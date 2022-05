Lostorf: Familie wappnet sich gegen künftige Kellerüberflutungen

Lostorf Gewappnet: Weil ihr Keller immer wieder mit Wasser vollläuft besorgt sich Familie Schutzelemente – auf eigene Kosten Das Ehepaar Niederhauser aus Lostorf hat genug davon, dass sein Keller immer wieder überschwemmt wird. Nun haben sie sich mit speziellen Elementen eingedeckt, die im Ernstfall das Gröbste abwenden sollen. Noch ist der grosse Regen dieses Jahr ausgeblieben. Noël Binetti Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Hans und Susi Niederhauser aus Lostorf versuchen ihr Haus mit speziellen Elementen vor Hochwasser zu schützen. Denn solche haben sie einige erlebt. Bruno Kissling

Aus dem Niederamt mögen sich wohl die meisten erinnern: Ab der zweiten Julihälfte im letzten Jahr fiel gefühlt Dauerregen. Die Lage begann sich Tag für Tag zuzuspitzen An einigen Uferstellen entlang der Aare wurde es zunehmend kritisch und viele Einsatzkräfte standen Tag und Nacht im Einsatz.

Auch Hans und Susi Niederhauser mögen sich gut erinnern. Auf Anfrage sagt Susi Niederhauser: «Richtig mit Wasser vollgelaufen ist unser Keller bereits voll elf Jahren, damals stand das Wasser bis unter die Decke.» Doch auch in jenen Jahren, in denen kein extremes Wetterereignis eintritt, hat es an der Stüsslingerstrasse 2 immer wieder Wasser im Keller.

Susi Niederhauser macht dafür das Gefüge von Grundstück und Kantonstrasse verantwortlich. Sie sagt: «Seit die Kantonsstrasse vor Jahren saniert und neu angelegt wurde, haben wir dieses Problem.» Das Wasser, das auf der Kantonsstrasse schlecht abfliesst, gelangt durch den bestehenden Terrainunterschied, regelmässig auf das Grundstück.

Kunststoff-Elemente statt Sandsäcke

«Flood Fighting System» heisst das Produkt. Bruno Kissling

Schon mehrmals mussten Niederhausers elektrische Geräte aus dem Keller entsorgen und neu kaufen, nachdem diese nass wurden. So auch letztes Jahr: Kühlschrank und Gefriertruhe waren futsch. Damit soll nun Schluss sein; ein Mitglied der Feuerwehr gab den beiden einen Tipp: «Flood Fighting System» heisst das Konzept und besteht aus simplen rechteckigen Elementen; eines wiegt sechs Kilogramm.

«Wenn man sie stapelt, beanspruchen sie nur wenig Stauraum. Man darf sie aber nicht zu weit wegräumen, damit sie schnell aufgestellt sind», sagt Susi Niederhauser.

Ob sich das System bewährt, muss sich noch zeigen. Als der Himmel letzte Woche plötzlich dunkel wurde, montierte das Ehepaar die Elemente, der grosse Regen blieb dann aber aus. Susi Niederhauser erklärt: «Die Idee ist, dass das Gewicht des Wassers die einzelnen Elemente zu Boden drückt und bestehende Spalten so verschliesst.»

Zum Trocknen aufgestellt: Einmal gestapelt brauchen die Elemente nicht so viel Platz. Bruno Kissling

Für die Adresse der Niederhauseres soll das aber nicht der einzige Schutz bleiben. Zwar kosteten die roten Elemente etwas über 2000 Franken, die die beiden aus eigener Tasche bezahlten, doch auch noch eine niedrige Mauer soll Haustüre und Kellerfenster künftig vor überschwappenden Wellen schützen. «Dafür sind wir mit der Gemeinde im Gespräch», so Susi Niederhauser.

Auch für diese Massnahme wird die Familie selber aufkommen: «Allenfalls beteiligt sich die Gebäudeversicherung an den Kosten, das sind wir am abklären.» Doch bis es so weit ist, kommen bei Regen die roten Dinger zum Einsatz.

