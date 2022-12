Bürgergemeinde Lostorf: Versammlung heisst Anträge gut

Lostorf Einbürgerungen, ein neuer Schlepper für den Forstbetrieb und eine Dachsanierung auf dem Dorfmuseum beschäftigen Bürgergemeinde Die Versammlung der Bürgergemeinde Lostorf genehmigt ohne grosse Diskussionen sämtliche Anträge und auch das Budget für das Jahr 2023. 20.12.2022, 11.59 Uhr

Lostorf von oben. (Archivbild) Bruno Kissling

Der Forstschlepper des Forstbetriebs unterer Hauenstein soll ersetzt werden: «Gemäss den Statuten des Zweckverbandes wird dafür die Zustimmung aller Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden benötigt», heisst es dazu in einer Mitteilung der Bürgergemeinde Lostorf. Der Kaufpreis beträgt mit Rabatt und Eintausch des alten Schleppers noch gut 400'000 Franken.

«Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel (rund 100'000 Franken) und durch einen zinsfreien und innerhalb zehn Jahren rückzahlbaren Investitionskredit von Bund und Kanton in der Höhe von 300'000 Franken.» Der Antrag wurde in Lostorf letzte Woche gutgeheissen.

Weiter wurde für die Dachisolation des Dorfmuseums der Betrag von 30'000 freigegeben. Die Arbeiten werden demnach bis zur nächsten Saison im Frühling 2023 ausgeführt. Der Voranschlag 2023, der einen voraussichtlichen Aufwandüberschuss von knapp 2500 Franken vorsieht, «wurde ohne nennenswerte Bemerkungen gutgeheissen», heisst es.

Einbürgerungen auf der Traktandenliste

«Zwei junge Frauen, die in der Schweiz aufgewachsen sind und hier studieren, hatten den Wunsch, die schweizerische Staatsbürgerschaft zu erlangen», hält die Bürgergemeinde in ihrem Bericht fest. Die an der Versammlung anwesenden Bürgerinnen und Bürger hätten den beiden das Lostorfer Bürgerrecht zugesichert, «damit ist für sie der Weg frei, das Schweizer Bürgerrecht wie auch das Bürgerrecht des Kantons Solothurn zu erlangen».

Das Lostorfer Bürgerrecht beantragte auch ein Schweizer Ehepaar, das bereits das Kantonsbürgerrecht besitzt. «Sie hatten nie eine Beziehung zum bisherigen Bürgerort und fühlen sich hier in Lostorf zu Hause», heisst es dazu. Auch diese Einbürgerung wurde genehmigt. Da diese Einbürgerung keine weitere Zustimmung benötige, trete der Beschluss nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist in Kraft. (otr)