Kürbissaison wird trotz Hitze und Trockenheit gut

Kürbissaison Wenn die Tage bald kurz und neblig werden: Die Kürbisse aus lokaler Produktion sind trotz der Trockenheit gut gediehen Viele Obst- und Gemüsesorten konnten den Sommer nur dank intensiver Bewässerung überstehen. Die Kürbisbauern der Region haben für eine gelungene Ernte aber auch andere Tricks in ihrem Repertoire. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen. Adrian Kamber 14.09.2022

Gregor Kapron, Betriebsleiter auf dem Hof von Martin Thalmann in Trimbach, ist zufrieden mit der diesjährigen Ernte. Bruno Kissling

Heiss und trocken. Das war der Sommer 2022. Noch nie seit Messbeginn fiel im Kanton Solothurn so wenig Regen zwischen Mai und August wie in diesem Jahr. Es fehlt die Niederschlagsmenge von zwei normalen Sommermonaten. Dies schreibt das Solothurner Amt für Umwelt in einer Datenauswertung über die Sommertrockenheit.

Auch die hiesigen Kürbisbauern blieben von dieser Niederschlagsarmut nicht verschont: «Ich habe jeden Abend für etwas Regen gebetet», sagt Martin Thalmann. Er bewirtschaftet aktuell ein rund 2500 Quadratmeter grosses Kürbisfeld auf seinem gleichnamigen Hof in Trimbach. Er ergänzt:

«Wir mussten wirklich lange zittern, aber zum Glück hat es genau im richtigen Moment noch geregnet.»

Die Hitze und vor allem die Trockenheit haben den Landwirt beschäftigt. Denn die Bise, die zwar während der heissen Tage für etwas kühlere Nächte sorgte, hat die Böden zusätzlich ausgetrocknet.

Schwarze Folien schützen vor dem Austrocknen

Aus diesem Grund deckt Thalmann seit einigen Jahren seine Kürbisfelder mit einer schwarzen Folie ab. Diese sogenannte Bändchengewebefolie wird über die ganze Anbaufläche gelegt, straff gespannt und an den Seiten befestigt. Danach werden kreuzförmige Schlitze in die Folie geschnitten, in die dann die über 600 Kürbissetzlinge von Hand eingepflanzt werden.

Zwischen den Kürbissen ist die schwarze Plastikfolie zu erkennen. Bruno Kissling

Die wasserdurchlässige Folie bietet zwei wichtige Vorteile gegenüber dem konventionellen Anbau: Erstens hält sie die Feuchtigkeit viel länger im Boden und schützt so vor zu schnellem Austrocknen des Feldes – was gerade in diesem Jahr besonders wichtig war. Zweitens hat sie den Effekt, dass dem Unkraut kein Platz geboten wird und so auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet werden kann.

Dank der Folie hat Thalmann nach dem Einpflanzen praktisch nichts mehr mit dem Feld zu tun; er überlässt die Arbeit der Natur. Am Ende der Saison kann die Folie eingerollt und im nächsten Jahr wiederverwendet werden.

Abbaubare Folien aus Maisstärke

Gemüsebauer Roman Grob. Bruno Kissling

Den gleichen Ansatz verfolgt auch Roman Grob auf seinem Gemüsebaubetrieb in Winznau. Er verwendet hingegen eine biologisch abbaubare Mulchfolie, die aus Maisstärke besteht. Nach der Ernte kann sie in den Boden eingearbeitet werden, wo sie sich innert einiger Wochen vollständig zersetzt. Grob erklärt: «So können wir uns die anstrengende Arbeit ersparen, die Folie zu säubern und wieder einzuwickeln. Wir müssen aber jedes Jahr wieder eine neue kaufen.»

Solche Folien sind natürlich nicht das Allerweltsheilmittel. Denn wie bereits erwähnt, mussten die Landwirte trotzdem ständig um Wasser bangen. Aber bis zur aktuellen Ernte konnten die beiden Kürbisbauern dank dieser Folien auf künstliche Bewässerung verzichten. Nur im Mai, beim Einpflanzen der Setzlinge, wurde gewässert. Danach kamen die runden Gewächse mit dem wenigen Regen aus, der seither gefallen ist.

Schafwolle schützt ebenfalls vor Austrocknen

Auch auf dem Buechehof in Lostorf werden heuer wieder Kürbisse geerntet. Dort wird das rund 15 mal 20 Meter grosse Feld aber nicht nur mit einer kompostierbaren Folie überzogen, sondern zusätzlich mit Schafwolle, Gras und Stroh bedeckt. Kurt Schüle, Bereichsleiter Garten vom Buechehof, wo nach den strengen Demeter-Richtlinien produziert wird, erklärt auf Anfrage:

«Die Schafwolle eignet sich für unseren Betrieb hervorragend, weil sie sowohl die Erde vor dem Austrocknen, als auch die jungen Blätter vor dem Verbrennen schützt.»

Gleichzeitig sei sie hochwertiger Dünger; wegen des darin enthaltenen Stickstoffs. Laut Schüle habe man aber keinesfalls auf künstliche Bewässerung verzichten können: «Wir haben zweimal pro Woche intensiv gewässert.» Dafür steht dem Hof ein 50'000 Liter umfassender Regenwassertank zur Verfügung. Sollte dieser nicht reichen, könne man auch Quell- oder Aarewasser nutzen.

Zum Schnitzen und Dekorieren: Die Halloween-Kürbisse auf dem Thalmann-Hof. Bruno Kissling

Ernte gut, alles gut

Angesprochen auf die diesjährige Ernte sind alle drei Betriebe mit ihrem Ertrag zufrieden. Durch die vielen Sonnenstunden konnten die Kürbisse laut Thalmann gut ausreifen. Einzig die grossen, orangen Halloween-Kürbisse sind bei ihm und Roman Grob schon etwas zu früh reif. Und auch Schüle, der diese zwar nicht selbst anbietet, weiss von einem Kollegen:

«Die eher wässrigen Früchte benötigen jetzt beim Lagern bis Ende Oktober grosse Aufmerksamkeit. In anderen Jahren konnte man sie mehr oder weniger direkt vom Feld verkaufen.»

Noch ist wegen des sommerlichen Wetters der grosse Run auf die Kürbisse ausgeblieben. Aber wenn die Temperaturen fallen, die Tage kürzer werden und der Nebel wieder Einzug hält, wird sich das mit Sicherheit ändern. Die Niederämter Kürbisse liegen dafür bereit.

