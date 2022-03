Kleinste Landeskirche Zuflucht, Trost und Social Media: Wie sich die christkatholische Kirchgemeinde in der Region über Wasser hält Junge Familien machen die meisten Zugänge der christkatholischen Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen aus. Kirchgemeindepräsident Hans Jörg Schilliger erklärt, was das mit dem Erwachsenwerden zu tun hat. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Der Kirchgemeindepräsident Hans Jörg Schilliger will Stiftskirche und Kreuzgang wieder für alle zugänglich machen. Patrick Lüthy

Die christkatholische Kirche ist mit schweizweit rund 13'500 Mitgliedern die kleinste der drei Landeskirchen. Ihre Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen zählt gerade einmal 140 Mitglieder. Sie weist gleichzeitig mit 23 Prozent der Staatssteuer den höchsten Steuerfuss im Kanton auf. Das verrät ein Blick auf die Steuerfüsse und Gebühren der Solothurner Gemeinden von 2021.

Da fragt sich: Wie bestreitet eigentlich eine Kirchgemeinde mit so wenig Zahlenden ihre Auslagen? «Wir budgetieren immer sehr vorsichtig», erklärt der Kirchgemeindepräsident, Hans Jörg Schilliger, auf Anfrage. Das bedeutet, dass die Kirchgemeinde immer genau analysiert, wie viel Geld zur Verfügung steht und welche Investitionen mit den vorhandenen Einnahmen getätigt werden können. So verschulde sich die Kirchgemeinde nicht.

Neue «Projekte» als Ersatz für Mietausfall

Bis vor kurzem verfügte die Kirchgemeinde über eine «ausgeglichene» Rechnung, wie Schilliger fortführt. Doch auf dieses Jahr hin musste sie eine Einbusse hinnehmen; denn die reformierte Kirchgemeinde beendete einen Dienstbarkeitsvertrag, von dem sie rund 100 Jahre lang Gebrauch machte.

Dieser Vertrag regelte ein Mietverhältnis, wonach die reformierte Kirchgemeinde gewisse Räumlichkeiten der Stiftskirche in Schönenwerd nutzen durfte. «Wir haben den Mietvertrag mit der reformierten Kirchgemeinde laufend neu ausgehandelt», wie Schilliger ausführt. Dabei wurde der Betrag Jahr für Jahr reduziert. Das hat Auswirkungen: Der christkatholischen Kirchgemeinde fehlen nun etwa 30'000 Franken Einnahmen für dieses Jahr.

Doch Schilliger beruhigt. Denn die Differenz könne aus den Rücklagen geschöpft und so korrigiert werden. Schilliger kommentiert dazu:

«Wir verfügen noch über gute Rückstellungen.»

Zudem gebe es Projekte, die zur Verbesserung auf der Einnahmenseite führen sollen.

Spruchreif sei da aber noch nichts. «Wir wollen mit der Bekanntgabe der fixen Projektideen bis zur nächsten Budgetversammlung warten», sagt Schilliger. Fallen einmal grössere Investitionen an, wie beispielsweise die Restaurierung des Kreuzganges der Stiftskirche im letzten Sommer, kann die Kirchgemeinde auch auf die Unterstützung durch Spenden zählen. Schilliger ergänzt:

«Wir werden beispielsweise von der Denkmalpflege, der Synode oder Privatpersonen unterstützt.»

Auf Nachfrage, wie die Kirchgemeinde sonst noch zu Geld kommt, antwortet Schilliger: «Einen grossen Teil macht der Ertrag aus der Kirchensteuer aus. Und nach wie vor schöpfen wir aus der Vermietung von Räumlichkeiten und Liegenschaften. Wir vermieten zwei Häuser und das Pfarrbüro fest.»

Auch der Pfarrsaal und die Kirche würden regelmässig für Anlässe vermietet. Ein wichtiger finanzieller Zweig seien zudem Feste, wie beispielsweise Hochzeiten. Der Steuerfuss der Kirchgemeinde soll für die nächsten Jahre bei 23 Prozent der Staatssteuer bleiben.

Ein Vorhaben, um die Stiftskirche St. Leodegar etwas mehr ins Gespräch zu bringen, steht fest: Schilliger will den Kreuzgang und die Stiftskirche wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, will Schilliger Alarmanlagen installieren. «Vor allem beim Altar, auf dem sich wertvolle Gegenstände befinden», ergänzt er.

Neuzugänge oft durch Familiengründungen

Was dem Geldbeutel der Kirchgemeinde auch zugutekommt: In nächster Zeit sind keine grösseren Renovationsarbeiten in der Stiftskirche geplant, denn wie Schilliger sagt, werde die Stiftskirche «gut unterhalten und in Schuss gehalten». Er sieht die finanzielle Situation optimistisch, «solange wir weiterhin Mitglieder haben», ergänzt Schilliger.

Schon seit einiger Zeit sei die Zahl der Mitglieder in der Kirchgemeinde «relativ konstant», wie Schilliger sagt. Er kommentiert:

«Wir erleben weder einen Trend nach oben, noch nach unten. Wir befinden uns immer recht nahe an der 140er Marke.»

In manchen Jahren gebe es ein bis drei Personen, die entweder austreten oder eintreten würden. Ansonsten komme es zu keinen grossen Bewegungen. Ob er sich das erklären kann? Das liege vor allem daran, dass ein Grossteil der Mitglieder schon seit längerem in der Gemeinde sei – daher sei auch die Verwurzelung gross. «Der Alterdurschnitt liegt bei uns bei über 50 Jahren», so Schilliger.

Er betont, dass es wie bei den meisten Kirchgemeinden ein Nachwuchsproblem gibt. Es gebe aber keine Massenaustritte.

Schilliger hat das Gefühl, dass viele Jugendliche den Zugang zur Kirche zwar nicht suchen, aber im Lauf des Erwachsenwerdens finden. «Gerade wenn sie eine Familie gründen», ergänzt er. Er beobachte dieses Phänomen auch innerhalb der Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen.

Denn nicht nur ältere Menschen suchten den Weg in die christkatholische Gemeinschaft. Auch Mütter und Väter um die 30 würden an Veranstaltungen und Gottesdiensten mit ihren Familien teilnehmen. Schilliger:

«Deswegen bestehen unsere Neuzugänge vor allem aus Familien.»

Und auch Menschen, die, wie Schilliger sagt, in anderen Kirchgemeinden weniger Zugang fänden, seien für die christkatholische Kirche sehr empfänglich: «Wir haben beispielsweise eine Transgender Person in unserem Kirchenrat.»

Blick in den kürzlich restaurierten Kreuzgang der Kirche St. Lodegar in Schönenwerd. Patrick Lüthy

«Mentale Öffnung» und andere Projekte für mehr Attraktivität

Auch in der Christkatholischen Kirchgemeinde Olten sieht man der Zukunft optimistisch entgegen. «Wir haben stürmische Zeiten hinter uns», sagt Kirchgemeindepräsidentin Monique Rudolf von Rohr auf Anfrage. Die Vergangenheit war unter anderem von Spannungen im Kirchgemeinderat geprägt, wie diese Zeitung damals berichtete.

Monique Rudolf von Rohr, Kirchgemeindepräsidentin der Christkatholischen Kirchgemeinde Olten. Bruno Kissling

Zudem habe die Christkatholische Kirche landesweit mit Austritten zu kämpfen – das sei auch in Olten spürbar. So schrumpfte etwa deren Anzahl nach den erwähnten Spannungen von rund 470 auf 410.

In letzter Zeit konnte die Kirchgemeinde aber Wiedereintritte verzeichnen. Zudem sei etwa ein Drittel der Mitglieder über 70 Jahre alt. Doch zurzeit gehe die Kirchgemeinde Projekte an, um die Kirche auch jungen Menschen schmackhaft zu machen: Im Hinblick auf die in Olten stattfindende Nationalsynode im Juni würden die Auftritte in den sozialen Medien, etwa auf Facebook und Instagram, gefördert.

Generell solle die Stadtkirche «mental» ge­öffnet werden – beispielsweise in der Form von Ausstellungen oder Konzerten, an denen alle Alters- und Religionsgruppen willkommen seien. Denn, wie Rudolf von Rohr sagt: «In schwierigen Zeiten können wir Trost und Gemeinschaft für alle bieten.»

