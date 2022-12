Stüsslingen: Dorfladen Chäsegge nach fast drei Jahren geschlossen

Lädeli-Sterben Ein «Riesenverlust» für die Gemeinde: Der Stüsslinger Chäsegge ist nach knapp drei Jahren zu – schon wieder Immer wieder stand die Zukunft des einzigen Dorfladens auf wackligen Beinen. Jetzt musste Geschäftsinhaber Matthias Amsler den Stecker ziehen. Gemeinde und Vermieter gehen auf die Suche nach einer Nachfolge. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 21.12.2022, 16.50 Uhr

Der Stüsslinger Dorfladen Chäsegge musste nach knapp drei Jahren den Betrieb bereits wieder einstellen. (Archivbild) Bruno Kissling

Der Stüsslinger Dorfladen hat eine bewegte Vergangenheit. Immer wieder gab es Besitzerwechsel, (Beinahe-)Schliessungen und sogar Crowdfundingaktionen, um den Erhalt zu sichern. Seit letztem Freitag ist der Dorfladen nun erneut geschlossen. Geschäftsinhaber Matthias Amsler führte den Chäsegge zuletzt während fast dreier Jahre. Bis letzten Freitag.

Georges Gehriger, Gemeindepräsident Stüsslingen. Bruno Kissling

Dass die Schliessung des Ladens die Einwohnerinnen und Einwohner bewegt und von vielen bedauert wird, bestätigt Gemeindepräsident Georges Gehriger auf Anfrage:

«Das ist ein Riesenverlust für unsere Gemeinde.»

Denn ausser dem Dorflädeli gibt es in der 1200-Seelen-Gemeinde nur noch Hofläden und eine Bäckerei. «Ich hoffe, dass in diesen Räumlichkeiten möglichst bald wieder etwas Neues entsteht», so Gehriger.

Kühlgeräte und Gestelle stehen schon bereit

Die Gemeinde ist auch bereit, eine neue Betreiberschaft zu unterstützen. Sie stellt dazu Mobiliar im Anschaffungswert von rund 30'000 Franken zur Verfügung. Das seien unter anderem Kühlgeräte und Lagergestelle. Das Mobiliar wurde 2008 im Rahmen einer Crowdfundingaktion gekauft.

Als sich der Dorfladen damals bereits in einer kritischen Situation befand, bildete sich die Interessengemeinschaft Dorfladen. Dieser gelang es mit Hilfe von Privaten, Firmen und Vereinen, mehrere zehntausend Franken zusammenzubringen. Auch die Gemeinde Stüsslingen beteiligte sich mit 10'000 Franken an der Sammlung der IG Dorfladen.

Eine Postagentur ist erwünscht

Um eine gewisse Kundenfrequenz zu garantieren, würde es helfen, wenn wieder eine Postfiliale im Laden integriert wäre. Dies war bis 2019 der Fall, als die Vorgängerin den Laden schliessen musste. «Wir hoffen sehr, dass die Post bei einer erneuten Eröffnung wieder dabei ist», sagt Gehriger. «Eine Bedingung der Post ist, dass der Laden keine Betriebsferien macht.» Zudem müsste er an allen Werktagen geöffnet haben.

Für die Stüsslingerinnen und Stüsslinger gibt es aktuell nur den Hausservice der Post. Ansonsten müssen sie ihre Pakete im benachbarten Lostorf abholen.

Suche nach einem Nachfolger läuft bereits

Der Ladenbetreiber bedankt sich bei seiner Kundschaft. zvg

Gehriger ist es wichtig, einen Laden im Dorf zu haben: «Wir sind interessiert daran, das Geschäft zu begleiten. Ich kann zwar keine Versprechen machen, aber wir haben den Laden immer unterstützt und werden das auch wieder tun.» Neben der erwähnten Sammlung in der Bevölkerung habe man auch schon Flyeraktionen organisiert. Für weiteren Umsatz sorgen laut Gehriger auch die Vereine und der Mittagstisch, die im Dorfladen einkaufen würden. Schlussendlich müsse der Laden aber auf eigenen Beinen stehen können: «Die Gemeinde wird den Laden nicht selber betreiben.»

Der Gemeinderat will nun in den nächsten Wochen verschiedene Varianten prüfen, um zu sehen, wer und was in Frage kommt. Gehriger hofft, dass man Mitte Januar erste Resultate vermelden kann. «Es können sich aber auch Anbieter mit anderen Konzepten bei mir melden», sagt er.

Ebenso interessiert an der Findung eines neuen Ladenbetreibers oder einer -betreiberin ist das Architekturbüro Martin von Arx GmbH. Es ist der Vermieter der Lokalität. Inhaber Roman von Arx sagt auf Anfrage: «Unsere Wunschvorstellung ist, dass hier wieder ein Laden entsteht. Wir haben bereits erste Abklärungen getroffen.» Zudem werde man natürlich auch mit der Gemeinde zusammenarbeiten, um eine gute Lösung zu finden.

Der Geschäftsführer des Chäsegge, Matthias Amsler, erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme, dass es bei einem solch schweren Entscheid immer mehrere Gründe gebe. Er wolle sich fortan um eine private Angelegenheit kümmern. Diese sei in letzter Zeit, in der die finanzielle Situation im Geschäft immer schwieriger wurde, als zusätzliche Belastung hinzugekommen.

Betroffen von der Schliessung sind zudem zwei Auszubildende. Zumindest in einem Fall konnte gemäss Amsler bereits eine Nachfolgelösung gefunden werden.

Auch Winznau ringt um Dorfladen Kürzlich, an der Gemeindeversammlung unter «Verschiedenes», tat eine Einwohnerin ihren Unmut darüber kund, dass es in der Gemeinde keine Möglichkeit gebe, etwa am Abend noch rasch Essen einzukaufen: «In Winznau gibt es nur den Tankstellenshop.» Gemeindepräsident Daniel Gubler signalisierte darauf, dass man sich der Problematik bewusst sei: «Wir haben im Hinblick auf die Errichtung des Huttlerparks mit verschiedenen Unternehmen wie Voi, Coop oder Volg Gespräche geführt.» Doch mit rund 2000 Einwohnenden sei die Gemeinde für diese Anbieter zu klein: «Sie setzen eine Einwohnerschaft von mindestens 3000 Personen voraus. Erst unter dieser Voraussetzung ist ein wirtschaftlich erfolgreicher Betrieb möglich.» Gubler merkte aber an, dass die Gemeinde Hand biete, sollte jemand ein Geschäft eröffnen wollen, «wir haben dafür in der Revision der Ortsplanung einen geeigneten Bereich definiert», versprach er. (nob)

