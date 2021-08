Gemeindeschreiber von Lostorf wird pensioniert

Lostorf 35 Jahre im Dienst der Einwohnergemeinde: Auf ihn warten die Ski und 180 Gigabyte Bildmaterial Lostorfs Gemeindeschreiber Markus von Däniken geht in den verdienten Ruhestand. Wir blicken mit ihm auf seine Amtszeit zurück. Fabio Baranzini 07.08.2021, 05.00 Uhr

Markus von Däniken im Trauungszimmer der Gemeinde Lostorf. Fabio Baranzini

Das Gespräch mit Markus von Däniken findet nicht in seinem Büro auf der Gemeindekanzlei in Lostorf statt. Damit die Corona-Abstände sauber eingehalten werden können, unterhalten wir uns im ehemaligen Trauzimmer der Gemeinde, das sich direkt neben dem Sitzungszimmer des Gemeinderats im ersten Stock befindet. Doch eigentlich passt dieser Raum ganz gut, um mit Markus von Däniken über seine Ära als Gemeindeschreiber in Lostorf zu sprechen.

Sieben Trauungen am selben Tag

Denn in genau dem Raum – Stühle, Tische und Bilder an den Wänden sind noch immer dieselben – hat Markus von Däniken als «Ziviler», wie man seine Funktion als Zivilstandsbeamter damals nannte, 285 Paare getraut. «Das war immer eine ganz besondere Aufgabe, die ich sehr gerne übernommen habe», blickt von Däniken zurück. Speziell in Erinnerung geblieben ist ihm der 9.9.1999.

An diesem besonderen Datum hat Markus von Däniken nicht weniger als sieben Paare getraut:

«Das ist mein Rekord. Ich musste dafür sogar einen Terminplan erstellen, damit alle Trauungen aneinander vorbeigingen»,

erinnert er sich lachend. Noch immer bedauert es Markus von Däniken, dass das Zivilstandesamt Lostorf im Jahr 2004 der Zentralisierung zum Opfer gefallen ist und seither in Olten liegt.

Traumberuf: Gemeindeschreiber

Es ist kein Zufall, dass Markus von Däniken die zivilen Trauungen zu seinen liebsten Arbeiten als Gemeindeschreiber gezählt hat. Der persönliche Kontakt und der Austausch mit den Lostorferinnen und Lostorfern war für ihn während seiner 35-jährigen Amtszeit immer zentral. «Wenn die Leute aus dem Dorf ein Anliegen haben oder von Sorgen und Nöten geplagt werden, dann kommen sie zu uns auf die Gemeinde und fragen um Rat. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu helfen.

Dieser enge Kontakt mit der Bevölkerung war der Grund, weshalb ich Gemeindeschreiber werden wollte»,

sagt von Däniken.

Aufgewachsen ist Markus von Däniken in Erlinsbach – «auf der Solothurner Seite», wie er betont. Er absolvierte eine KV-Lehre auf der Gemeinde Schönenwerd und später den Gemeindebeamtenkurs (Nachdiplom-Ausbildung).

Schon damals war für ihn klar: Gemeindeschreiber ist sein Traumberuf. Als er im «Niederämter Anzeiger» die offene Stelle als Gemeindeschreiber in Lostorf sah, versuchte er sein Glück. Mit Erfolg:

Das Bewerbungsfoto von Markus von Däniken, aufgenommen 1986. zvg

Am 1. Juli 1986 betrat er zum ersten Mal seinen neuen Arbeitsplatz auf der Gemeindekanzlei in Lostorf. Damals befand sich sein Büro noch nicht im heutigen Gemeindehaus – dieses wurde erst zwei Jahre später fertiggestellt –, sondern in einem Mehrfamilienhaus an der Mahrenstrasse 18. Darin waren die Gemeindekanzlei, die Bauverwaltung und die Finanzverwaltung in je einer 4.5-Zimmerwohnung untergebracht.

Viele Veränderungen

Nicht nur das Büro von Markus von Däniken stand vor 35 Jahren an einem anderen Ort. Die Gemeinde Lostorf zählte damals auch noch nicht 4000 Einwohner, sondern gerade mal deren 2600.

Entsprechend war auch die Arbeit auf der Gemeindekanzlei noch etwas ruhiger.

«Früher war es ok, eine Anfrage innerhalb von zwei oder drei Tagen zu beantworten. Heutzutage ist das natürlich ganz anders. Mit den neuen Technologien erwarten die Leute innerhalb eines halben Tages eine Antwort»,

so von Däniken, der bei seinem Amtsantritt die Protokolle der Gemeinderatssitzungen noch auf der Schreibmaschine geschrieben und jede Geburt, jede Trauung und jeden Todesfall mit Füllfeder von Hand in den entsprechenden Registerbüchern notiert hatte.

Als Markus von Däniken 1986 nach Lostorf zog – für ihn war klar, dass er in der Gemeinde wohnen wollte, in der er als Gemeindeschreiber tätig war – gab es in Lostorf drei Turnvereine. Den STV Lostorf, SATUS Lostorf und den KTV Lostorf. Alle drei haben von Däniken, der selber passionierter Turner ist, angefragt, ob er zu ihnen in den Verein komme. «Um niemanden zu verärgern, habe ich mich entschieden, weiterhin im Turnverein Speuz – jetztig in der Männerriege Erlinsbach SO – zu bleiben», sagt er lachend.

Noch heutzutage besucht er dort einmal pro Woche das Training. «Das ist optimal – so komme ich auch mal raus aus dem Dorf», scherzt er. Vor allem die Ballsportarten haben es Markus von Däniken angetan. «Zurzeit spielen wir Volleyball. Ich hoffe, dass wir Ende September in die Meisterschaft starten können.»

Zeit fürs Bildarchiv und Skifahren

Bevor die Volleyball Meisterschaft losgeht, hat Markus von Däniken seinen letzten Arbeitstag. Am Dienstag 31.8. ist offiziell Schluss. Dann legt er sein Amt nach 35 Jahren nieder und übergibt es an seine Nachfolgerin Manuela Bertolami.

«Ich werde sicherlich den engen Kontakt zur Bevölkerung und auch zum Gemeinderat vermissen. Das habe ich immer sehr geschätzt. Aber ich werde natürlich weiterhin in der Gemeinde wohnen und werde mich auch wieder für die Öffentlichkeit engagieren.»

Markus von Däniken vor Luftaufnahmen der Gemeinde Lostorf. Fabio Baranzini

In welcher Form er das tun wird, weiss er derzeit noch nicht. Vorerst hat er sich vorgenommen, es etwas ruhiger angehen zu lassen. «Ich möchte meinen Terminkalender nicht schon wieder füllen, sondern die freie Zeit geniessen und im Winter wieder vermehrt Skifahren gehen. Zudem warten in meinem Bildarchiv noch 180 Gigabyte Fotos darauf, sortiert zu werden. Diese sind unter anderem auch an Anlässen der Gemeinde Lostorf entstanden.»

Markus von Däniken wird also auch nach seiner Zeit als Gemeindeschreiber eng mit der Gemeinde und den Lostorferinnen und Lostorfern verbunden bleiben.