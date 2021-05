Legislatur 2021-2025 Kaum neue Gesichter in den Gemeindepräsidien – die Niederämter Übersicht Im Juni wird in den Gemeinden das höchste Amt neu besetzt. In der Amtei Olten-Gösgen bleibt dabei vieles beim Alten. Noël Binetti 05.05.2021, 05.00 Uhr

Die Neuen. Oben, v.l.: Walter Schärer, kandidiert für FOG Gretzenbach - Barbara Gerber, kandidiert für die SP Gretzenbach und Bruno Stalder, FDP Boningen. Unten, v.l.: Charlotte Shah-Wuillemin, FDP Schönenwerd - Reto Müller, CVP Gunzgen und Fabian Aebi, FDP Rickenbach. Bilder: Zvg

Nachdem für die Legislatur 2021 bis 2025 alle Gemeinderäte gewählt wurden, gilt es zu bestimmen, wer ihnen im Amt der Gemeindepräsidentin oder des Gemeindepräsidenten vorstehen wird.

Viele neue Gesichter wird es in der Amtei Olten-Gösgen nicht geben, deren lediglich fünf nämlich. Umstritten ist das Amt sogar in nur einer Gemeinde: in Gretzenbach. Wir haben alle Bisherigen und Neuen nach Gemeinden aufgelistet. In den meisten der 24 Dörfer wurde still gewählt. Dort werden die angesetzten Wahlen nicht mehr stattfinden. In den anderen Gemeinden verlangt die Gemeindeordnung, dass auch bei nur einer Kandidatur ein Urnengang stattfinden muss. Der einzige Kandidat oder die einzige Kandidatin muss dort jeweils das absolute Mehr aller abgegebenen Stimmen für sich entscheiden. Dort wo diese Wahl noch durchzuführen ist, wird dies am 13. Juni geschehen.

Ob es die Schwierigkeit ist, Unbekannte und frische Leute für dieses Amt zu begeistern, oder ob die Bisherigen nach zum Teil mehreren Amtsperioden durch ihre Bekanntheit eine abschreckende Wirkung auf mögliche Kandidierende haben, ist ungewiss. Beides dürfte eine Rolle spielen.

Klar ist; auch beim höchsten kommunalen Amt zeigt sich die stille Wahl als sehr beliebt: Von 24 Gemeinden machen 13 davon Gebrauch. Mehr als die Hälfte: