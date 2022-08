KKG Däniken Verstrahlte Pilze in Südbünden, Messflüge der Alarmzentrale und wieder ein bedrohtes Atomkraftwerk in der Ukraine Auch noch 36 Jahre nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl beschäftigen sich Behörden mit kontaminierten Wildschweinen im Tessin. Durch den Krieg ist heute wieder ein Atomkraftwerk in der Ukraine bedroht. Was das alles mit E-Mails aus England zu tun hat, die im KKG in Däniken eingehen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Super Puma der Luftwaffe im Einsatz für die NAZ: 2018 wurde bei einem Messflug die Radioaktivität rund um das Kernkraftwerk Gösgen in Däniken vermessen und kartografiert. zvg, Michael Heid

Im Juni 2022 überfliegt ein Helikopter der nationalen Alarmzentrale NAZ, die beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz angesiedelt ist, die Bündner Südtäler Calanca und Misox. Das Gebiet ist für den Bund «wissenschaftlich interessant»: Auch 36 Jahre nach der Nuklearkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl ist hier die Kontamination von Radionukliden nachweisbar. Diese gerieten damals via Luftmassen in die Schweiz, wo sie in Form von Niederschlägen auf die Erde gelangten. Doch dazu später.

Täglich Updates aus der Ukraine

Bruno Kissling

Ebenfalls im Juni verneinte der Chef des Kernkraftwerks Gösgen, Herbert Meinecke, dass die Kriegshandlungen in der Ukraine einen direkten Einfluss auf den Betrieb im KKG hätten. Der internationale Weltverband der Kernkraftwerksbetreiber Wano informiere die Betreiber aber täglich über das Kriegsgeschehen. «Das haben wir natürlich verfolgt», sagte Meinecke damals im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das KKG betreibe zudem keine Lieferantenbeziehungen mehr zu Russland. Entsprechende Verträge wurden nicht erneuert; 2016 wurden andere unterzeichnet. Dabei wurden die Lieferbeziehungen erstmals auch nach ethischen Gesichtspunkten beurteilt. Heute wird im KKG Uran aus Kanada und Australien eingesetzt; angereichert wird es in Westeuropa.

Als Ende Februar und Anfangs März die Kriegshandlungen in der Ukraine nukleare Anlagen tangierten, veröffentlichte die Wano, die ihren Hauptsitz in England hat, regelmässig Updates zur Situation auf ihrer Website. Vieles blieb während mehrerer Tage unklar, die Situation vor Ort war unübersichtlich. Im Zentrum der Kriegswirren stand damals die 1986 havarierte Anlage in Tschernobyl.

Grösstes Atomkraftwerk Europas gefährdet

Seit Anfang August kommt es wieder zu Kriegshandlungen in der Nähe eines Kernkraftwerks in der Ukraine. Diesmal ist das grösste Atomkraftwerk Europas betroffen, nahe Saporischschja. Ein Video zeigt, wie das Gelände unter Beschuss gerät. Die ukrainische Atombehörde Energoatom gab daraufhin an, ein «Hilfsgebäude» sowie eine Stick- und Sauerstoffstation seien schwer beschädigt worden.

Zudem sei durch die Luftangriffe das «Notfallschutzsystem» ausgelöst worden, das dazu geführt haben soll, dass einer der Reaktoren abgeschaltet werden musste. Wer für die Angriffe verantwortlich ist, war zunächst unklar. Gemäss einem Bericht der «New York Times» soll die russische Armee das Kraftwerk als Festung verwenden, aus der sie Geschütze abfeuert.

Auf der Wano-Website sind entsprechend wieder Meldungen über die neusten Entwicklungen in der Ukraine aufgeschaltet. Der Verband zeigt sich besorgt über die Ereignisse, die die Sicherheit der Anlage gefährden. Doch was bedeutet das für die Atomanlagen hierzulande? Wer ist in die Lagebeurteilung involviert? Und auf welche Quellen stützten sich die zuständigen Behörden?

Schwierige Einschätzung der Lage

Das KKG schreibt auf Anfrage: «Zur Situation in der Ukraine bekommt das KKG weiterhin Informationen der internationalen Atomenergiebehörde IAEA und Wano. Diese decken sich mit den öffentlich zugänglichen Meldungen.» Informiert wird das KKG von der Wano via E-Mail. Weiter heisst es: «Es ist dem KKG nicht möglich, eine Einschätzung der Lage in der Ukraine abzugeben.» Ein kriegsbedingter Schaden an einem ausländischen KKW habe aber keinen Einfluss auf den Betrieb des KKGs.

Die geltenden Verantwortlichkeiten in der Schweiz übersichtlich darzustellen, ist kompliziert. Auf Anfrage bestätigt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, dass es gegenwärtig nicht einfach ist, die Lage vor Ort in der Ukraine präzise beurteilen zu können. In einer schriftlichen Antwort heisst es: «Bei Ereignissen im Ausland sorgt die Nationale Alarmzentrale für raschen und umfassenden Informationsaustausch, unter anderem mit der Internationalen Atomenergieagentur IAEA».

Über internationale Organisationen hat die nationale Alarmzentrale auch Zugriff auf Radioaktivitäts-Messdaten aus allen Europäischen und vielen anderen Ländern, auch aus der Ukraine und Russland. Die NAZ beurteilt zudem täglich die Wettersituation für den hypothetischen Fall, dass an einem kritischen Punkt eine signifikante Menge Radioaktivität in die Atmosphäre freigesetzt würde.

Für aeroradiometrische Messflüge setzt die nationale Alarmzentrale NAZ einen Superpuma der Luftwaffe ein. Für die Messflüge wird ein 16 I-Natrium-Jodid Kristall-Detektor mit redundantem Geiger-Müller Zählrohr im Helikopter verbaut. Emanuel Per Freudiger

Am 10. März wurde zudem per Bundesratsbeschluss entschieden, eine interdepartementale Koordinationsgruppe Ukraine-Russland auf Stufe Bund aufzubauen: «Diese Gruppe hat die Lageverfolgung, den Informationsaustausch und die konsolidierte und periodische Information des Bundesrats zum Ziel», so der Bevölkerungsschutz. Zudem diskutiere sie Handlungsoptionen zuhanden des Bundesrates und formuliere Empfehlungen zuhanden der Departemente. Sie übernimmt die Koordination des Krisenmanagements.

Wie bei Tschernobyl: Wetter spielt wichtige Rolle

Bei einer unmittelbaren Gefährdung kann die NAZ, gestützt auf die Bevölkerungsschutzverordnung, Sofortmassnahmen anordnen oder Empfehlungen an die Bevölkerung abgeben. Die Frage nach den Auswirkungen, die ein gravierendes Ereignis in einem ukrainischen Kernkraftwerk auf die Schweiz und ihre nuklearen Anlagen hätte, beantwortet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz so: «Die konkrete Beurteilung der Auswirkungen und der eventuell notwendigen Massnahmen hängt vom tatsächlichen Ablauf eines Ereignisses und den gerade herrschenden meteorologischen Bedingungen ab.»

Sollten aufgrund eines Zwischenfalls in einem ukrainischen KKW bei ungünstigen Windverhältnissen radioaktiv kontaminierte Luftmassen in Richtung Schweiz verfrachtet werden, wären Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit möglich. Und es wären vermehrt Kontrollen und Einschränkungen beim Import von Gütern nötig, insbesondere bei Lebensmitteln: «Letztlich ginge es darum, zu verhindern, dass kontaminierte Produkte in den Verkauf gelangen.»

Behörden teilen sich Zuständigkeiten

Ab welcher Tragweite hätte ein nukleares Unglück die Abschaltung der Schweizer Atomkraftwerke zur Folge? Darauf schreibt der Bevölkerungsschutz: «Zuständig für die Reaktorsicherheit in der Schweiz sind das Bundesamt für Energie und das ENSI.»

Abschliessend heisst es in der Antwort: «Zurzeit sind keine radiologischen Gefahren für die Bevölkerung oder die Umwelt in der Ukraine bekannt. Die Radioaktivitätsmesswerte in Europa lagen immer im Bereich der langjährigen Erfahrungen.» Und: «Die zuständigen Stellen in der Schweiz und insbesondere die NAZ verfolgen die Lage permanent.»

Für die Einschätzung der Bedrohungslage für die Schweiz aufgrund der kriegerischen oder radiologischen Situation im Ausland sind also Bevölkerungsschutz und NAZ zuständig. Das ENSI wiederum ist die Aufsichtsbehörde über die Kernanlagen in der Schweiz. Es betreibt ein Messnetz für Radioaktivität in der Umgebung der Schweizer Kernkraftwerke.

Tote Wildschweine, die Grenzwerte überschreiten

Zurück zum Helikopter über den Bündner Südtälern: Das Alkalimetall Cäsium aus Tschernobyl akkumuliert sich unter anderem in Hirschtrüffeln, die wiederum saisonal von Wildschweinen bevorzugt gefressen werden. Darum untersuchen der Kanton Tessin seit 2013 und der Kanton Graubünden seit 2019 sämtliche erlegten und für den Verzehr bestimmten Wildschweine auf das radioaktive Cäsium-Isotop 137Cs. Weil diese Proben regelmässig Grenzwerte überschreiten, hat die NAZ entschieden, dieses Jahr die Bündner Region «aeroradiometrisch» zu vermessen.

Im Rahmen solcher Übungen startet jedes Jahr ein Super Puma der Schweizer Luftwaffe zu Messflügen, in rund 90 Metern Höhe. Regie führt dabei die NAZ. Das Verfahren dient der Kartierung von Radioaktivität, die sich natürlicherweise oder aufgrund von Kontamination am Boden befindet. Einsatzfälle, die solche Messkapazitäten erforderlich machen würden, sind Störfälle in Kernkraftwerken, Transport- und Industrieunfälle mit radioaktivem Material, Satellitenabstürze oder Diebstähle von radioaktivem Material.

Die Resultate der Flugwoche werden in einem Bericht festgehalten. Bei diesem Programm werden unter anderem regelmässig die Gebiete um die Schweizer Kernkraftanlagen, in einem Linienabstand von 250 Meter abgeflogen und die Strahlenwerte aufgezeichnet. Dabei tauscht sich die NAZ mit anderen kantonalen und eidgenössischen Behörden aus. In diesem Jahr wurden laut Bericht keine ungewöhnlichen Werte festgestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen