Kienberg: Ein neuer Wanderweg an der Kantonsgrenze

Kienberg Verwunschener Pfad und alte Ruine freigelegt – Enthusiasten erweiterten das Wandergebiet im entlegenen Kantonsteil Am Wochenende trafen sich Wandernde zur Einweihung eines neuen Wanderwegs. Dabei wurde eine historische Route begangen, die in Vergessenheit geraten ist. Und Forschungen haben gezeigt, dass die beiden Ruinen um Kienberg bisher falsch bezeichnet wurden. Noël Binetti 14.08.2022, 15.00 Uhr

In Kienberg wurde am Samstag ein neu erstellter Wanderweg zur wiederentdeckten Ruine «Alt Kienberg» eingeweiht. Rund 25 Personen nahmen an der Einweihung der Route teil. Patrick Lüthy

Die Bezeichnungen der beiden Burgruinen um Kienberg stifteten in der Vergangenheit bereits Verwirrung: Generationen von Kienbergerinnen und Kienbergern lernten in der Schule, dass westlich des Dorfes, in Richtung Oltingen, die Ruine «Heidegg» und südöstlich des Dorfes jene mit dem Namen «Alt Kienberg» liege.