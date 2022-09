Lostorf: Badegarten auf Schloss Wartenfels wird aufgewertet

Schloss Wartenfels Der historische Badegarten wird restauriert – Zuvor aber will der Kanton noch ein Gesuch für Bäume, die vor 80 Jahren gefällt wurden Früher zur Abkühlung genutzt, soll der alte Badegarten wieder in seine ursprüngliche Form verwandelt werden. Doch zum Baden darf die Anlage nicht mehr herhalten. Und der Kanton hat noch ein Anliegen, das 80 Jahre lang niemanden kümmerte. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 29.09.2022, 12.00 Uhr

Der historische Badegarten auf Schloss Wartenfels ist wohl nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und soll jetzt wieder verkleinert werden. Bruno Kissling

Von der Ritterburg zum Wahrzeichen des Niederamts: Das Schloss Wartenfels in Lostorf geht bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück. Die ständigen Besitzerwechsel und die Zeit hinterliessen Spuren am Bauwerk. Deshalb werden seit geraumer Zeit das Schloss wie auch die Gartenanlage renoviert. Nun liegt ein nachträgliches Rodungsgesuch von der Stiftung Wartenfels für den historischen Badegarten des Schlosses auf.

1918 wurde das Schloss vom Basler Georg Meidinger in einem «schlechten Zustand» gekauft, wie es auf der Website heisst. Der Badegarten habe ursprünglich für die Familie Meidinger als Rückzugsort gedient: Hinter den niedrig gehaltenen Eiben und mit Aussichtspunkt habe die Familie gebadet, erklärt Sibylle Zurfluh, Projektleiterin von Schneider Schmid Landschaftsarchitektur aus Olten.

Bau entstand kurz nach dem Zweiten Weltkrieg

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass heute nicht mehr genau bestimmt werden kann, wann der Badegarten entstanden ist. Erste Dokumente würden auf eine Realisierung in den 1940er-Jahren zurückschliessen, so Zurfluh. Im Massnahmenplan steht dazu:

«Die Realisierung des Badegartens lässt sich auf die Jahre 1945 bis 1950 datieren. Historische Vermessungspläne sowie Luftbilder zeigen das Bad ab dem Jahr 1950.»

Ohne Wasser: Der historische Badegarten wird nicht mehr zum Baden benutzt. Bruno Kissling

Für die Erstellung des Badebeckens in den 1940er-Jahren seien Bäume gefällt worden, sagt die Projektleiterin. Nun verlangt aber das Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn gute 80 Jahre später für die Fläche von 184 Quadratmetern ein nachträgliches Rodungsgesuch mit Ersatzaufforstung, die ebenfalls 184 Quadratmeter beansprucht. Dieses liegt noch bis zum 19. Oktober in der Gemeindeverwaltung und beim zuständigen kantonalen Amt auf.

Mit dem zuständigen Förster habe man nach Zurfluh angeschaut, wo der Rodungsersatz sein werde: auf dem Schlossgrundstück, in der Nähe des Parkplatzes. Wann aber nachträglich Bäume gepflanzt werden sollen, sei derzeit noch nicht bekannt.

Bauschritte zurück in die Vergangenheit

In den 1960er-Jahren sei der Badegarten umgebaut und das Becken vergrössert worden. Heute bestehe der historische Badegarten aus einem Becken, einer Kleinbaute mit Umkleide und Dusche sowie einem Sitzplatz.

Nach dem Umbau und der Vergrösserung soll das Becken bis etwa 2010 als Löschbecken genutzt worden sein, sagt Zurfluh. «Dann wurde ein ehemaliger Heizöltank in der Nähe des Parkplatzes umfunktioniert und für das Löschwasser zur Verfügung gestellt.» Das Becken habe aber immer mit Wasser befüllt sein müssen – auch im Winter.

Wann nachträglich Bäume gepflanzt werden, ist nach Zurfluh noch nicht klar. Bruno Kissling

Die Leitung vom Becken zum Vorplatz des Schlosses führte zu einem Feuerwehrschlauch und einem Hydranten, der für die Löscharbeiten zur Verfügung gestanden habe, erklärt Zurfluh. Einen Sprung ins kühle Nass ist aber heutzutage durch das fehlende Wasser nicht möglich. Zurfluh sagt:

«Im Rahmen der Sanierungsarbeiten unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten soll auch das Becken wieder die ursprüngliche Form erhalten.»

Georg Berger, Stiftungsratspräsident Schloss Wartenfels. Bruno Kissling

Heisst: Der Badegarten soll wieder verkleinert werden und wieder so aussehen wie zu Zeiten der Familie Meidinger. Und der Beckenrand soll wieder auf das Terrainniveau herabgesetzt werden. Der Badegarten ist Teil der ganzen Gartensanierung, die auch den Schlosshof, die Mauern, die Wege und Leitungen beinhaltet. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Zurfluh auf 1,4 Millionen Franken.

Georg Berger, Stiftungsratspräsident des Schlosses Wartenfels, sagt:

«Der renovierte Badegarten soll eine weitere Attraktion des Schlosses Wartenfels werden und für zahlreiche Gästeanlässe zur Verfügung stehen.»

Man könne sich durchaus vorstellen, den Platz künftig für kleinere Feste und Apéros zu vermieten, erklärt Zurfluh. Denkbar sei auch eine Nutzung als Kulisse für Hochzeitsfotos, sagt Berger. Einen Tauchgang ins historische Becken soll es aber künftig keinen mehr geben. Ein Gitter werde unter der Wasseroberfläche als Schutz vor dem Ertrinken angebracht. Zudem sollen Seerosen angepflanzt werden.

Erneuerung Schloss Wartenfels An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Lostorf vergangene Woche merkte Gemeindepräsident Thomas A. Müller an, dass die Innensanierung bezüglich der Erneuerung von Schloss Wartenfels abgeschlossen sei. Nun folgten die Renovierung der Fassade sowie Anpassungen im Aussenbereich. Unter anderem seien Aussentoiletten sowie die hindernisfreie Zugänglichkeit vorgesehen. Im kommenden Jahr soll es voraussichtlich einen «Tag der offenen Tür» geben. (bw)

