Verkehr, «besonders zu Stosszeiten.»

Dennoch befürwortet sie die Temposchwelle: «Schliesslich kommen hier viele Schulkinder durch», sagt auch sie. Eine bleibende Lösung sieht die Anwohnerin darin allerdings nicht. Stattdessen findet sie: «Hier sollte einfach Tempo 30 gelten.»

Zu Tempo 30 hat Lostorf eigentlich entschieden

Damit greift die Anwohnerin eine Diskussion auf, die eigentlich erledigt ist: Ende November schmetterte die Lostorfer Bevölkerung eine flächendeckende Tempo-30-Limite an der Urne ab; mit 63 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von knapp zwei Dritteln – ein deutliches Resultat.

«Das war sicher kein Zufallsmehr», kommentierte Lostorfs Gemeindepräsident Thomas A. Müller das Resultat damals. «Die Meinung war wohl, dass die Kosten für die Einführung des Limits zu hoch seien. Eventuell haben auch einige das Limit an sich für nicht nötig befunden.» In der Vorlage waren 360’000 Franken vorgesehen.

Lokale Massnahme war ursprünglich nicht angedacht

Eine einzelne Temposchwelle ist da natürlich um ein Vielfaches günstiger. «Das ist eine lokale Massnahme, die so nicht mit der Abstimmung vergleichbar ist», erklärt Bauverwalter Marti. Lostorfs Vorgeschichte habe bei der Planung der Bauarbeiten keine Rolle gespielt. Marti erklärt: «Die Komplettsperre war ja ursprünglich gar nicht angedacht.» Dass die Eindolung im Dorfkern ersetzt werden muss, sei erst im Verlauf der Bauarbeiten klar geworden.

Seither verlaufen die Bauarbeiten in Lostorf nun aber nach Plan, bestätigt Marti. «Wenn das Wetter mitspielt, sollte die Vollsperrung am 17. Februar wieder aufgehoben werden können.» Danach wird auch die Temposchwelle an der Mahrenstrasse wieder verschwinden.

«Es ist aber nicht in Stein gemeisselt, dass die Temposchwelle dort nie wieder zum Einsatz kommt», ergänzt Marti. Die Gemeinde hatte die gleiche Schwelle auch schon an der Hauptstrasse vor einem Fussgängerstreifen montiert. «Wir setzen die Temposchwelle überall dort ein, wo eine Verkehrssituation besondere Aufmerksamkeit benötigt.»

