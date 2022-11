Niederämter Velo-Schnellroute: Gründe dafür und dagegen

Langsamverkehr Gefährlich und alles andere als hindernisfrei: Velofahren im Niederamt ist für manche frustrierend – in den letzten 40 Jahren gab es kaum Verbesserungen Wie könnte eine «Velo-Vorzugsroute» zwischen Olten und Aarau daherkommen? Was diese Frage mit «Stau-Wellness», mit viel Planerei und mit ermatteten Aktivisten zu tun hat. Eine Streckensuche auf zwei Rädern. Noël Binetti Jetzt kommentieren 08.11.2022, 18.00 Uhr

Markierung eines Fahrradpiktogramms: Im Niederamt wird seit Jahren um eine Veloschnellroute gerungen. (Themenbild) Christian Beutler/ Keystone

Bei näherer Betrachtung scheint die Situation einigermassen festgefahren. Zwar reden verschiedene Interessengruppen und auch der Kanton davon, dass man nur miteinander etwas erreichen könne. Doch was ist damit in Bezug auf eine direkte und hindernisfreie Veloroute durch das Niederamt genau gemeint? Da sind alle etwas unterschiedlicher Auffassung. Wir haben Argumente für und gegen ein solches Projekt zusammengetragen. Mit dabei: eine eher visionäre Idee.

Dass politische Mühlen nicht in Windeseile drehen, ist hinlänglich bekannt. Noch weniger tun sie das, solange kein finanzstarker Lobbywind auf sie einwirkt. Doch jenen, die sich für kurze und auch für etwas längere Distanzen und bei (fast) jedem Wetter gerne auf den Sattel schwingen, mag der Kampf für eine taugliche Veloverbindung mit effizienter Streckenführung zwischen Olten und Aarau geradezu als Sisyphusaufgabe erscheinen.

Aber eins nach dem andern.

Die (ehemaligen) Aktivisten

Der Verein Pro Velo hat seine Anfänge im Jahr 1981. Seit über 40 Jahren setzen sich damit engagierte Leute dafür ein, dass die Interessen von Velofahrerinnen und Velofahrern wahrgenommen und gewahrt werden. «Vor allem gegenüber Behörden», wie der Verein auf seiner Website schreibt. Doch was heisst das? Und warum hapert es dennoch seit Jahren mit der Umsetzung einer Veloschnellroute zwischen den Ballungszentren Olten und Aarau, wie sie der Kanton seit 2016 prüft?

Rolf Bruckert ist Präsident des Vereins mit rund 220 Mitgliedern, auch solche aus dem Niederamt. Bruckert lebt in Olten und setzt sich schon sehr lange für lokale Velowege ein – sein Kampfgeist scheint aber darunter gelitten zu haben. Bei einem Anruf will er zuerst nichts davon wissen; doch nach einiger Zeit benennt er die Situation selbst so: «Ja, in gewisser Weise findet eine Resignation statt.» Woher kommt das? «Es ist frustrierend zu sehen, wie über viele Jahrzehnte beinahe nichts geschieht.»

Rolf Bruckert, Präsident des Vereinns Pro Velo Region Olten. (Archivbild) zvg

In den 1980er-Jahren fuhr Bruckert mit dem Velo nach Aarau zu seiner Lehrstelle. «Wenn ich heute diese Strecke fahre, begegnen mir an manchen Orten noch dieselben Hindernisse und Gefahren wie damals», sagt er.

Zu viel Planerei, wenig Konkretes

Bruckert hat sich viel mit Raumplanung beschäftigt. Und auch mit Aktivismus. Heute glaubt er aber nicht mehr so richtig daran, dass er eine Niederämter Veloschnellroute noch erleben wird. Auch wenn der Verein durchaus Erfolge erzielte und mit der Zeit auf nationaler Ebene einiges ins Rollen brachte: im Lokalen geschah wenig bis nichts. Bruckert:

«Es bringt nichts, wenn wir heute noch Demos organisieren, solange der politische Wille nicht da ist.»

Der Kanton fertige zwar Studien an und investiere viel in Planungsarbeit – doch das dauere zu lange und habe weder Hand noch Fuss.

Eine kleine Chance zur Verbesserung erkennt Bruckert in der Schaffung einer neuen Stelle beim Kanton. «Da sich nun eine Person vollamtlich mit Velobelangen auseinandersetzt, könnte etwas gehen.» Mit der Strassengesetzrevision vom vergangenen Jahr habe sich der Kanton die Möglichkeit geschaffen, Velowege auch auf Gemeindegebieten zu finanzieren – wenn sie von kantonaler Bedeutung sind.

«Aber wer entscheidet das? Es ist die Aufgabe des neuen Veloverantwortlichen. Im Moment macht es aber den Anschein, als werde das Niederamt hinten angestellt», zeigt sich Bruckert konsterniert. «Es ist ein Trauerspiel.»

Und wo erkennt der Velo-Enthusiast Fortschritte? «Der Kanton hat mich kürzlich dazu eingeladen, um an einem Workshop eine Auslegeordnung zu präsentieren.» Das sei alles schön und gut, doch Bruckert sieht eigentlich nur eine Chance, damit es vorwärts geht:

«Die Gemeinden müssen zusammenstehen und gegenüber dem Kanton mit ihrer Forderung geschlossen auftreten. Einzig das kann genügend Druck aufbauen.»

«Wenn miteinander am Karren gezogen wird, bietet der Verein Pro Velo Region Olten zudem Hand für Lösungen», macht Bruckert dann noch ein Angebot.

Hindernisse und Risikostellen

Blockiert die Veloroute: Das schwarze Auto steht mitten auf einem zweispurigen Fahrradweg. Radfahrende müssen an dieser Stelle gleich mehrmals sehr vorsichtig sein und stark abbremsen – obwohl sie bei dieser Tankstelle in Gretzenbach Vortritt hätten. Bruno Kissling

Eine Stelle in Gretzenbach zeigt exemplarisch auf, welche Gefahren und Barrieren sich Velopendelnden im Niederamt immer wieder in den Weg stellen. Bei der Tankstelle Freddy's in Gretzenbach, wo die Situation auch für Autofahrende nicht ganz einfach ist, quert der offizielle Veloweg mehrere Einfahrten. Zudem muss, wer das Auto beim Beck Maier abstellen will, die gelben Linien queren, die den Veloweg markieren. Häufig wird dann der Abschnitt mit dem Auto gleich als Strecke genutzt, um wieder wegzufahren:

Velofreundlich ist anders. Wer hier vorbeiradelt, muss sich konzentrieren und massiv abbremsen – doch eigentlich hätte das Zweirad Vortritt.

Der Politiker, der gerne im Stau steht

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, FDP-Kantonsrat und ebenfalls in Olten zuhause, ist im Grundsatz einverstanden mit der Einrichtung einer Velotraverse im Niederamt: «Aber.»

Am letzten Workshop, wo sich unter der Leitung des Kantons und im Rahmen des Konzepts «Raum und Mobilität Niederamt» mehrere Akteure wiederholt zu verschiedenen Themen austauschen, äusserte sich Probst dezidiert kritisch zur Veloschnellroute im Niederamt. Auf Anfrage erklärt er: «Ich bin dagegen, dass man die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden gegeneinander ausspielt» und meint damit das Velo gegen das Auto.

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

Probst, der viel im Kanton unterwegs und darum auf das Auto angewiesen ist, sagt:

«Der Verkehr wird oft als Last betrachtet. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass er die Grundlage unseres Wohlstandes ist.»

Für seinen Arbeitsweg nach Solothurn komme das Velo nicht in Frage, «aber ich betrachte die Zeit, die ich im Stau verbringe, nicht als lästig.» Dort könne er seinen Gedanken nachhängen, Telefonate führen und «bei sich sein». «Für mich ist Stau Wellness. Zudem kann ich die Stosszeit bequem umgehen, wenn ich morgens vor 6 Uhr losfahre.» Hier seien von Arbeitgebenden flexiblere Arbeitszeiten und neue Modelle gefragt.

Und was hat das mit der Velo-Vorzugsroute durchs Niederamt zu tun? Probst: «Ich bin stärker dafür, dass das ÖV-Angebot ausgebaut und verbessert wird, mit hohen Taktfrequenzen beispielsweise. Denn bei kaltem Regenwetter oder Schneefall zeigt sich in der Praxis, dass fast niemand auf das Velo setzt.»

Eine Veloroute mit Dach?

Generell stehe er schon hinter der Idee. «Aber ich finde, wir sollten ehrlich sein: Im ländlichen Raum, wie es das Niederamt ist, kann das Velo nicht als Ersatz zu anderem dienen, sondern höchstens als Ergänzung. Zu viele Faktoren wie Wetter oder Temperatur spielen eine Rolle.»

Bei Velo-Begeisterten wie Rolf Bruckert dürften solche Aussagen auf Kopfschütteln stossen. Zumal wenn sie von jemandem kommen, der für seinen Arbeitsweg auf das Auto setzt.

Und dann stellt Probst noch eine exotisch anmutende Vision in den Raum. Er anerkennt, dass eine Veloschnellroute von Strassenverkehr entflechtet werden muss. Aber: «Wer bestimmt, wo sie lang führt und auf wessen Kosten? Und müsste man sie dann nicht gleich wetterfest bauen, sodass man am Trockenen fahren kann und möglichst viele sie nutzen? Dann wäre auch die Frage der Schneeräumung geklärt und man könnte auf dem Dach Solarpaneele anbringen.»

Probst hält fest, dass er an der Diskussion interessiert sei, betont aber, dass kein Dogma überhand nehmen dürfe und man für mehrere Lösungen offenbleiben müsse.

Und wo stehen die Gemeinden?

Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin von Schönenwerd, anerkennt ihrerseits den Handlungsbedarf. Sie sagt auf Anfrage: «Aus Gesprächen mit der Bevölkerung merke ich, dass das Bedürfnis nach einer schnellen und sicheren Veloroute nach Olten und nach Aarau besteht.» Dass nun in Form von Workshops ein Austausch mit dem Kanton stattfindet, geht für sie in die richtige Richtung, auch wenn sich Lösungen nicht von heute auf morgen realisieren lassen: «Ich glaube, das gilt auch für die anderen Gemeinden im Niederamt.»

Ob kritisch oder befürwortend eingestellt, man kann es also so sehen: Die Debatte um die Niederämter Velo-Vorzugsroute ist neu lanciert.

