Lostorf: Bachsanierung nimmt Formen an

Lostorf Enge Verhältnisse: Die Gestaltung des Dorfbachs wird Interessierten ausführlich erläutert Im Zuge der Arbeiten an der Hauptstrasse Nord in Lostorf wird auch der Dorfbach revitalisiert und hochwassersicher gemacht. Die engen Verhältnisse stellen eine Herausforderung dar. In der Bachsohle muss sich das Wasser seinen eigenen Weg suchen. otr 09.08.2022, 10.00 Uhr

Im südlichen Abschnitt der Hauptstrasse bis zum Dorfplatz wird der Lostorferbach hochwassersicher ausgebaut und der Juraweg saniert. (Archivbild) Patrick Lüthy

Die Bauarbeiten an der Hauptstrasse Nord, am Juraweg und am Lostorferbach schreiten voran. «Momentan werden die Sanierungsmassnahmen im Juraweg umgesetzt. Diese stellen die ausführenden Unternehmen aufgrund der sehr engen Verhältnisse vor grössere Herausforderung», schreibt Bauverwalter Heinz Marti in einem Bericht.