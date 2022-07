Lostorf: Standort für neuen Kindergarten steht fest

Lostorf Jetzt ist klar: Gemeinde strebt als Ersatz für maroden Kirchmatt-Kindergarten einen Neubau am Schulweg an Die Planung kann bald starten: Nach einem Grundsatzentscheid des Gemeinderats soll ein Doppelkindergarten-Neubau entstehen. Eine Arbeitsgruppe hat vorgängig Vor- und Nachteile von vier Standorten geprüft. Noël Binetti 01.07.2022, 13.00 Uhr

Ein Neubau am Schulweg soll es werden: Nun ist klar, wie Lostorf bis 2025 den maroden Kirchmatt-Kindergarten ersetzen will. Sandra Ardizzone

Es wird nicht die Variante mit den kürzesten Schulwegen. Aber auch nicht jene mit den längsten in der Gemeinde. An seiner letzten Sitzung beschloss der Gemeinderat, welche von vier Kindergarten-Varianten weiterverfolgt wird. Vorausgegangen war dem Projekt eine längere Standortsuche. Bereits seit einigen Jahren war immer wieder das ehemalige Postgebäude neben der Gemeinde im Gespräch, das umgenutzt werden könnte. Diese Idee ist nun vom Tisch.

Wird nicht zum neuen Kindergarten umfunktioniert: das alte Postgebäude in Lostorf. (Archivbild) Bruno Kissling

Wie der Gemeinderat in einem Bericht mitteilt, ist gemäss zwei Expertenberichten der Kindergarten Kirchmatt in «schlechtem baulichen Zustand». In den Fachberichten werde von einer Gesamtsanierung abgeraten, zu teuer. Auch von einer Umnutzung des ehemaligen Postgebäudes rät eine Machbarkeitsstudie ab, auch diese Variante würde viel kosten.

Der Kindergarten Kirchmatt in Lostorf. Das Gebäude ist in schlechtem Zustand. (Archivbild) Markus Von Däniken

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus drei Gemeinderatsmitgliedern, dem Schulleiter und einer Kindergartenlehrperson, prüfte darum seit Dezember 2021 vier Varianten:

Neubau Kirchmatt inklusive Abriss der bestehenden Liegenschaft

Umbau des Postgebäudes in Kindergarten und Sitzungszimmer für die Gemeinde sowie Abriss Kindergarten Kirchmatt

Umnutzung des ersten Obergeschosses im Kindergarten Dreirosen inklusive Neubau von Ersatzräumlichkeiten am Schulweg 1 und Abriss des Kindergartens Kirchmatt

Den Neubau eines Doppelkindergarten am Schulweg 1 samt Abriss der bestehenden Liegenschaft und Abriss Kindergarten Kirchmatt.

Als Kriterien galten der Arbeitsgruppe das Kindswohl, die Höhe der Investitionen mit Auswirkung auf die Gemeinderechnung und den Gemeindesteuerfuss, die Einbindung in den übrigen Schulbetrieb sowie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Auch die Schulwegdistanzen sind in die Beurteilung eingeflossen. «Aufgrund dieser Nutzwertanalyse geht Variante vier, Neubau eines Kindergartens am Schulweg 1, deutlich als Sieger hervor», heisst es im Bericht.

Alles anzeigen

Die Kindergartenwegdistanzen zum Schulweg 1 seien aus einigen Wohnquartieren zwar länger als an den heutigen Kirchmatt-Standort, bleiben aber dennoch kürzer als verschiedene bestehende Kindergartenwegdistanzen. Ein Neubau am Schulweg 1 bringe diverse Vorteile mit sich. Unter anderem kann der Kindergarten am künftigen Standort aufgrund seiner Nähe zum bestehenden Schulareal deutlich besser in den bestehenden Schulbetrieb eingebunden werden.

Dies erleichtere zudem die Zusammenarbeit unter den Kindergartenlehrpersonen mit den übrigen Lehrpersonen, dem Schulsekretariat und der Schulleitung. Weiter werden die Wege innerhalb der Schule kürzer und bestehende Schulinfrastrukturen wie Sportplatz, Turnhallen und Schulgarten können von den betroffenen Kindergartenklassen intensiver genutzt werden.

Planung wird von Arbeitsgruppe übernommen

Das Grundstück am Schulweg 1 ist bereits im Besitz der Gemeinde und war stets für eine solche oder ähnliche Nutzung vorgesehen. An diesem Standort biete sich aufgrund der vorhandenen Platzverhältnisse gegebenenfalls auch die Möglichkeit, weitere zentrale Schulangebote anzusiedeln.

Der Gemeinderat unterstützt den Antrag der Arbeitsgruppe und beschloss, die Planung des neuen Doppelkindergartens am Schulweg 1 zu initiieren. Die Arbeitsgruppe wird dem Gemeinderat in einem nächsten Schritt einen Antrag zur personellen Besetzung einer Projektierungsarbeitsgruppe unterbreiten.

Auf Anfrage beschreibt Gemeindepräsident Thomas A. Müller das weitere Vorgehen wie folgt:

Gemeindepräsidenten aus Lostorf, Thomas A. Müller. Patrick Lüthy

«Die Errichtung ist Stand heute bis 2025 vorgesehen. Sobald die neue Projektierungsgruppe zusammengestellt ist, geht es ans Planen.»

Anschliessend brauche es einen weiteren Entscheid des Gemeinderats, bevor das ausgearbeitete Projekt vor die Gemeindeversammlung kommt. «Weil das Vorhaben die Millionengrenze überschreitet, braucht es einen Beschluss der Bevölkerung», sagt Müller. Erste Schätzungen hätten Kosten in der Höhe von rund 2,5 Millionen Franken ergeben.

Ob das Projekt als Wettbewerb ausgeschrieben wird oder Offerten eingeholt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. In der Planungsgruppe sollen neben dem Ressortverantwortlichen auch politische Vertreter der Ortsparteien vertreten sein, damit das Vorhaben breit abgestützt ist, so der Gemeindepräsident.