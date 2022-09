Kinderkrippe Die Kinderburg Lostorf braucht mehr Geld: Bevölkerung muss einer Erhöhung der Defizitgarantie an «Ausserordentlicher» zustimmen Die Kinderkrippe Kinderburg Lostorf muss ihre Defizitgarantie von der Gemeinde vollständig beanspruchen. Der Rat will nun die Leistungsvereinbarung nach oben anpassen – gleichzeitig soll das Angebot ausgebaut werden. 02.09.2022, 17.00 Uhr

Lostorf: Die Kinderkrippe Kinderburg fordert eine höhere Defizitgarantie. (Archivbild) Bruno Kissling

Die seit 2013 zwischen der Einwohnergemeinde Lostorf und dem Verein Kinderburg Lostorf bestehende Leistungsvereinbarung soll angepasst werden. Dies teilt der Gemeinderat nach einer Sitzung mit. Teil dieser Vereinbarung ist eine jährlich wiederkehrende Defizitgarantie von 77'000 Franken, die 2021 erstmals vollständig beansprucht werden musste. Nun soll diese ab 1. Januar 2023 auf 100'000 Franken angehoben werden.

Hauptgründe dafür seien die Corona-Pandemie sowie eine Personalaufstockung. Bereits im September 2021 wurde an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung ein Nachtragskredit von rund 77'000 Franken genehmigt. Wie der Verein Kinderburg Lostorf dem Gemeinderat mitteilte, werde die bisherige Defizitgarantie auch in den Folgejahren nicht mehr ausreichen.

Mehr Ganztagesplätze im Angebot

Der Gemeinderat erachtet die Kinderburg Lostorf als ein «wichtiges familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot», das zudem «die Attraktivität der Gemeinde fördere». Aufgrund dessen habe man bereits im Herbst 2021 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Leistungsvereinbarung überarbeiten sollte. Das Ergebnis wurde dem Gemeinderat nun vorgelegt, wie es weiter heisst.

Neben der genannten Erhöhung der Defizitgarantie sollen neu 24 statt wie bisher zwölf Ganztagesplätze angeboten werden. Die Kinderburg rechnet mit einer Auslastung von mindestens 70 Prozent bis Ende Jahr, heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat stimmte der angepassten Leistungsvereinbarung zu und verabschiedete das Geschäft zuhanden einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Herbst.

Termin für Tempo 30 Abstimmung steht fest

Nachdem die Gemeindeversammlung im Juni 2022 beschloss, eine Urnenabstimmung über die Einführung von Tempo 30 in Lostorf und Mahren anzusetzen, hat der Gemeinderat nun ein Datum dafür festgelegt. Die Abstimmung findet am 27. November 2022 statt. (mgt)

Am 20. September 2022 findet in Lostorf die ausserordentliche Gemeindeversammlung statt, an der unter anderem über die neue Leistungsvereinbarung abgestimmt wird.