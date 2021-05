Lostorf Frostschutz aus dem Pelletofen – wie ein Feuer über Nacht die Kirschblüten vor dem Erfrieren schützen soll Unternehmerisches Risiko macht erfinderisch. Gemüsebauer Roman Grob aus Lostorf geht neue Wege – das ist ihm lieber als eine Versicherung. Noël Binetti 16.05.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Grob, Vater von Gemüsebauer Roman Grob, füllt Pellets in einen der neuen Öfen. Ist das Feuer entfacht und wird der Ofen unter das Blech (links) gestellt, verteilt sich über Nacht eine schützende «Wärmewolke» zwischen den Baumreihen. Bruno Kissling

Der Lostorfer Gemüsebauer Roman Grob versucht so einiges um seine Ernte zu sichern und vor Kälteschäden zu bewahren. Über die letzten zehn Jahre sei es beinahe zur Regelmässigkeit geworden, dass in den Monaten Februar und März warmes Wetter herrschte, anschliessend im April und Mai aber noch einmal kaltes Wetter Einzug gehalten habe. Zu kaltes:

«Je weiter die Natur, die einzelnen Triebe, Knospen und Blüten wegen des warmen Wetters entwickelt sind, desto anfälliger sind diese auf Schäden durch Frost.»

Je weiter die Triebe, Knospen und Blüten entwickelt sind, desto gefährlicher kann ihnen eine Nacht bei Minustemperaturen werden. Bruno Kissling

Diese Entwicklung sei neu. So habe er das früher nicht gekannt, sagt Roman Grob. Neben Gewächshäusern für den Gemüseanbau und Feldern für verschiedene Salate, pflegt Grob auch einen Bestand von rund 200 Kirschbäumen, eine Niederstammanlage ausgerichtet in zehn Reihen, auf einer Fläche so gross wie ein halbes Fussballfeld.

Die unterschiedlichen Sorten sind so angeordnet, dass sie nacheinander geerntet werden können; jede Baumart gibt ihren eigenen Erntezeitpunkt vor. «So können wir unserer Kundschaft über eine möglichst lange Zeitspanne frische Kirschen im Verkauf anbieten», erklärt Grob.

Idee stammt von einem befreundeten Bauern

Wegen der Verluste, die durch Kälteeinbrüche in der Vergangenheit entstanden sind, experimentiert Grob nun mit einem neuen Verfahren. Ein befreundeter Gemüsebauer aus einem anderen Kanton habe ihm davon erzählt, «er hat damit gute Erfahrungen gemacht». In einer Nacht, in der Frost droht, wird dabei mittels Pelletöfen die Kälte aus den Baumreihen gehalten. «Diese Öfen lassen sich gut Regulieren. Unter einem Blech angebracht verteilen sie die Wärme über Nacht zuverlässig und konstant. Anders als etwa Frostkerzen. Diese muss man ständig überwachen und neu anzünden.»

Zudem sind die Bäume mit Netzen und Folien geschützt. «Das ist nötig, sonst hätte die erzeugte Wärme aus dem Ofen zu wenig Wirkung, würde einfach verpuffen», führt Gemüsebauer Grob aus. Für den Anfang hat Roman Grob sechs Öfen angeschafft. «Etwa in einer Woche sind die Ergebnisse sichtbar.» Dann will er die Blüten der «geheizten» Bäume mit jenen vergleichen, die keinen Ofen in der Nähe hatten.

Gras kurz schneiden und vor einer Frostnacht den Boden wässern

Möchte Grob seinen gesamten Kirschbaumbestand – der über 40 Aaren verteilt ist – mit Öfen vor dem Erfrieren schützen, benötigte er dazu weitere Öfen. «Sie sind teuer in der Anschaffung. Doch im Betrieb sind sie Energiesparsam und benötigen für die Feuerung lediglich günstige Holzpellets.» In diesem Jahr hat Grob das neue Frostschutzsystem an zehn bis zwölf Nächten eingesetzt. Und er rechnet damit, dass dies in den kommenden Jahren so bleiben oder sogar noch zunehmen wird.

Neben dem Versuch mit den Heizungen setzt Grob auch andere Massnahmen um: «Das Gras zwischen den Baumreihen muss immer schön kurz gehalten werden», so könne der Boden die am Tag gespeicherte Wärme über Nacht besser abgeben. Zudem sorgt eine Wässerung des Bodens vor einer kalten Nacht für eine grössere Speicherkapazität.

Das finanzielle Risiko liegt beim Produzenten

Kann Grob für Ernteausfälle nicht einfach eine Versicherung abschliessen? «Tatsächlich werden seit 2016 solche Versicherungsmodelle angeboten», bestätigt er.

Roman Grob, Gemüsebauer in Lostorf Bruno Kissling (Archiv)

«Hätte ich aber eine solche Versicherung, wären mir die Erträge einfach egal. Ich verzichte aber lieber darauf und setze mich dafür ein, den Schaden mit eigenen Mitteln abzuwenden.»

Das Risiko liegt also bei ihm als Produzenten. Habe man sich für einen Weg entschlossen, gelte es, die gewählten Mittel konsequent einzusetzen. Bis der Sommer definitiv Einzug hält. Besser werfe man den Ofen einmal zu viel an als zu wenig, um so keine wirklich kalte Nacht zu verpassen. Oft seien die Wetterprognosen falsch oder schlicht zu ungenau:

«Ab einem gewissen Punkt hat man bereits zu viel investiert, um es sich anders überlegen zu können»,

ist Roman Grob überzeugt. Während die Blüten noch geschlossen seien, würden sie eine Temperatur von bis zu minus drei, vier Grad überleben. Beginne sie hingegen sich zu öffnen, sei bei minus einem Grad Schluss.

Kann er die Pelletöfen auch noch anderweitig einsetzen, zum Beispiel als ökologische Heizung in Gewächshäusern? «Bedingt» antwortet Grob. «Ich habe gerade erste Versuche damit gemacht.» Die Pflanzen mögen zwar die Wärme, doch darin sei aufgrund des Feuers Kohlenmonoxid enthalten. «Sie leiden darunter, wenn es zu viel wird.» Das sei ein schwieriger Balanceakt und «steckt noch in den Kinderschuhen», so Grob. Die Pelletöfen taugen also in erster Linie zu einer verlustarmen Kirschenernte.