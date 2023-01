Gretzenbach: Gemeinde plant einen Waldlehrpfad

Lernen in der Natur Fünf Kilometer durch den Gretzenbacher Wald: Die Gemeinde plant einen neuen Erlebnispfad für Gross und Klein Spätestens im Frühsommer sollte es so weit sein. Wird das Gesuch bewilligt, könnten dann ein Baumtelefon, ein Waldklassenzimmer und ein Barfussweg den Gretzenbacher Wald bereichern. Der neue Erlebnispfad soll für zusätzliche Attraktivität der Gemeinde sorgen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 18.01.2023, 14.00 Uhr

Im Gretzenbacher Wald soll es bald einen neuen Erlebnispfad geben. (Symbolbild) Barbara Scherer

Waldbesuche sind in der Schweiz äusserst beliebt. Rund 95 Prozent und damit fast die gesamte Schweizer Bevölkerung geht regelmässig in den Wald. Ein neuer Höchstwert, wie das Bundesamt für Umwelt auf seiner Website schreibt. Gemäss dessen letztjähriger Umfrage sind das Naturerlebnis, die frische Luft und die Distanz zum Alltag wichtige Motive für den Waldbesuch.

Für Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher kommt demnächst ein neuer Grund dazu: Die Gemeinde plant einen neuen Walderlebnispfad. Dieser Rundweg wird insgesamt neun Posten mit verschiedenen Themengebieten umfassen. Zudem soll die «Kombination aus Theorie und Praxis im Fokus stehen».

So steht es zumindest in den Unterlagen, die noch bis am 19. Januar aufliegen. «Sobald das Gesuch bewilligt ist, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden», sagt Bauverwalter Roman Leimgruber. Zugänglich soll der Pfad im Frühling oder Frühsommer sein.

Baumtelefon, Barfussweg und Murmelibahn

Start- und Endpunkt des rund 5,2 Kilometer langen Rundwegs bildet das Schulhaus. Von dort geht es Richtung Zirzel. Beim Posten «Waldklassenzimmmer» kann «auch mal Outdoor-Unterricht stattfinden», wie Leimgruber sagt. Zudem soll es dort ein Waldxylofon und ein Baumtelefon geben. Bei der dritten Station wartet dann ein Barfussweg. Dort soll man über verschiedene waldtypische Dinge wie Tannzapfen, Holzspäne, Steine oder Baumstämme laufen können.

Via Waldhaus führt der Weg dann zum höchsten Punkt, einem Grenzstein auf etwa 515 Meter über Meer. Der vorgesehene Rundweg weist einen Höhenunterschied von rund 100 Metern auf. Weiter bei Posten sechs wartet dann ein «Waldkino»: eine Holzbank, bei der man innehalten und die Natur ganz genau beobachten kann.

Einen Stopp weiter soll es eine Murmelibahn geben, die vom Elternverein aufgebaut wird. Dort befindet sich auch das Wasserreservoir. «Hier wird es eine Infotafel mit diversen Informationen über die Wasserversorgung der Gemeinde geben», so Bauverwalter Leimgruber. Abschliessend verläuft der Pfad via Heuelloch, wo die grösste Buche Gretzenbachs steht, wieder zurück zum Schulhaus. Geschätzte Dauer für die Strecke: etwa 80 Minuten.

Der neue Erlebnispfad wird übrigens in Ergänzung zum bestehenden Lehrpfad geplant. «Dieser wurde bereits vor vielen Jahren erstellt. Er besteht aus Hinweistafeln, denen Informationen zum Dorf entnommen werden können», erklärt Leimgruber.

Gesamtkosten «mehrheitlich durch Sponsoring getragen»

Ziel der Gemeinde ist es, mit diesem Walderlebnispfad die Leute für die Natur zu sensibilisieren. Leimgruber spricht davon, dass man auf dem Pfad Ruhe und Entspannung erfahren soll und durch Beobachtungen seine Sinne schärfen könne.

Weiter soll durch «die Bewegung ein Beitrag an die Gesundheit geleistet werden». Zudem soll auch die Attraktivität der Gemeinde dadurch weiter erhöht werden. Die Erstellung des Pfades koste rund 12'000 Franken. Diese werden gemäss Leimgruber aber «mehrheitlich durch Sponsoring» gedeckt.

