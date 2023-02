Kienberg «Häufige Vorbehalte» aus der Bevölkerung wegen Baugenossenschaft: Manche hätten lieber ein Feuerwehrdepot, andere wünschen sich einen Wärmeverbund Wo einst Geflüchtete untergebracht waren, soll in Kienberg nun Wohnraum für Menschen aus dem Dorf entstehen. Laut einer Mitteilung gibt es aber auch andere Ideen für das Objekt an der Hübelistrasse. Die Bevölkerung wird noch Gelegenheit haben, über ein Baurecht für die Baugenossenschaft abzustimmen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

An der Hübelistrasse 26, neben Friedhof und Wald, plant die Einwohnergemeinde Kienberg erschwinglichen Wohnraum für Leute aus dem Dorf. Dafür wurde im Juni 2022 eigens eine Baugenossenschaft gegründet, die sich seither mit der Finanzierung des Projekts beschäftigt. Doch in der Bevölkerung gibt es offenbar Fragen zum Vorhaben.

Planansicht für den Genossenschaftsbau an der Hübelistrasse 26 in Kienberg. Aarplan Architekten AG

Einerseits besteht in Kienberg anerkannter Handlungsbedarf bezüglich der Feuerwehr; deren Infrastruktur soll modernisiert werden. Doch «der Standort an der Hübelistrasse 26 steht für diese Planungen nicht zur Verfügung», schreibt Gemeindepräsidentin Adriana Marti-Gubler in einer Mitteilung an die Einwohnerschaft: Für diese Adresse hat die Gemeinde, wie erwähnt, andere Pläne.

Aus derselben Mitteilung geht aber hervor, dass einige Personen die ehemalige Asylunterkunft an der Hübelistrasse, die seit langer Zeit leer steht, lieber anders genutzt sähen. Im Namen der Baugenossenschaft, zu deren Vorstand die Gemeindepräsidentin gehört, heisst es:

«In unseren Gesprächen mit Einwohnerinnen und Einwohnern wurden wir häufig mit zwei Vorbehalten konfrontiert.»

Dazu zähle zum einen der Vorschlag, die Liegenschaft, die im Besitz der Gemeinde ist, als Feuerwehrmagazin und Werkhof zu nutzen.

Gemeindeversammlung befindet über Baurecht

Auf Anfrage erklärt Marti-Gubler: «Diese Stossrichtung wurde im Gemeinderat vor einigen Jahren diskutiert. Doch das ist aktuell aus finanziellen Gründen kein Thema mehr.» Für den Gemeinderat sei heute unbestritten, dass das Gebäude für das Projekt der Baugenossenschaft in Frage komme.

«Doch die Gemeindeversammlung wird noch darüber befinden können. Weil die Liegenschaft der Gemeinde gehört, braucht die Baugenossenschaft ein Baurecht.»

Der Schritt an die Gemeindeversammlung soll geschehen, wenn die Finanzierung steht. Zu deren Stand sagt Marti-Gubler: «Im Moment haben wir knapp 400'000 Franken von einer halben Million Eigenmittel beisammen.» Bei einigen Anträgen an Stiftungen warte man noch auf Antwort. Nach wie vor gilt, dass Private sich mit eigenen Mitteln am Genossenschaftsprojekt beteiligen können. Marti-Gubler: «Das wäre sehr willkommen.»

Hier will eine Baugenossenschaft zusätzlichen Wohnraum für die Gemeinde schaffen. (Archivbild) zvg/Maya Strub

Sie ist zudem zuversichtlich, was die Zustimmung der Einwohnerschaft bezüglich Baurecht angeht: «Die Rückmeldungen an den bisherigen Infoveranstaltungen waren durchwegs positiv.» Wann die Bevölkerung entscheiden kann, wird bald diskutiert. Im März trifft sich der Genossenschaftsvorstand. «Ich gehe davon aus, dass wir dann einen Termin festlegen können, an dem das Geschäft vor die Gemeindeversammlung kommt», sagt die Gemeindepräsidentin.

Auch Wärmeverbund wird geprüft

Einige Personen wiederum forderten offenbar vom geplanten Genossenschaftsbau ausgehend einen Wärmeverbund, basierend etwa auf einer Holzschnitzel-Heizanlage. Daran sollen umliegende Häuser «angeschlossen und mit einheimischem Holz CO 2 -neutral beheizt werden». Dazu Marti-Gubler: «Was ich aktuell sagen kann, ist, dass die Machbarkeit geprüft wird.»

