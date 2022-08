Grosse Nachfrage: So funktionieren Wärmepumpen

Lieferengpässe Jede Woche mehrere Baugesuche für Wärmepumpen im Niederamt – «der Stromverbrauch gegenüber einer Elektroheizung ist massiv kleiner» Michael Leutwiler ist Projektleiter und Heizungsplaner bei einer Niederämter Firma. Für uns zeigt er die Funktionsweise von Wärmepumpen auf und erklärt, welche Schwierigkeiten der Run auf diese Systeme mit sich bringt. Franziska Roth Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Eine Luftwärmepumpe in Erlinsbach SO, die von der Firma geplant und installiert wurde. Bruno Kissling

Was macht die Wärmepumpe so beliebt? «Eine gute Frage», erwidert Michael Leutwiler. Er ist Projektleiter und Heizungsplaner bei der Firma Wülser in Lostorf, bei der er bereits vor 14 Jahren die Lehre absolvierte. Die Firma beschäftigt rund 35 Personen in den Bereichen Sanitär, Heizungen, Lüftungen, Bedachungen und Spenglerei.

Leutwiler sagt: «Der Stromverbrauch gegenüber der Elektroheizung ist massiv kleiner.» Viele Leute, die nun ihre Heizung ersetzen wollen, hätten bis anhin rein elektrisch geheizt.

Eine Elektroheizung erzeugt die gesamte Wärmeenergie mit Elektrizität. Die Wärmepumpe hingegen bezieht den grössten Teil der Energie aus der Aussenluft, dem Wasser oder der Erde. Heizungssysteme mit Erdsonden seien zwar effizienter als die Luftwärmepumpen. Allerdings seien zweitere aktuell der Verkaufsschlager schlechthin. Denn Erdsonden sind deutlich teurer in der Anschaffung.

Die Luftwärmepumpe bezieht die Heizenergie zu 60 bis 75 Prozent aus der Umwelt. Im Vergleich zu einer Elektroheizung wird nur zwischen einem Viertel und einem Drittel zugeführten Strom verbraucht. Die Wärmepumpe ist ein geschlossener Kreislauf, der mittels eines Kühlmittels Wärme aus der Umwelt aufnimmt und sie dann im Haus für das Warmwasser oder die Heizung wieder abgibt.

Der Kreislauf:

Das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe Energieschweiz.ch

Funktion einer Wärmepumpe Die Wärmeerzeugung wird mit den Aggregatszuständen Flüssig und Gasförmig realisiert. Das flüssige Kältemittel nimmt die Umweltwärme auf und erhitzt, dabei wird es gasförmig. Mit dem Verdichter wird das Gas nachher komprimiert, dazu benötigt die Anlage zugeführten Strom. Durch das Komprimieren wird das gasförmige Kältemittel noch wärmer. Auf der anderen Seite gibt das Kältemittel die Wärme an das Heizwasser ab, während es durch das Abkühlen wieder flüssig wird. Die letzte Station im Kreislauf, das Expansionsventil, reduziert den Flüssigkeitsdruck. Damit wird das Kältemittel noch kälter und kann wieder Wärme aus der Umwelt aufnehmen. Beim Kältemittel handelt es sich meist um das synthetische Mittel «R410A». Dieses verfügt über eine hohe Energieeffizienz, allerdings auch über ein hohes «GWP», was so viel wie «Global Warming Potential» bedeutet. Das heisst, dass es schlecht für die Umwelt ist. Deshalb stellen derweil viele Hersteller auf das deutlich umweltfreundlichere Kältemittel «R32» um.

Die Vorteile gegenüber einer Ölheizung

Die Vorteile einer Wärmepumpe gegenüber einer Ölheizung liegen auf der Hand: Die Betriebskosten sind kleiner, man braucht kein Öl mehr zu bestellen und den Besuch des Kaminfegers kann man sich auch sparen. Leutwiler sagt:

Michael Leutwiler, Projektleiter und Heizungsplaner bei der Firma Wülser in Lostorf. zvg

«Besonders der Ölpreis ist ein Argument, es lässt sich schwer abschätzen, ob oder wie viel günstiger der Brennstoff wieder wird.»

Ölheizungen dürfen in Neubauten keine mehr installiert werden. Lediglich in Sanierungsbauten ist dies noch möglich, allerdings ist so ein Vorhaben mit verschiedenen Auflagen verbunden, sofern nicht bereits eine Ölheizung vorhanden war. Das macht die ganze Sache komplizierter: «Zum einen muss ein Kamin gebaut werden, für den es eine Baubewilligung braucht. Ausserdem muss man die Öltanks bei der Gebäudeversicherung anmelden und die Brandschutzbestimmungen erfüllen», sagt Leutwiler.

«Wir können keine Preisgarantie mehr geben»

«Seit ich Heizungen plane, kam es erst einmal vor, dass jemand eine Ölheizung neu installieren wollte. Das kostete die Person 50'000 Franken. Der Preis für eine neue Wärmepumpe liegt bei rund 40'000 Franken.» Leutwiler arbeitet seit sieben Jahren im Büro; zuvor war er als Sanitär- und Heizungsinstallateur unterwegs.

Eine Wärmepumpe hat demnach eine Lebensdauer von rund 15 bis 20 Jahren. Danach sei das Ersetzen der Heizung deutlich günstiger, da die Infrastruktur bereits vorhanden sei, sagt Leutwiler.

Allerdings sei es schwierig, den Preis im Voraus abzuschätzen, da derzeit alles teurer werde. Besonders die Steuerungen für die Anlagen. Die Preise der Lieferanten würden fast täglich schwanken. «Wir können keine Preisgarantie mehr geben.» Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten: «Wir spüren die Auswirkungen extrem und müssen mit Lieferfristen von drei bis neun Monaten rechnen.»

«Fast unmöglich», eine Wärmepumpe bis Ende Jahr einzubauen

Leutwiler empfiehlt seinen Kundinnen und Kunden, jetzt eine Wärmepumpe zu bestellen, aber mit deren Einbau bis nächsten Frühling zu warten. Es sei fast unmöglich, bis zur nächsten Heizperiode eine Wärmepumpe einzubauen:

«Wir haben derzeit zwei bis drei Projekte, bei denen es nicht klar ist, ob es bis Ende Jahr klappt mit der neuen Wärmepumpe.»

