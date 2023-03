Niedergösgen: Michel Flaig schafft Vertrauen durch Transparenz

Kommentar Diese Transparenz verdient eine Chance Betreibungen und Schulden: Aus der Vergangenheit des einzigen Kandidaten für das Niedergösger Gemeindepräsidium tauchen unrühmliche Fakten auf. Unser Redaktor plädiert für eine zweite Chance – gerade weil Kandidat Michel Flaig durch Transparenz Vertrauen geschaffen hat. Noël Binetti Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Die Schlosskirche Niedergösgen: Am Sonntag wählt die Gemeinde die Nachfolge Roberto Alettis. Einziger Kandidat ist Michel Flaig. Dieser muss das absolute Mehr an Stimmen erreichen. Archivbild: Bruno Kissling

Mitten in der Legislatur sucht Niedergösgen nach einer Nachfolge für das Gemeindepräsidium. Obwohl heute wieder alle Parteien im Gemeinderat vertreten sind, schwächeln diese: Keine ausser der FDP vermochte es, Kandidierende zu präsentieren.

Nun werden anonym Bedenken an der Personalie Michel Flaig geäussert, weil er in der Vergangenheit Betreibungen hatte. Keine Frage: Ein Mann, der seine Finanzen nicht im Griff hat, wäre der falsche für das Amt in der Exekutive.

Doch Flaig informierte die Behörden und die ihn unterstützenden Parteien aus eigener Initiative. Damit konfrontiert, gibt er auch gegenüber dieser Zeitung offen Auskunft. Er stellte sich zudem den Fragen der Bevölkerung. Damals brachten die besorgten Stimmbürger ihre Bedenken nicht vor.

Flaig steht zu den zurückliegenden Tatsachen und beweist in dieser Sache Transparenz; sämtliche Forderungen sind beglichen. Der Makel im (privaten) Reinheft ist ihm darum nachzusehen. Zudem legen sein bisheriges Engagement für die Gemeinde und seine Dossierkenntnis nahe, dass er es ernst meint mit den Aufgaben im Amt als Gemeindepräsident.

Jetzt ist Halbzeit der Legislatur, in zwei Jahren finden reguläre Wahlen statt. Sofern es den Ortsparteien bis dahin gelingt, Kandidierende zu stellen, können diese gegen Flaig antreten. Dieser hat, wenn er am 12. März gewählt wird, zwei Jahre Zeit, besorgte Stimmbürger von seinen Qualitäten zu überzeugen. Zudem: Wer soll den Job sonst machen?

