Kunst «Das Schöne arbeitet sich heraus»: Die Devise dieses Obergösgers Künstlers lautet «einfach machen» Der Obergösger Mich Bielser schafft (Gebrauchs)-Kunst und sorgt mit einem Abonnement für Abwechslung. Philipp Kissling 19.04.2021, 05.00 Uhr

Mit einem Holzstück fängt es an. Gerne mit einem langen, schlanken Balken oder einem dicken Ast, aber es darf auch ein Teil des Stammes sein. Stücke von Obstbäumen sind hoch im Kurs wegen der schönen Struktur. Etwas Besonderes ist Eibe, aber die liegt eher selten auf der Werkbank, weil da schon jemand irgendwo in einem Privatgarten einen Baum fällen und ein Hinweis darauf die Runde machen muss. Wie das Objekt dereinst aussehen soll, ist am Anfang unbekannt. «Das Schöne arbeitet sich heraus», sagt Michael «Mich» Bielser, «einfach machen.» Mit der Motorsäge, dem Hobel, Stechbeitel, Schmirgelpapier.

Bielser arbeitet nach dem «Versuch-Irrtum-Prinzip, wenn es nichts wird, gibt es immerhin warm.» Doch verheizt wird selten etwas, denn der 46-Jährige stellt seit 30 Jahren Kunst her und versteht sein Handwerk. Aus missglückten Versuchen entsteht immerhin noch ein Schneidbrett. In einer Serie von Skulpturen führte seine Unzufriedenheit über einen Arbeitsschritt sogar zu einem besonderen Resultat. Weil ihm die Oberflächenstruktur partout nicht wie gewünscht gelingen wollte, «verbrannte» er die Stücke mit dem Gasbrenner, «Feuerkuss» nennt er die schwarzen Stücke.

Die Betonfaust im Lehrerseminar

Mit dem Namengeben ist Bielser aber zurückhaltend. Wem seine Kunst gefällt, soll sich nicht einschränken müssen und individuell entscheiden, wofür sie stehen soll.

Die Kunst ist für Mich Bielser ein Hobby, dessen Ursprung aber mit seinem Beruf zusammenhängt. Im Lehrerseminar standen die Studenten vor der Aufgabe, aus Porenbeton eine geballte Faust zu modellieren. Das Stück liegt heute noch in Bielsers Wohnung in Obergösgen auf einer Treppenstufe und erinnert ihn an sein allererstes Objekt. Nach der Betonfaust ging es erst richtig los mit der Kunst, gearbeitet wurde im Keller des Elternhauses. Die meisten Fertigkeiten erwarb sich Bielser, der in Olten aufgewachsen ist, autodidaktisch, «abluege und ausprobieren und zwischendurch ein Kürsli», sagt er. Immer wieder fasziniert ist er vom Weg, den er vom rohen bis zum fertigen Stück absolviert. Nach dem Start mit der Motorsäge sei man oft «paniert von Kopf bis Fuss, danach wird es langsam immer feiner», erklärt er.

Mit den Jahren liebäugelte er durchaus damit, sein Hobby zumindest teilweise zum Beruf zu machen. In der Schweiz sei es aber eher unrealistisch, von der Kunst leben zu können. Und:

«Wenn du plötzlich das Geld verdienen musst mit dem, was du gerne machst, geht die Kreativität verloren»,

glaubt Bielser. Ihm gefällt zunehmend der Gedanke, dass er nicht von der Kunst, sondern mit ihr leben darf und die Freude am Handwerk im Vordergrund steht. Hauptbroterwerb soll seine Tätigkeit als Lehrer bleiben.

Noch bis zu den Sommerferien ist er Fachlehrer (Werken, Geschichte, Biologie) an der Kreisschule Mittelgösgen, danach wechselt er an die Schule Dulliken, die er im Zweierteam mitführen wird. Die Arbeit als Künstler sei ein guter Ausgleich zum Beruf. «Im Atelier bekomme ich den Kopf frei. Häufig ergeben sich Ideen, um Probleme in der Schule lösen oder Projekte angehen zu können.»

Neues Atelier auf dem Bally-Areal

Im Alltag stehen sie erst vor der Tür, in der Kunst hat Mich Bielser bemerkenswerte Veränderungen schon vollzogen. Vor gut einem Jahr zügelte er sein Atelier von Niedergösgen über die Aare nach Schönenwerd, wo er auf dem Bally-Gelände die Hälfte eines Nebengebäudes belegt. Das Atelier besteht aus einer etwa 50 Quadratmeter grossen Werkstatt mit Werkbank, Maschinen, Regalen und einigem mehr. In einem kleinen Container auf dem Vorplatz ist die Schlosserei untergebracht, daneben steht ein Schiffscontainer voll mit Kunstgegenständen, die darauf warten, ausgestellt und verkauft zu werden:

Mit «Art for Use Mich Bielser» und dem entsprechenden Internetauftritt sorgt Bielser in Zukunft auch für eine bessere Sichtbarkeit. Die Marke soll Kunst und Kunsthandwerk in einem Begriff vereinen.

Neuland betritt er mit seinem Abonnement, mit dem Interessierte, die sich nicht festlegen wollen, für Abwechslung sorgen und ihr Wohnzimmer regelmässig mit neuen Objekten aus dem Fundus bereichern können. Zunehmend interessant werden Dinge, die Bielser als Gebrauchskunst betitelt. Während er Objekte, die man zum Betrachten aufstellt, als Kunst bezeichnet, sieht er in der Gebrauchskunst Dinge wie Tische, Stühle, Bänke, Garderoben etc., die mittlerweile einen beträchtlichen Teil seiner Arbeit ausmachen,

«Die Leute haben gerne schöne Sachen, mit denen sie auch etwas anfangen können.»

Die Auftragsarbeiten bereiteten ihm eine besondere Freude, weil er damit jemandem einen Wunsch erfüllen könne, «einen einzigartigen», sagt er mit Betonung auf die Silbe «art», die auch bei den funktionalen Sachen für den Kunstbegriff steht.

