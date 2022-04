Kommentar zum richtigen Sprachgebrauch im Baugesetz

Kommentar Von Neusprech im Baugesetz – irreführende Begriffe haben in Gesetzestexten keinen Platz Erzeugnisse der Werbebranche liefern selten Authentisches: Der Salat im Burger ist für immer welker als auf dem Plakat. Doch bei Prozessen im Baubewilligungsverfahren muss das anders laufen. Denn hier werden Realitäten geschaffen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 05.04.2022, 17.00 Uhr

Überbauung in Obergösgen: Viel Fläche wird hier als grün gerechnet, auch wenn die Realität grau ist. Bruno Kissling

Alle kennen das: Die angesteuerte Feriendestination hat eher mit Tristesse, statt mit abgeschiedener Romantik wie vom Katalog suggeriert, zu tun. Und auch die Zähne werden nie wieder so weiss, wie es der Spot im letzten Werbeblock vor Filmende verspricht. Immerhin besteht hier die Option, nicht zu kaufen.

Was aber, wenn sich dieser Neusprech in der Behördensprache einnistet? Was nützt ein Gesetzesartikel, wenn er grün sagt aber grau meint? Sind die Vorgaben und Regeln rund um das Baurecht für die geschrieben, die in den Häusern leben? Um sie vor nachteiligen Ergebnissen zu schützen? Um ästhetische Fehlgriffe zu vermeiden und das Gesamtbild, das eine Siedlung, ein Quartier oder ein ganzes Dorf nach aussen trägt, zu bewahren?

Oder dient ein verklausuliertes und für Laien kaum nachvollziehbares Baugesetz vor allem dazu, Projekttreibenden Kräften Vorschub zu leisten? Investorinnen und Spekulanten lobbyieren vor Projektbeginn immer reichlich: Blaues wird vom Himmel versprochen oder – wie im Fall der Steinengass-Überbauung in Obergösgen – das Grüne.

Beim Spatenstich, Schaufelnd und Reden schwingend, versprüht die eingeladene Prominenz noch Optimismus und eine schöne Zukunft. Wenn diese aber ausbleibt, sind es Anwohner und Bewohnerinnen, die sich mit der Realität arrangieren müssen. Wie kann es sein, dass eine geteerte Fläche zur Grünziffer gerechnet wird, wenn ihr «eine Erholungsfunktion zukommt»? Wer entscheidet, was der Erholung dient?

Im Baubewilligungsverfahren ist es Aufgabe der Behörden, die Bevölkerung vor einem Spagat zwischen Verkaufsbroschüre und Endergebnis zu schützen. Irreführende Begriffe haben im Gesetz nichts verloren. Denn Einsprache macht nur rechtzeitig, wer vorher weiss, was gebaut wird. Und im Gegensatz zum Restaurantbesuch oder zur TV-Werbung kann hier nicht auf den Kauf verzichtet werden. Oder anders: Die Realität ist nicht wegzappbar.

