Fähre-Beiz in Obergösgen: Neuer Wirt versucht sein Glück

Landgasthof in Obergösgen Neues Team versucht sein Glück: Das Restaurant Fähre soll mit Schweizer Küche wieder zur beliebten Dorfbeiz werden Das Lokal an der Aare hat eine lange Geschichte und erlebte schon so machen Wechsel – jetzt wird wiedereröffnet, auf dem Speiseplan stehen heimische Gerichte und Pizzas.

Das Landgasthaus Restaurant Fähre Obergösgen eröffnet dieser Tage unter neuer Leitung wieder: Pächter Ergül Dede will das Lokal zusammen mit seinem Team wieder zur beliebten Dorfbeiz machen. Und auch Kegeln soll bald wieder möglich sein. Bruno Kissling

Neben belegtem Teig soll im geschichtsträchtigen Lokal in Obergösgen unmittelbar an der Aare Schweizer Küche auf den Tellern landen. Neuer Wirt und Pächter ist Ergül Dede, zusammen mit einem vierköpfigen Team. «Wir haben bereits offen; doch die offizielle Eröffnung findet Mitte Januar statt», erklärt Dede auf Anfrage am Telefon.

Er und seine Equipe waren zuletzt im Kanton Zürich tätig. Dede selbst hat keinen gastronomischen Hintergrund: «Ich arbeitete bisher in der Auslieferung für ein grosses Unternehmen, welches Dönerspiesse herstellt.» Zudem sei er mit eigenem Reinigungsunternehmen für grosse Lebensmittelbetriebe tätig. «Ich kann mich aber auf ein erfahrenes Team verlassen», meint der 50-Jährige zu seiner neuen Aufgabe. Und: «Wir planen, in naher Zukunft zwei bis drei Mitarbeitende zusätzlich einzustellen.» Der Unternehmer möchte aus der Fähre wieder eine funktionierende Dorfbeiz machen.

Er müsse zugeben, früher habe er den Ort nicht gekannt. «Bekannte haben mir davon erzählt.» Bei einem ersten Besuch sei er dann sofort begeistert gewesen: «Die unmittelbare Nähe zur Aare, vorhandene Parkplätze, unterschiedliche Räumlichkeiten und eine Terrasse bieten uns hier viele Möglichkeiten», ist Dede überzeugt.

Ihm persönlich habe auch die Geschichte des Lokals gefallen. Damit meint Dede nicht die vergangenen Jahre, als immer neue Pächter sich an diesem Ort versuchten und nach kurzem wieder ihre Zelte abbrachen, «da waren auch komische Geschichten zu vernehmen», sagt Dede und ergänzt:

«Wir möchten da anknüpfen, als das Restaurant in der Region als Adresse bekannt und beliebt war.»

Dede bedauert, dass das Lokal so lange geschlossen war.

Gehen den Neuanfang «motiviert» an: Seyit Kaya (Küche), Döne Koyun (Service), Ergül Dede (Pächter) und Chefkoch Ahmet Yilmazer (v.l.) in der altbekannten, aber neu möblierten Gaststube. Bruno Kissling

Take-Away, Heimlieferservice und bald wieder Kegeln

Die Instandstellung brauche Zeit und bereite einigen Aufwand. «Wir sind aber motiviert und überzeugt, dass es sich lohnt», sagt der gebürtige Türke. Aktuell laufen Verhandlungen mit einem Verein bezüglich der Kegelbahn: «Nach kleineren Sanierungsarbeiten wird der Verein die Bowling- und Kegelbahn ab Frühsommer betreiben», sagt Dede. Derweil wird bereits Essen Nachhause geliefert: «Das funktioniert und im Internet sind wir auch präsent.»

Gefragt, was ihn zu diesem Schritt in einer Zeit bewegte, in der insbesondere für Gastronomiebetriebe immer wieder neue Unsicherheiten auftauchen, zeigt sich Ergül Dede optimistisch: «Klar haben wir uns dazu Gedanken gemacht. Doch ich bin der Meinung, dass man vorwärtsschauen sollte. Wenn wir zusammenhalten, funktioniert es.»

Das ehemalige Dancing, die «Duplex Lounge», gehören nicht zu Dedes Betrieb.

Gehört nicht zu Ergül Dedes Betrieb: die «Duplex Lounge» im gleichen Gebäudekomplex. Bruno Kissling

Das Traditionslokal Fähre Bis vor 100 Jahren setzte hier eine Fähre Personen und Waren über die Aare. Eine Wirtschaft gab es schon im 19. Jahrhundert, weil hier die Flösser auf dem Wasserweg von Solothurn zum Rhein Station machten. Nachdem der Landgasthof über viele Jahre erfolgreich von der Familie Meier geführt wurde, kaufte 2005 der Obergösger Peter Wanner die Liegenschaft, seine Frau betrieb das Dancing. Wanner prüfte mehrere Alternativen für den Standort, schliesslich bekannte er sich aber zur Nutzung als Restaurant. 2007 wurde beim Hochwasser der Keller geflutet. Es folgten mehrere Pächterwechsel. Zuletzt verkaufte Wanner die Liegenschaft aus gesundheitlichen Gründen an eine Immobilienfirma. Diese konnte während langer Zeit keine Mieterschaft für das Lokal finden.

«Auch hier gibt es den besten Pizzateig»

Die Umgebung gefalle ihm. «Ich kann mir gut vorstellen, in die Nähe zu ziehen.» Noch wohnt er im Kanton Zürich. Und was wird die angebotene Spezialität des Hauses? «Alle sagen, dass ihr Pizzateig der beste sei – das ist auch hier so», meint er und lacht: «Man muss halt herkommen und ihn probieren.» Zudem soll die Fähre für ihre Cordon-Bleu und verschiedene Burger bekannt werden. Zusammenarbeiten will man mit lokalen Lieferbetrieben.

Am Montag ist in der «Fähre» Ruhetag. Bis im März ist der Betrieb sonst täglich von 7.30 Uhr bis 23 Uhr durchgehend geöffnet, anschliessend werden die Öffnungszeiten dem Sommer angepasst. Zur Eröffnung in gut einer Woche hat sich Dede ein Spezialangebot vom Grill ausgedacht: «Für 3,50 Franken gibt es unterschiedliche Würste vom Grill und Brot für alle.»

Die Wiedereröffnung des Restaurants Fähre an der Dullikerstrasse in Obergösgen findet am Samstag, 15. Januar ab 10.00 Uhr statt.

