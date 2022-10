Starrkich-Wil: Künstler Gabor Vosteen tritt in Kulturkirche auf

Kultur in der Kirche Musik, Poesie und Comedy zu einem Soloprogramm vereint: Solokünstler tritt in Starrkirch-Wil mit Blockflöte auf «Gabor Vosteen ist ein Virtuose auf der Blockflöte, der zudem noch unglaublich lustig ist», heisst es im Programm: Am Wochenende haben Interessierte die Gelegenheit, seinem Spektakel beizuwohnen. 26.10.2022, 11.00 Uhr

Kilian Ziegler, der aus Trimbach stammende Wortakrobat und Kabarettist, moderiert ein Anlass in der Kulturkirche von Starrkirch-Wil. (Archivbild) Patrick Lüthy

«Im Alter von fünf Jahren bin ich beim Tag der offenen Tür der Musikschule von einer mutierten Blockflöte gebissen worden», lässt sich der Komiker und studierte Musiker Gabor Vosteen in einer Mitteilung zitieren. Und: «Mit seinem Soloprogramm «The Fluteman Show» begibt er sich nun auf eine ganz besondere Mission: die Welt mit einem der alltäglichsten Instrumente – der Blockflöte – zu retten», heisst es darin.

«Lose, luege und stune»: Unter diesem Motto fand vor fast einem Jahr, im November 2021, ein bunter Event in der Kulturkirche Starrkirch-Wil statt. (Archivbild) Patrick Lüthy

Am kommenden Wochenende tritt Vosteen im Niederamt auf; der Verein Kulturkirche 4656 realisiert damit einen weiteren Kulturanlass in der ehemaligen christkatholischen Kirche, die sich seit 2021 im Besitz der Gemeinde Starrkirch-Wil befindet, soll so zum kulturellen Dorfplatz und Begegnungsort für das Dorf und die Region werden. (otr)

Die Show findet am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr in der Kirche Starrkirch-Wil statt. Preis Erwachsene: 25 Franken.