42 Jahren am Werkhof Niedergösgen: Bruno Eng wird pensioniert

Letzte Arbeitswoche Auch die Arbeit auf dem Friedhof Niedergösgen gehörte dazu: Jetzt wird Bruno Eng pensioniert Nach der Lehre arbeitete Bruno Eng drei Jahre als Maurer – seit 42 Jahren steht er im Dienst der Gemeinde, noch bis Ende Woche. Er blickt auf viel Veränderung zurück und sagt, wem er in Zukunft zur Seite stehen will. Noël Binetti Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werkhof-Mitarbeiter Bruno Eng geht nach 42 Jahren in Pension. Bruno Kissling

Bruno Eng hat Jahrgang 1957. Er ist in Niedergösgen aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat hier eine Ausbildung als Maurer absolviert. Bei einem Gespräch erzählt er: «Nach den drei Lehrjahren bei der Firma Belser AG blieb ich dort drei weitere Jahre und leitete ein kleines Team.» Als er dann die Ausschreibung einer Stelle als Werkhofmitarbeiter gesehen habe, entschloss er sich, eine Bewerbung einzureichen.

«Unter dem damaligen Gemeindepräsident Max Wyss wurde ich gewählt und eingestellt. Am 1. Mai 1979 trat ich meinen Dienst an», erinnert sich Bruno Eng heute.

Heute für fast alles eine Maschine zur Verfügung

Man mag sich leicht vorstellen, dass in einer so langen Zeit sich einiges verändert hat. Bruno Eng bestätigt: «Wenn ich mich an die Anfänge meiner Arbeitszeit erinnere, fällt mir besonders auf, dass wir damals die meisten Arbeiten von Hand erledigten.»

Heute sei das anders, für fast jeden Arbeitsschritt stünden eine Maschine oder andere technische Hilfsmittel zur Verfügung. «Mir machte die Veränderung nichts aus. Und auch die technischen Errungenschaften möchte ich heute nicht mehr missen», erklärt er.

Als Bruno Eng beim Werkhof anfing, standen drei ältere Mitarbeiter gerade vor ihrer Pensionierung. «Ich war dann der vierte Mann, allmählich wurde das Team verjüngt.» In den Anfangszeiten lagen weniger Abfälle im Dorf herum, «es gab fast keine öffentlichen Kehrichteimer und auch keine Robidog-Standorte», weiss Eng.

Auch die Arbeit auf dem Friedhof gehörte dazu

Zahlreiche Ruhebänke habe man betreut und nach Bedarf saniert. «Diese Aufgabe hat die Gemeinde damals von einem Verein übernommen.» Die Abwechslung sei früher grösser gewesen. Bruno Eng sagt: «Zu Beginn führten wir vier alle anstehenden Arbeiten aus. Es gab keine so strikte Trennung wie heute.» Mit den zunehmenden Vorschriften, und weil einige Schulungen auch aus versicherungstechnischer Sicht obligatorisch wurden, habe sich das geändert.

Lange Zeit gehörte schliesslich die Abfallentsorgung auf dem gesamten Gemeindegebiet oder die Bachputzete im Herbst zu Engs Aufgaben. «Und diverse Allroundtätigkeiten habe ich übernommen», ergänzt er.

Bis ins Jahr 1992 wurden die Gräber auf dem Friedhof von Hand geschaufelt. Auch diese Arbeit gehörte am Werkhof zum Job von Bruno Eng. Er erinnert sich:

«In meiner Dienstzeit begleitete ich etwa 1000 Beerdigungen.»

Etwa ab der Zeit, als man beim Aushub auf einen Bagger setzte, habe dann auch bei der Bestattungsart ein Umdenken stattgefunden: «Früher kam es nur ganz selten zu Kremationen. Heute ist es eher andersrum; die Erdbestattung wurde zur Ausnahme.»

Hat ihm diese Arbeit im Umfeld des eigenen Dorfes zugesetzt? «Es machte mir nichts aus. Aber es ist klar, je näher ich einer Person stand, desto mehr berührte mich die Situation.» Bruno Eng hat auch seine eigenen Onkel begraben; «die Angehörigen der Familie wünschten das damals so», erinnert er sich.

Einzelne Räumungen hätten ihm zugesetzt: «Wenn Verstorbene länger in ihren Wohnungen lagen und wir vom Werkhof die Räumung vornehmen mussten, dann war das unangenehm.»

Dabei habe er auch Kurioses erlebt. In einem Haus, welches der Gemeinde gehörte, stand einmal eine solche Räumung bevor. «Eine Frau hat allein darin gelebt. Als wir damit begannen, vom Keller bis zum Estrich alles herauszutragen, tauchten überall versteckte Geldscheine auf. In Zeitschriften, in Mauern und im Sofa.» Das Geld hätten sie dem Gemeindepräsidenten abgegeben, «er hat damals die Räumung verfügt».

Ihm zu Ehren hat die Gemeinde an einigen Orten Plakate aufgestellt: «Damit habe ich nicht gerechnet. Das freut mich sehr», sagt Bruno Eng über die Aktion. Bruno Kissling

Eine gute Beziehung zu den Menschen

Während seiner Dienstzeit amteten vier verschiedene Gemeindepräsidenten in Niedergösgen. Neben Max Wyss, der ihn einstellte, war Bruno Eng in den langjährigen Dekaden von Walter Meier und Kurt Henzmann tätig. Und schliesslich erlebte er die Wahl des heutigen Gemeindepräsidenten Roberto Aletti. Eng sagt: «Ich hatte zu allen ein gutes Verhältnis.»

Und wie erlebte er die Menschen aus dem Dorf, denen er auf seinen Touren immer wieder begegnete? «Ich hatte immer eine gute Beziehung zu den Menschen, meine Arbeit wurde geschätzt.»

Reichte denn die Zeit hie und da für einen Schwatz? Bruno Eng erklärt: «Das kam schon vor.» Aber:

Ich bin eigentlich einer, der nicht viel redet.»

Manchmal habe er sich durch ein Gespräch aufgehalten gefühlt und sich beeilt, um die Zeit aufzuholen, sagt er lachend.

Garstiges Wetter bereitete ihm keine Mühe

Und wie war das bei garstiger Witterung? «Damit hatte ich nie Mühe», sagt er ohne zu Zögern. «Auch grosse Temperaturunterschiede oder Schnee haben mir nie etwas ausgemacht, das darf ich von mir sagen.» Heute gebe es zudem wesentlich bessere Kleidung, fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.

Patrik Dietschi übernimmt die Aufgaben von Bruno Eng. Seit Anfang Februar ist er im Einsatz. Bruno Kissling

Jetzt befindet sich Bruno Eng in seiner letzten Arbeitswoche. «Dass plötzlich an einigen Stellen im Dorf Tafeln mit einem Bild von mir aufgestellt sind, damit habe ich nicht gerechnet.» Diese Geste habe ihn aber sehr gefreut. Noch ist nicht ganz Schluss: «Seit Anfang Monat arbeite ich meinen Nachfolger, Patrik Dietschi, in die Vorgänge auf dem Werkhof ein.» Ihm empfehle er, die Abfallroute stets in gleicher Reihenfolge zu begehen; «dann geht nichts vergessen.»

Am Donnerstag sei sein letzter Arbeitstag. «Am Freitag erfolgt dann die Verabschiedung.» Bruno Eng freut sich darauf. Und angesprochen, auf die Zeit danach, sagt er: «Langweilig wird es mir nicht.» Er lebe auf einem Bauernbetrieb, mit Garten, Bäumen und Hühnern. «Da gibt es immer etwas zu tun.» Und auch zu seiner Mutter wird er schauen, «sie ist schon 89 und kann etwas Hilfe gebrauchen.»

Alle Einwohnenden Niedergösgens sind zum Abschieds-Apéro eingeladen. Es findet am Freitag, 25. Februar ab 18 Uhr beim Werkhof Niedergösgen statt, an der Oltnertstrasse 61.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen