Vernissage: Künstlerin Nora Amrein zeigt ihre Werke in Olten

Künstlerin Besuch im Atelier in Schönenwerd: «Ich stehe am Morgen auf und freue mich auf das, was ich machen kann» Ab Freitag präsentiert die Künstlerin Nora Amrein aus Schönenwerd ihre Werke im Ausstellungsraum des Kunstvereins Olten. Bei einem Atelierbesuch gibt sie Einblick in ihre Arbeit. Und sie zeigt auf, was ihr die Unabhängigkeit bedeutet, die ihr Beruf mit sich bringt. 02.03.2023

Atelierbesuch bei Künstlerin Nora Amrein in Schönenwerd. Fabio Baranzini

Freiheit spielt im Leben von Nora Amrein eine zentrale Rolle. Die Freiheit, so zu leben, wie sie das möchte. Die Freiheit, sich in ihrer Kunst so ausdrücken zu können, wie sie sich das vorstellt. Die Freiheit, täglich einer Arbeit nachzugehen, die sie erfüllt. All diese Aspekte der Unabhängigkeit hat sich Nora Amrein mittlerweile erfüllen können. Der Weg verlief allerdings nicht direkt, sondern war mit einigen Hürden und Umwegen gespickt.

Wir treffen Nora Amrein in ihrem Niederämter Atelier. Ein Ort, an den sie sonst kaum je Leute einlädt. Einzig ihr Hund Arie ist auch hier ihr stetiger Begleiter. Das Atelier befindet sich im ersten Stock der ehemaligen Bally-Schuhfabrik in Schönenwerd. Der hohe Raum mit der grossen Fensterfront eignet sich ideal für die Arbeit von Nora Amrein. Denn ihre Bilder können gut und gerne mehrere Meter hoch oder breit werden. «Ich mag es, grosse Bilder zu malen», sagt sie.

Bei unserem Besuch stehen etwa zehn Bilder – das grösste misst 3×1,5 Meter – an die Wände gelehnt. Alle noch in Arbeit. Der grosse Tisch in der Mitte des Raumes ist überstellt mit Farbstiften, Pinseln, Farbtuben, Paletten, Skizzen und anderen Werkzeugen.

Comics und Natur als Inspiration

Dieses – nennen wir es mal «geordnete Chaos» – widerspiegelt sich in den Werken von Nora Amrein nicht. Ihre Bilder sind zwar sehr bunt und bestehen immer aus vielen einzelnen Elementen, die zu einem Ganzen verschmelzen, sind aber stets sehr präzise ausgearbeitet und gemalt. Amreins Affinität zu Comics ist dabei klar erkennbar. «Ich habe schon als kleines Mädchen sehr viele Comics gelesen und fand diese super. Das war sicher eine Inspiration für mich», sagt Nora Amrein.

Aufgewachsen ist sie in Mahren, «einem Ort mit mehr Schafen als Menschen». Entsprechend nah ist ihr auch die Natur, wo sie als Kind viel Zeit verbracht hat und wo sie sich noch heute gerne aufhält. Rund zwei Stunden ist sie jeden Tag mit ihrem Hund draussen unterwegs und findet auch dort stets neue Ideen für ihre Arbeit.

«Ich male alles, was mich beschäftigt und interessiert.»

«Das können Träume und Gedanken sein oder Dinge, die ich draussen in meinem Alltag antreffe. So gesehen, sind alle meine Bilder Selbstporträts», erklärt Nora Amrein, die schon als Kind sehr viel Zeit mit Zeichnen und Malen verbracht hat.

Und sie merkt an: «Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer gemalt. Nur einmal, als ich mit 18 Jahren Liebeskummer hatte, konnte ich nicht zeichnen. Das war schlimm.»

Mühe mit dem Schulsystem

Mit Schwierigkeiten behaftet war für Amrein ihre Schulzeit. Es lag nicht daran, dass sie nicht interessiert gewesen wäre. Nora Amrein mag Geschichte, Literatur, Archäologie und natürlich auch das bildnerische Gestalten. «Aber ich kam mit dem Schulsetting nicht zurecht. Ich habe viele Schulen und Ausbildungen ausprobiert, aber keine abgeschlossen», sagt die Künstlerin und fügt hinzu: «Vermutlich lag es zu einem Teil auch daran, dass ich an ADHS leide, was jedoch bei mir als Kind nicht diagnostiziert wurde.»

Malt oft und immer wieder bis in die Nacht hinein: Nora Amrein. Fabio Baranzini

Mit ihrer Arbeit als Künstlerin hat sich Nora Amrein nun eine Umgebung geschaffen, in der sie sich wohlfühlt. Sie wohnt in Schönenwerd, so erreicht sie ihr Atelier rasch zu Fuss. Und sie kann dann arbeiten, wann es für sie passt. Da sie sich selbst als Morgenmuffel bezeichnet, arbeitet sie immer mal wieder auch bis spät in die Nacht oder gar in die frühen Morgenstunden hinein: «Die Uhrzeit spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich habe ein etwas anderes Zeitverständnis als die meisten anderen», sagt sie lachend.

Die Freiheit fordert Kompromisse ein

Damit sie von ihrer Kunst leben kann, ist Nora Amrein bereit, Kompromisse einzugehen. «Ich lebe sehr bescheiden, damit ich über die Runden komme», sagt sie. Und fügt ergänzend hinzu: «Aber für mich kommt keine andere Arbeit in Frage. Ich stehe am Morgen auf und freue mich auf das, was ich machen kann. Das ist für mich das grösste Glück.» Ob sie jetzt ein paar Franken mehr oder weniger verdiene, sei ihr egal.

«Und ich werde auch nicht mit 65 einfach aufhören, zu malen, und in Pension gehen. Ich werde noch malen, wenn ich Arthritis habe und halb blind bin.» Das ist genau die Freiheit, die sich Nora Amrein gewünscht – und mittlerweile erreicht hat.

Die Ausstellung von Nora Amrein dauert vom 3. März bis zum 2. April, im Ausstellungsraum an der Hübelistrasse 30 in Olten.

