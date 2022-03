Lostorf: ausserordentliche Gemeindeversammlung

Lostorf Ausserordentliche Versammlung: neue Technik für Dreirosenhalle, Informationen zu Schulhausumbau und Hauptstrasse Nord Neben einer um gut vier Prozent überschrittenen Abrechnung zu einer Strassensanierung beantragt der Rat der Bevölkerung eine neue Beleuchtung der Turnhalle. Zudem gibts Informationen rund um die Baustellen Hauptstrasse Nord und Schulhaus 1912. Noël Binetti 02.03.2022, 12.00 Uhr

Wird derzeit saniert: das Primar-Schulhaus 1912 in Lostorf . Bruno Kissling

Der Gemeinderat Lostorf lädt die Stimmberechtigten zu einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung ein. Traktandiert ist die Genehmigung der Abrechnung zur Sanierung Dubenrain und Wartenfelsstrasse. Der Gemeinderat hat der Sanierung der beiden Strassen sowie dem Wasserleitungsersatz in der Wartenfelsstrasse 2018 zugestimmt und den Gesamtkredit von 540'000 Franken damals zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet.

Diese hat das Kreditbegehren einstimmig gutgeheissen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Sie wurden durch die Bauleitung und Vertretende der Bauherrschaft abgenommen: Gesamthaft wurde der Kredit um gut 23'000 Franken oder 4,35 Prozent überschritten. Dafür werden in erster Linie Planänderungen bezüglich einer Wasserleitung verantwortlich gemacht.

Neue Technik für die Dreirosenhalle

Weiter will der Rat der versammelten Gemeinde den Kredit zur Sanierung der Dreirosenhalle beantragen. In einer Mitteilung schreibt der Rat: «Die Hallenbeleuchtung in der Dreirosenhalle ist seit dem Bau nicht mehr saniert worden. Die rund 40-jährigen Leuchten sind nicht mehr reparierbar und Ersatzteile oder passende Austauschleuchten sind auch nicht mehr erhältlich.»

Technik und Beleuchtung der Dreirosenhalle sind rund 40 Jahre alt. Nun sieht der Gemeinderat eine Erneuerung dieser Anlagen im Umfang von 420'000 Franken vor. zvg (Archiv)

Dasselbe gelte für die Bühnentechnik und das Audiosystem in den Turnhallen. «Um die Dreirosenhalle weiterhin im gewohnten Umfang nutzen zu können, müssen diese Installationen erneuert werden», schreibt der Rat in seiner Botschaft.

Hinzu komme eine moderne Notbeleuchtung und in der Erdgeschosshalle ist neu ein Beamer in der Decke vorgesehen. Aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung soll auch das Aussenlicht entlang der Sandgrubenstrasse erneuert werden, damit die Lichtverschmutzung verringert werden kann. Für alle diese Arbeiten beantragt der Rat der Bevölkerung einen Kredit im Umfang von 420000 Franken.

Schliesslich werden für die Gäste der Versammlung aktuelle Informationen zu den Baustellen Hauptstrasse Nord sowie dem Schulhaus 1912 in Aussicht gestellt.

Die Ausserordentliche Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 15. März um 20 Uhr in der Dreirosenhalle in Lostorf statt.