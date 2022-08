Lostorf: Frau verschafft Natur und Insekten einen Safe-Space

Lostorf Mitten im Einfamilienhausquartier: Eine Frau bewahrt nach ihrem Tod einen «Safe-Space» für Pflanzen und Insekten Ganze zehn Jahrzehnte soll der «Trottenacker» der Natur und der Erholung dienen. Und das obwohl der Gemeindepräsident die Fläche als «perfektes Bauland» bezeichnet. Über einen nicht ganz alltäglichen Deal, den die Gemeinde Lostorf einging. Noël Binetti Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blumenwiese aus der Bodensicht: Der Gemeinderat Lostorf geht die «naturnahe Gestaltung» des Trottenackers an; das Stück Land wurde der Gemeinde von einer ehemaligen Einwohnerin vermacht. (Archivbild) Walter Schwager

Die Liegenschaft mit der Grundbuchnummer 1655 ist ein grünes Stück Land inmitten eines Einfamilienhausquartiers in Lostorf. Und das soll für die nächsten 100 Jahre so bleiben. Denn die unbebaute Liegenschaft wurde der Gemeinde vermacht – mit gewissen Auflagen. Gönnerin war eine Frau aus Lostorf, die zuletzt in Olten gelebt hat.