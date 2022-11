Lokale Unternehmen In Schönenwerd treffen sich Vertretende der Wirtschaft zum Zukunftsgipfel mit der Materie: «Nachhaltigkeit als Chance für Unternehmen» Die grossen Ziele im Kleinen: Im Storchensaal diskutierten diese Woche verschiedene Protagonisten aus der Region die Auswirkungen international beschlossener Klimaziele für lokale KMUs und Unternehmen – mehr als 120 Personen kamen, um zuzuhören. 11.11.2022, 14.00 Uhr

(v.l.n.r.): Hanspeter Hilfiker, Präsident Verein Aareland; Manuel Cozzolino, Siegfried AG; Holger Hoffmann-Riem, Projektleiter bei Go for Impact; Alexandra Mächler, Wirtschaftsförderin Aarau und Region; Markus Stebler, Inhaber Kehrer Stebler AG; Adrian Borer, Wirtschaftsförderer Oftringen Rothrist Zofingen; Rolf Schmid, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Region Olten. zvg

Mit über 120 teilnehmenden Unternehmerinnen und Politikern fand gestern Donnerstag der zweite überregionale Netzwerkanlass Aarelandimpuls statt, diesmal zum Thema «Nachhaltigkeit als Chance für Unternehmen». Dazu eingeladen hatten die drei Wirtschaftsförderungen Aarau und Region, Region Olten und Oftringen Rothrist Zofingen gemeinsam mit dem Verein Aareland ins Hotel Storchen in Schönenwerd.

Der Netzwerkanlass Aareandimpuls ist eine Initiative der drei Wirtschaftsförderungen der Regionen Aarau, Olten und Zofingen, die unter dem Dach und mit finanzieller Unterstützung des Vereins Aareland eine institutionelle Zusammenarbeit betreiben.

Ziele dieser überregionalen Zusammenarbeit sind unter anderem die aktive Positionierung des Aarelands als dynamischer Wirtschaftsraum, die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Förderung der Innovationsneigung im Aareland ansässiger Firmen. «Der Verein Aareland engagiert sich auch im Bereich Wirtschaft für eine nachhaltige und ausgewogene Entwicklung unserer Region», erklärt Hanspeter Hilfiker, Präsident des Vereins Aareland. «Die Durchführung der Anlässe stösst auf immer breiteres Interesse. So können wir dem Aareland eine noch stärkere, gemeinsame Wirtschaftsraum-Identität geben.»

Nach Grussworten von Hilfiker und Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin von Schönenwerd, zeigten verschiedene Akteure in kurzen Impulsreferaten auf, «wo Nachhaltigkeit für Unternehmen zur Chance werden kann».

Netto-Null für einige Unternehmen ein schwieriger Weg

«Wir befinden uns auf dem Weg von der braunen in die grüne Wirtschaft», erklärte Holger Hoffmann-Riem. Er führte aus, wie Unternehmen – insbesondere KMU – von der anstehenden Dekarbonisierung betroffen sind, und wie sie vorgehen können, um sich glaubwürdige Klimaziele zu setzen und so für ihre Kunden ein attraktiver Partner zu bleiben. Er zeigte sich überzeugt:

«Für einige Unternehmen wird der Übergang zum Netto-Null-Ziel ein schwieriger Weg werden.»

Umso wichtiger sei es, sich zu überlegen, wo man als Unternehmen momentan stehe, aber auch, ein Ziel zu definieren, und zu wissen, wie man dieses Ziel erreichen kann, wie einer Mitteilung des Vereins Aareland zu entnehmen ist. «Science-based targets» seien ein Ansatz, Emissionsreduktionsziele für Unternehmen festzulegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen «potential-based targets» folgen erstere einem Von-oben-nach-unten-Ansatz: Sie konzentrieren sich auf die Menge an Emissionen, die reduziert werden muss, um die Ziele des Pariser Abkommens – die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad – zu erreichen.

Anschliessend präsentierte Manuel Cozzolino, welche Aspekte beim Thema Nachhaltigkeit in einem börsenkotierten internationalen Konzern im Fokus stehen. «Das Verständnis von Nachhaltigkeit beinhaltet bei Siegfried nicht nur das Thema Umwelt, sondern umfasst auch die Bereiche Gesundheit und Sicherheit, Lieferketten, Human Resources, das Verhalten im Geschäftsverkehr und das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens», erklärte Cozzolino. Und fügte hinzu:

«Das Thema Nachhaltigkeit muss in der Strategie eines Unternehmens verankert sein.»

Angebot für Standortbestimmung

Markus Stebler zeigte in seinem Inputreferat an drei Beispielen auf, wie ein KMU die Anforderungen der Nachhaltigkeit konkret als eine unternehmerische Chance nutzen kann. «Wir haben in drei wichtigen Bereichen investiert», erzählt Stebler. «Wir haben eine neue Verpackungsmaschine gekauft, die zu 100 Prozent recyclebar verpackt. Für die Pulverbeschichtung unserer Briefkästen haben wir vor zwei Jahren in einen neuen Druckluft-Kompressor investiert, dessen Abwärme für die Prozesswärme gebraucht wird. Und unser Firmengebäude haben wir mit einer Solaranlage ausgestattet.»

Holger Hoffmann-Riem wiederum bietet kostenlose Standortbestimmungsgespräche für interessierte Unternehmen an. Dabei werden den Unternehmen die Grundlagen der Treibhausgasbilanzierung und der Grundgedanke hinter wissenschaftsbasierten Klimazielen vermittelt. Anschliessend wird aufgezeigt, unter welchen Umständen sich ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel für ein Unternehmen lohnen könnte, und wie ein Unternehmen vorgehen kann, um die ersten Schritte zu gehen.

Auch die anderen beiden Referenten stehen für Auskünfte zur Verfügung, wie es weiter heisst.