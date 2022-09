Däniken: Weitere Ausgabe des Swiss Photo Day geplant

Live aus Däniken Weiterer Swiss Photo Day: zwischen Performance und Passion – Angefressene können Neues zum Handwerk erfahren Nach einer ersten Durchführung im November 2021 bieten die Macher und Macherinnen des Swiss Photo Day erneut ein kostenloses Online-Programm rund um die Fotografie an. Interessierte können via Live-Stream teilnehmen. 06.09.2022, 05.00 Uhr

Dominik Baur demonstrierte letztes Jahr Live sein Können als Portraitfotograf. zvg/Swiss Photo Day, Lara Kaiser

Das Arthaios Produktionszentrum in Däniken ist der Ort des Geschehens, wenn im November wieder ein Swiss Photo Day stattfindet. Von da werden verschiedene Skills rund um das Handwerk Fotografie vermittelt – via Livestream. «Wie auch 2021 werden die Zuschauer von der bekannten TV-Moderatorin Sylwina Spiess begrüsst, die gemeinsam mit Community Manager Thomas Semes durch den Tag führt», heisst es in einer Medienmitteilung.

Ausgangslage für das diesjährige Rahmenprogramm sei das vom Organisator definierte Kernthema «Die Fotografie zwischen Passion und Performance». «Wir sind der Überzeugung, dass Inspiration und Weiterbildung für alle zugänglich sein soll, deshalb ist die Teilnahme am Event kostenlos», lässt sich Weyermann in der Mitteilung zitieren.

An den Ursprung des Handwerks anknüpfen

Mit dem genannten Kernthema soll an den Ursprung «unser aller Einstieg» in die Fotografie angeknüpft werden, der mit «grosser Begeisterung und Leidenschaft» erfolgt sei. Oft würden leidenschaftliche Fotografen den Weg in die Selbstständigkeit versuchen und dabei ihre Passion kommerzialisieren. Aus Passion werde dann Performance. «Was dabei herauskommt und wie die Gefühle dieses Weges sind, und natürlich auch ob es sich lohnt – darüber sprechen wir am diesjährigen Swiss Photo Day», schreibt Céline Weyermann.

Auch andere Themen werden zudem behandelt. Beispielsweise, wie das Thema Performance die ganze Branche derzeit beschäftige: «Alles wird schneller, besser, leistungsfähiger, was gestern noch neu war ist heute bereits veraltet», schreibt Weyermann. Und:

«Ich frage mich oft, wie lange hält die Epoche der Performance an und vor allem ist deren Entwicklung zu stoppen? Wo bleibt die Passion?»

Das diesjährige Programm sieht Talk-Gäste, Live-Shootings, Show-Acts und Informationen für Kreativschaffende vor. Wiederum mit mehreren anderen Interaktionsmöglichkeiten. Neu werde das Angebot auch auf Französisch übertragen, heisst es. (otr)

Die Live-Show findet am Samstag, 19. November 2022, ab 9 Uhr statt und wird live aus dem Arthaios Produktionszentrum in Däniken gestreamt.