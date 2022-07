Lostorf «All die Jahre störte sich niemand daran»: Plötzlich muss der Jagdverein Wartenfels um seine Brätelstelle bangen Es wäre ein grosser Verlust für die Jäger: Ihrem Besammlungs- und Verpflegungsplatz droht wegen kantonaler Auflagen die Verkleinerung oder gar der Rückbau. Nun warten sie auf die Genehmigung eines überarbeiteten Baugesuchs. Franziska Roth Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Besammlungsplatz der Jäger im ehemaligen Gibsgrüebli in Lostorf muss zurückgebaut werden. Patrick Lüthy

Der Jagdverein Wartenfels hat bei der Gemeinde Lostorf ein Baugesuch eingereicht, das stutzig macht: «Teilrückbau der Jagdeinrichtung in der ehemaligen Gibsgrube», in Lostorf. Die Einrichtung besteht aus mit Eternit überdachten Brennholzstapeln, Sitzbänken und einer Feuerstelle. Sie dient den Jägern als Besammlungs- und Zwischenverpflegungsplatz. Sie befindet sich in der Juraschutzzone im Bürgerwald.

Während der Jagdzeit, jährlich von Oktober bis Dezember, wird die Einrichtung mindestens zweimal wöchentlich von dem Jagdverein genutzt. Sie ist öffentlich zugänglich und wird ganzjährig als Brätelstelle, unter anderem von Schulklassen, genutzt. Unterhalten wird die Einrichtung vom Jagdverein Wartenfels.

Überdachung und Anzahl Sitzplätze zu gross

Der Präsident des Jagdvereins, Guido Annaheim erzählt:

«Wer dort verweilen möchte, darf auch gratis unser Holz benutzen zum Grillieren.»

Nun muss der Verein sein lauschiges Plätzchen aber verkleinern. Der Grund: Es sind rund 20 Sitzplätze zu viel und das Eternitdach um die 13 Quadratmeter zu gross.

Die Waldverordnung des Kantons Solothurn sieht unter Paragraf 23 «Einfache, offene Erholungs- und Jagdeinrichtungen» einfache Feuerstellen und bescheidene Rastplätze mit maximal 20 Sitzplätzen und offene Unterstände aus Holz vom maximal 40 Quadratmetern überdachter Fläche und ohne sanitäre Anlagen vor.

Die Jagdeinrichtung in der ehemaligen Gibsgrube in Lostorf bietet rund 40 Sitzmöglichkeiten und verfügt über rund 53 Quadratmeter Eternitüberdachung. Der Verein hat die Jagdeinrichtung vor 20 Jahren gebaut und erst vor drei Jahren das gesamte Eternitdach ersetzt.

Die Brätelstelle des Jagdvereins Wartenfels bietet 40 trockene Sitzplätze. Das sind 20 zu viel, sagt der Kanton. Patrick Lüthy

Bis Ende Jahr braucht die Einrichtung eine Baubewilligung

Für Guido Annaheim ist die Forderung vom Kanton, die Einrichtung zurückzubauen, unverständlich: «All die Jahre hat sich niemand daran gestört.» Entdeckt wurde es per Zufall:

«Auf dem Land unterhalb von unserem Besammlungsplatz stand etwa zwei Jahre ein Tipi-Zelt. Dazu gab es eine Einsprache und dabei fiel unsere Einrichtung auf.»

Daraufhin entfernte der Jagdverein einen Bauwagen mit Material, der ebenfalls dort stand. Dieser wurde bei einem Bauern eingestellt. Zusätzlich reichte im Herbst 2021 der Jagdverein nachträglich ein Baugesuch ein. Vonseiten der Bevölkerung gab es keine Einsprachen, allerdings lehnte der Kanton das Gesuch auf Grund der Grösse der Einrichtung ab.

Der Kanton räumte dem Jagdverein Zeit für eine Überarbeitung des Gesuchs ein: «Wir gaben Zeit, bis Ende dieses Jahres, ein Baugesuch im Rahmen der Möglichkeiten einzureichen», so die zuständige Stelle beim Kanton auf Anfrage. Falls dies nicht geschieht oder dem nicht stattgegeben werde, muss die Jagdeinrichtung komplett zurückgebaut werden.

Erneut keine Einsprachen seitens der Bevölkerung

Um zu verhindern, dass das Baugesuch erneut abgelehnt wird, hat der Jagdverein vorgängig die überarbeiteten Pläne für den Teilrückbau beim Kanton eingereicht. Im Rahmen dieser Vorprüfung hiess der Kanton die Pläne gut und verwies darauf, dass das Baugesuch erneut eingereicht werden muss.

Also reichte der Verein das Gesuch mit den überarbeiteten Plänen im Juni erneut ein. Ein Gesuch für einen Teilrückbau. In den drei Wochen Einsprachefrist gab es erneut vonseiten der Lostorfer Bevölkerung keine Einwände. Somit wurde das überarbeitete Baugesuch Ende Juni an den Kanton weitergegeben.

«Das Ganze kostet den Jagdverein Wartenfels viel Geld»

Jetzt läuft die Vernehmlassung. Die betroffenen Fachstellen müssen nun eine Stellungnahme abgeben, dann ist es am Kanton, eine Einwilligung zu geben. Diese muss dann noch juristisch abgesegnet werden.

Die betroffenen Fachstellen sind in diesem Fall das Amt für Wald, Jagd und Fischerei, das Amt für Umwelt und das Amt für Heimatschutz. Dieser Prozess sollte in rund zwei Monaten abgewickelt sein, allerdings komme nun die Ferienzeit erschwerend dazwischen, so die kantonale Stelle.

Annaheim gibt sich enttäuscht:

«Das Ganze kostet den Jagdverein Wartenfels viel Geld.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen