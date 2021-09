Gewerbler setzen sich für Dorfkern ein

Lebensmittel auf Bestellung «Wir möchten damit den Dorfkern wiederbeleben»: In Gretzenbach kommt der Märet auf Bestellung Vier Gewerbebetreibende bieten ihrer Gretzenbacher Kundschaft ein Einkaufserlebnis wie auf dem Märet – bisher blieb die Nachfrage jedoch aus. Noël Binetti 01.09.2021, 05.00 Uhr

(v.l.) David Richard (Früchte Rychard), Matthias Amsler (Chäsegge), Nicole Schneider (Metzgerei Schneider) und Raphael Sutter (Dorado Café) auf dem Parkplatz des Restaurants Jurablick in Gretzenbach. Hierhin liefern sie bestellte Produkte. Bruno Kissling

Entspanntes Einkaufen sei heutzutage kaum mehr möglich, könnte man meinen. Wie auch? Hektik im Alltag und vollgestopfte Terminkalender lassen kaum Zeit für den bewussten Einkauf beim lokalen Lädeli. Statt auf Beratung im Fachgeschäft wird auf die speditive Anonymität von Shoppingcentern oder dem Onlinehandel gesetzt.

Nicht so wenn es nach vier Betrieben geht, die ihrer Gretzenbacher Kundschaft dreimal wöchentlich einen Markt auf Bestellung anbietet. Bisher sind allerdings keine Bestellungen eingegangen.

Ein Angebot für die Bevölkerung

«Take-away-Märet könnte man unser Angebot nennen», sagt Matthias Amsler. Er führte bis vor kurzem die Sparfiliale im Dorfzentrum. Weil die Eigentümerin des Gebäudes, die Bürgergemeinde, dort einen Neubau mit Wohnungen, Geschäft und einem Café plant, musste Amsler sein Geschäft schliessen. Nach wie vor betreibt er eine Sparfiliale in Stüsslingen, darin ist auch sein «Chäsegge» untergebracht.

«Mehrere Leute aus dem Dorf kamen auf mich zu und beschwerten sich, dass es nach der Schliessung meines Ladens im Dorfzentrum keine Gelegenheit mehr gibt, um einzukaufen», erklärt er. Im Gespräch mit Nicole Schneider von der Metzgerei in Gretzenbach, Raphael Sutter von Dorado Café und David Richard von Früchte Rychard sei schliesslich die Idee für das Märet-Projekt entstanden.

«Wir möchten damit den Dorfkern wiederbeleben», sagt Nicole Schneider. Einerseits solle so – gerade auch für ältere Menschen – in der nahen Umgebung eine Möglichkeit bestehen, um sich mit allem nötigen einzudecken. Andererseits gehe es aber auch darum, einen Begegnungsort zu schaffen.

«Wenn damit die sozialen Kontakte im Dorf gefördert werden, ist das ein willkommener Nebeneffekt»,

sagt Schneider. Es gehe ihnen damit nicht darum zu überleben, «wir machen das für unsere Kundschaft», sagt Amsler.

So funktionierts: Auf Vorbestellung, immer Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9 bis 10 Uhr auf dem Parkplatz beim Restaurant Jurablick. Bestellungen bis am Vortag um 16 Uhr beim entsprechenden Betrieb.



Dorado Café: 062 849 04 16

Maxi Stüsslingen: 062 298 13 77

Früchte Rychard: 062 849 15 44

Schneider Metzgerei: 062 849 12 80



Das gesamte Sortiment ist verfügbar

«Die Leute kennen unser Sortiment», ist Amsler überzeugt. «Sie können bei uns Montag, Mittwoch und Freitag bis um 16 Uhr telefonisch bestellen, am nächsten Morgen zwischen 9 und 10 Uhr liefern wir.» Möglich sei fast alles: «Wir beraten die Leute gerne auch am Telefon», ergänzt Schneider. Sie bietet Fleisch- und Wurstwaren, Brot und Milchprodukte an. David Richard ist für Gemüse, Früchte oder Pasta zuständig, Matthias Amsler deckt den Bedarf nach Käse ab und Raphael Sutter steuert die hauseigene Kaffeemischung bei. Bezahlt wird bar oder mit Karte. «Auch Twint ist möglich», sagt Richard und lacht. Die vier wären bereit.

Warum aber wurde das Angebot nicht genutzt? «Werbung haben wir in den sozialen Medien und mit Flyern gemacht», sagt Amsler. Und Nicole Schneider fügt hinzu:

«Wir gingen davon aus, dass Kinder ihre Eltern darauf aufmerksam machen, wenn sie die Werbung im Internet sehen.»

Bis ein neues Geschäft im Gebäude der Bürgergemeinde eröffnet, dauert es noch zwei Jahre. Amsler sagt: «Das ist eine lange Zeit. Einige haben sich bereits nach zwei Monaten neu orientiert», und meint damit die verschiedenen Discounter grosser Konzerne, unweit die Strasse runter.

Gegen die Abschaffung des Dorflebens

Auch der einzige Bancomat-Standort soll ende Monat geschlossen werden. «Diese Entwicklung ist schade. Wir Betriebe möchten unseren Teil dazu beitragen, dass hier wieder mehr Leben stattfindet», sagt Schneider. Schliesslich sei die Belebung des Dorfkerns auch bei der Ortsplanungsrevision immer wieder Thema.

Das Restaurant Jurablick sieht das genau so und stellt den vier Gewerblern seinen Parkplatz zur Verfügung. Gleichzeitig bietet das Lokal die Gelegenheit, vor oder nach dem Einkauf etwas zu trinken und dabei einen Schwatz zu halten.

Gemütliches Einkaufen ist also möglich. Zumindest in Gretzenbach.