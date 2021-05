Kienberg Grüne Wiese und enge Kurven: Die Baustelle Saalstrasse ist auf Kurs Noch ist die Bauerei nicht fertig. Die eingefahrene Verzögerung ist allerdings gering und die Hauptarbeiten sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Noël Binetti 06.05.2021, 05.00 Uhr

Im Abschnitt Sonnhaldenhof-Saalhof werden Stützmauern gebaut. Patrick Lüthy

Die Saalstrasse zwischen Kienberg und Saalhöhe war in den 1940er Jahren zuletzt ausgebaut worden. Die Verbindung zwischen Aarau und Basel – oder von Kienberg nach Erlinsbach AG – war schon lange in einem schlechten Zustand; kreuzen war an manchen Stellen kaum möglich, schon gar nicht für Lastwagen.