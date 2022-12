Lostorf: Stefan Wagner ist neuer Pfarrer der reformierten Kirche

Lostorf «Falls es einen halben Meter Schnee gibt, nehme ich halt den Bus»: Der neue Pfarrer der reformierten Kirche Niederamt ist mit dem Velo unterwegs Stefan Wagner wirkt seit kurzem im Pfarramt Nord der reformierten Kirchgemeinde Niederamt. Er erzählt, wie es ihn nach einer ganz anderen Karriere hierher verschlug und er verrät, wo er Gott im 21. Jahrhundert verortet. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 09.12.2022, 14.00 Uhr

Stefan Wagner ist neuer Pfarrer der reformierten Kirche Lostorf; aufgenommen mit einem Werk des Künstlers Paul Gugelmann. Bild: Bruno Kissling

Letzte Sonnenstrahlen fallen auf die reformierte Kirche Lostorf an diesem Spätherbstnachmittag. Schwungvoll steigt Stefan Wagner (39) vom Velo. Die Brunnenfigur von Paul Gugelmann bewegt sich derzeit nicht, Jonas im Bauch des Walfisches muss keine Wasserräder bewegen.

Zuerst steuerte Wagner in eine ganz andere Richtung; inhaltlich wie geografisch. Aufgewachsen in Pfäfers im Kanton St.Gallen, studierte er nach der Matur und dem Zivildienst an der Hochschule St.Gallen Betriebswirtschaft. Finanz- und Rechnungslegung war ein Gebiet, das ihm zusagte. «Diese Arbeit gefiel mir. Doch mit etwa 33 Jahren fragte ich mich, ob es noch etwas anderes gebe im Leben», berichtet Wagner.

Durch seine Mutter, die als Katechetin arbeitete, kam er früh mit Religion in Berührung. «In Absprache mit meiner Partnerin, die meinen Wunsch unterstützte, entschied ich mich, Theologie zu studieren.» Wagner, der inzwischen nach Olten gezogen war, schrieb sich an der Universität Bern ein. Nun ist die Studienzeit zu Ende, am 5. November 2022 wurde er ordiniert. Seit Ende März wohnt er in Obergösgen.

Noch zwei Pfarrstellen

Ins Niederamt kam Wagner zufällig: «Ich suchte nach einer Stelle und hier klappte es gleich, da Pfarrer Michael Schoger in Pension ging.» Für ihn ein Glücksfall: «Ich habe durch meine Ortswechsel gemerkt, dass sich Freundschaften auf Distanz längerfristig nicht erhalten und neue aufzubauen, braucht Zeit. Allzu oft kann man nicht umziehen. Somit wollte ich im Raum Olten bleiben, da ich hier inzwischen gut verankert bin.»

Die Kirchgemeinde Niederamt zählt zu den grösseren reformierten Kirchgemeinden im Kanton Solothurn. Allerdings waren auch hier Schrumpfungsprozesse im Gange. Gab es früher im Niederamt vier reformierte Pfarrstellen, sind es heute noch zwei. «Mit Daniel Müller in der Kirchgemeinde Niederamt Süd steht mir ein sehr erfahrener Kollege zur Seite», freut sich Wagner. «Er ist für mich wie ein grosser Bruder. Ihn kann ich alles fragen.»

«Kirche neu denken»

Im Amt trägt Wagner gerne einen Talar. «Man wird dann gleich erkannt. Einen schwarzen Anzug kann auch ein Banker tragen.» Die Kernbotschaft des Glaubens ist für ihn die bedingungslose Annahme von Gott: «Gott liebt uns so, wie wir sind.»

Wichtig findet Wagner, die Ökumene weiterzuentwickeln und auch den interreligiösen Dialog zu stärken. «Letztlich sind die Werte aller Weltreligionen ähnlich. Auch der Islam und das Judentum fussen auf einem ähnlichen Gott.» Für Wagner ist klar, wo sich Gott im 21. Jahrhundert befindet: «Mitten unter uns.»

Dass die Mitgliedschaften und der Zustrom in der reformierten Kirche abnehmen, ist für Wagner Grund, die «Kirche neu zu denken.» Mit moderner Musik sei es nicht getan. «Ich frage mich: Kann man zum Beispiel den Ablauf eines Gottesdienstes umstellen oder die Kirche näher in den Alltag der Leute bringen?»

Die Kirche müsse nahe an den Leuten sein, auch wenn diese nur noch zu besonderen Festen wie Ostern oder Weihnachten in den Gottesdienst kommen. «Aber ich habe oft gehört, dass es für viele Menschen wichtig ist, dass der Sonntagsgottesdienst stattfindet, ob man ihn besucht oder nicht. Aber es gibt ihn und man könnte hingehen, diese Gewissheit ist anscheinend wichtig.»

Wagner schätzt es, dass er im Niederamt neue Formen ausprobieren darf. «Es ist eine gute Stimmung vorhanden, die mir Freiheiten erlaubt. Das gefällt mir, denn ich möchte das Gemeindeleben mit den Menschen von hier gestalten.» Kirche mit den Menschen für die Menschen zu gestalten ist Wagner wichtig. «Wenn sich unterschiedliche Menschen mit ihren Erfahrungen und Bedürfnissen einbringen können, entstehen neue Formen, die den Menschen nahe sind», ist Wagner überzeugt.

Die Vielfalt des Lebens

Durch sein Lernvikariat bekam Wagner bereits eine gute Vorstellung davon, wie sein künftiger Alltag aussehen wird: «Pfarrer sein ist kein 08/15-Job. Man ist da, wenn andere das Telefon nicht mehr abnehmen, und erfährt von Schicksalen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens gestanden haben.»

Als Pfarrer wird er ganz verschiedene Situationen miterleben: «Es gibt Wochen, da tauft man ein Kind, arbeitet mit Konfirmanden, führt ein Hochzeitsgespräch und leitet eine Abdankung. Der ganze Kreislauf des Lebens eben.»

Wichtig ist für Wagner, ein offenes Ohr zu haben. «Man muss gar nicht immer reden. Zuhören ist manchmal viel wichtiger. Auch die Stille muss man aushalten können, denn reden macht die Sache dann oft nur noch schlimmer.» Ein Pfarrer sei eben mehr als ein Kollege, den man ab und zu sehe. «Man teilt dem Pfarrer Dinge mit, die man mit anderen Menschen nicht besprechen kann oder will. Verschwiegenheit und Diskretion ist in meinem Amt sehr wichtig.»

Ein solches Amt kann belasten, das weiss Wagner. Ausgleich verschafft er sich in der Natur. «Ich bin gerne mit meinen Hunden unterwegs.» Auch Velofahren macht ihm Spass: «Ich habe bis jetzt kein Auto, dafür ein neues E-Bike. Und falls es einen halben Meter Schnee gibt, nehme ich halt den Bus!»

